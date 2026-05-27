Основной метод лечения рака у беременных женщин - химиотерапия. Подбираются наиболее щадящие препараты, дозировки, режим приема. Фото: Gorodenkoff /Shutterstock/Fotodom

Примерно у одной из тысячи беременных женщин сегодня выявляют рак. Зачастую современная медицина позволяет бороться с ним и при этом сохранить ребенка. О том, как лечат опухоли у будущих мам и на что могут рассчитывать онкопациенты, которые в дальнейшем хотят стать родителями - в продолжении нашего разговора с одним из ведущих экспертов.

Собеседник «Комсомольской правды» и сайта KP.RU - врач-онколог, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена - филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Юлия Паяниди.

Первая часть интервью.

КАК ЛЕЧАТ РАК У БЕРЕМЕННЫХ

Лечение беременным пациенткам не может назначить врач-онколог в одиночку. Как рассказала профессор Паяниди в 1-й части интервью, необходимый вариант лечения должен подбирать многопрофильный консилиум (так предписывает действующий приказ Минздравсоцразвития России № 736 от 3 декабря 2007 года). Это команда, в которую входят акушер-гинеколог, онколог, неонатолог и другие специалисты.

- Юлия Геннадьевна, из трех классических методов лечения рака - хирургии, лучевой терапии и лекарств - что могут назначить будущей маме, а что противопоказано?

- При беременности не применяется лучевая терапия - она несет слишком высокие риски для здоровья ребенка. Из видов лекарственного лечения не используются иммунотерапия, таргетная терапия и гормональные препараты - опять же из-за неблагоприятного влияния на организм плода.

Основной метод лечения рака у беременных женщин - химиотерапия. Подбираются наиболее щадящие препараты, дозировки, режим приема.

Также в ряде случаев возможно хирургическое лечение, удаление опухоли. При этом существует достаточно много ограничений - особый подбор анестезии, длительность операции не более 90-120 минут, срок беременности не более 20 недель.

Юлия Паяниди. Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава России

- Онкопациенткам всегда делают кесарево сечение?

- Нет, все зависит от локализации (расположения) опухоли. В некоторых ситуациях можно рожать через естественные родовые пути.

- А в химиотерапии не делают перерывов - например, в 1-м триместре или на других сроках беременности?

- Как мы знаем, перерыв в лечении онкозаболевания крайне нежелателен (поскольку опухоль может не только прогрессировать, но и стать нечувствительной к применяемым препаратам. - Прим. Ред.). Исключение - 2-3 недели непосредственно перед родами. На этот период в зависимости от схемы химиотерапии может быть сделан краткий перерыв - чтобы восстановился резерв матери, кроветворные органы плода и не было кризисов с системой кровообращения при родах.

Кроме того, химиотерапию не проводят в первом триместре беременности из-за тератогенного действия (то есть возможных нарушений развития эмбриона. - Ред.).

В ТЕМУ

«Опухоль детского места» хорошо лечится химиотерапией, операции не нужны

- Есть такая патология, как трофобластическая болезнь, в народе ее называют «опухолью детского места» (чрезмерно разрастается наружный слой оболочки зародыша, который участвует в прикреплении эмбриона к стенке матки и формировании плаценты. - Ред.), - рассказывает Юлия Паяниди. - Еще в 70-е годы прошлого века сотрудница Онкоцентра им. Герцена Людмила Алексеевна Новикова ввела в Советском Союзе химиотерапевтическое лечение этого заболевания. Однако на практике нередко его продолжали оперировать, что приводило к утрате фертильности (возможности в дальнейшем зачать, выносить и родить ребенка. - Ред.) Кое-где такой ошибочный подход встречается и сейчас. Поэтому важно информировать всех врачей: этот вид опухоли очень хорошо лечится химиотерапией!

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ОНКОПАЦИЕНТОК: ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО СТАТЬ МАМОЙ

- Во время лечения рака мы предупреждаем пациенток: нужно избегать зачатия и беременности. Потому что риски для матери и ребенка на фоне заболевания в любом случае повышенные, - поясняет доктор Паяниди. - А вот после выхода в ремиссию или завершения определенного этапа противоопухолевой терапии можно планировать беременность.

- Как лечение рака влияет на шансы в дальнейшем стать родителями у женщин и мужчин?

- К сожалению, и лучевая, и лекарственная терапия приводят к снижению овариального резерва (запас яйцеклеток у женщин. - Ред.). Также при раке может потребоваться удаление репродуктивных органов или их участков. Плюс теряется время - поскольку нужно избегать зачатия во время лечения и затем еще 2-3 года. А овариальный резерв даже у здоровых женщин с возрастом снижается достаточно существенно.

КОНКРЕТНО

- В возрасте 18-25 лет вероятность зачатия у женщины самая высокая: 87%, - поясняет Юлия Паяниди.

- После 35 лет шансы на самостоятельное зачатие - около 30%.

- После 40 лет - 10-20%.

СОХРАНЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТОК И ЭКО

- Перед началом противоопухолевого лечения и женщинам, и мужчинам репродуктивного возраста (18-49 лет) мы рекомендуем сохранить свой биологический материал: яйцеклетки и сперматозоиды. Их забор и хранение (криоконсервация) сегодня покрываются ОМС, то есть бесплатны для пациентов. В НМИЦ радиологии Минздрава России специализированная программа по сохранению фертильности онкологических пациентов реализуется уже несколько лет, - рассказывает доктор Паяниди. - В дальнейшем, выйдя в ремиссию, пациенты могут использовать такой биоматериал для ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), которое также бесплатно по ОМС.

- Это миф или правда, что ЭКО повышает риски рака у женщин, особенно в старшем возрасте?

- На сегодня нет статистики, которая подтверждала бы, что ЭКО повышает онкориски. Вероятность развития опухолей в любом случае растет, когда человек становится старше. В том числе, поэтому мы призываем планировать беременность в более молодом возрасте. А если женщина является носительницей неблагоприятных мутаций (это не только широко известные BRCA1 и BRCA2, сегодня их известно много), то по мировым стандартам в молодом возрасте рекомендуется сдавать на хранение яйцеклетки. Аргументов два. Во-первых, если возникнет опухоль, такой женщине не придется тратить силы и время на сдачу биоматериала (в частности, для получения яйцеклеток требуется гормональная стимуляция, это достаточно высокая нагрузка на организм. - Ред.). Во-вторых, повышаются шансы выбрать здоровый эмбрион.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

У молодой девушки был рак яичников, ей выполнили органосохраняющую операцию. После этого со второй попытки ЭКО она родила здорового ребенка. Спустя 7 лет мама находится в ремиссии, радикальную операцию (по удалению второго яичника) делать не пришлось. «Рак яичников лечится достаточно тяжело. Сохранить возможность родить ребенка крайне сложно, таких наблюдений во всем мире единицы, - отмечает доктор Паяниди. - У нас в Институте им. Герцена сегодня есть уникальные программы по сохранению фертильности онкологическим больным».

НА ЗАМЕТКУ

Будущие мамы, проходящие лечение опухолей, а также беременные женщины, у которых обнаружен рак, могут задать вопросы и записаться на консультацию в НМИЦ радиологии Минздрава России по телефону контакт-центра: 8 495 150 11 22. Либо заказать обратный звонок через форму на сайте НМИЦ.

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