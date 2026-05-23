Российский автопром бьет антирекорды: топ аварийных авто от страховщиков

Топ наиболее аварийных авто. fortton / Shutterstock.com / Fotodom

Согласно данным, обнародованным компанией «Т-Страхование» для Autonews.ru, с января текущего года наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в России связано с автомобилями марки Lada. Ее доля в общем числе аварий достигла 19,4%.

Вслед за лидером расположилась Kia с показателем 13,8%, а замыкает тройку антилидеров Hyundai — 12,2%. В пятерку также вошли Toyota (11,9%) и Volkswagen (9,9%).

Аналогичную статистику привели и иные страховые организации. Представители «ВСК» подтвердили, что Lada сохраняет первенство по числу аварий — на нее приходится 13% инцидентов. В «Абсолют Страховании» сообщили, что у них первое место занимает Geely. А в «Ренессанс Страховании» самой проблемной маркой с точки зрения аварийности назвали «Москвич».

Аналитики добавили, что подавляющая часть ДТП (92,5%) случается при участии двух транспортных средств.

Уточняется, что максимальное количество аварий зафиксировано в Москве и Московской области — 26,9% от общероссийского уровня. Следом идут Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью (8,4%), Краснодарский край (4,6%), Нижегородская область (4%) и Татарстан (3,9%).

Ранее сайт KP.RU писал об автосалоне в Пекине, об автопилоте, о росте продаж электромобилей.