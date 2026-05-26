Фото: Министерство обороны РФ.

В Днепропетровской области в результате наступления 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» освобождено село Добропасово. Этот населенный пункт был значимым оборонительным узлом ВСУ на пути наших штурмовых подразделений.

Штурмовик с позывным «Парамон» описал, как сильный ливень и густая растительность способствовали скрытному продвижению к позициям противника. Бойцы, используя лесополосы и укрываясь за листвой, смогли незаметно подобраться к заданным объектам и взять их под прицел. По словам штурмовика, противник не ожидал нападения и обнаружил бойцов только при входе в населенный пункт. Он отметил мужество и слаженность действий всех участников, включая новичков.

Российские военные рассказали об освобождении Добропасово в Днепропетровской области

По информации штурмовика «Дороха», боевые группы действовали эффективно, выявляя и нейтрализуя огневые точки, а также прокладывая безопасные маршруты для других подразделений. Расчеты БпЛА оказали поддержку, перекрыв пути снабжения противника. После осознания безысходности ситуации, украинские силы попытались контратаковать, однако штурмовые группы продолжили наступление, освобождая территорию «из здания в здание».

Штурмовик «Талант» рассказал о попытках противника применить обманные тактики. Враг имитировал сдачу, но внезапно открывал огонь. Как отметил «Талант», бойцы действовали по инструкции, немедленно открывая ответный огонь на поражение. Успешное выполнение задачи было обеспечено руководством и оперативной информацией с беспилотников.

По итогам интенсивных боевых действий, подразделения выбили противника с позиций. В ходе боя наши воины установили контроль над более чем 400 строениями.

«Потери противника, по данным, составили свыше двух рот живой силы 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, семь бронемашин, 12 роботизированных наземных комплексов и 25 гексакоптеров», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что захват Добропасово имеет важное тактическое значение и «способствует дальнейшему продвижению штурмовых подразделений на северном направлении».

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