Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Практически одновременно в западных СМИ появились и сообщения о российском ударе возмездия по Киеву за террористическую атаку на техникум в Старобельске, и заявления Зеленского об отказе от «усеченного» членства Украины в ЕС, которое ему предлагал Брюссель. Вряд ли это случайность.
Техникум в Луганской области ВСУ уничтожили преднамеренно.
- Киев лжет о том, что удар якобы был нанесен «по военному командному центру». Что это за «командный центр», показали иностранным журналистам, которые не побоялись увидеть правду.
Безусловно, Зеленский понимал: его зверство без последствий не останется. В Москве сразу сказали, что заявлениями МИД здесь дело не ограничится и ответить поручено военным.
На что рассчитывал просроченный? На то, что его покровители закроют глаза на украинский теракт в Старобельске, но обязательно осудят удар возмездия России. А это – прекрасный повод для киевского режима требовать новой помощи от союзников и призывать их дать совместный отпор Москве.
После российских ударов Зеленский стал обзванивать покровителей с призывами «начать действовать» и не оставлять незалежную в одиночестве.
Фото: REUTERS.
Типичное поведение провокатора дополнила выходка, которая показывает претензии Зеленского на ведущую роль в Европе и его неспособность адекватно оценивать ситуацию.
Он отверг предложение европейских лидеров предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС, потребовал полноправного членства. Самоуверенность зашкаливала: «Полноценного европейского проекта не может быть без Украины, и место Украины в Европейском союзе тоже должно быть полноценным — всеобъемлющим и равноправным», — поучал он своих спонсоров в соцсети.
А в письме лидерам Евросоюза, отправленном вечером в пятницу, еще наглее заявил: «Мы защищаем Европу — полностью, а не частично. Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Евросоюзе, но оставалась безгласной».
Прямо так и сказал: Европа без Украины – ничто, это мы вас всех защищаем от российской агрессии. Голос нам дайте!
И его на фоне российского удара по Киеву услышали. Столь же грозная, как и тупая Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, тут же осудила сокрушительный ответ России, назвав его «политической тактикой запугивания, балансированием на грани ядерной войны». И пообещала: на этой неделе министры иностранных дел Евросоюза обсудят, как усилить давление на Россию.
Другая воительница, глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, завтра собралась в Литву. Там она встретится с главами государств и правительств Прибалтики, «чтобы поддержать координацию ответных мер» - на атаки беспилотников на эти страны. Чьих? О том, что они были украинскими – ни слова.
В совместном заявлении лидеры Эстонии, Литвы и Латвии осудили «откровенную дезинформацию и сфабрикованные обвинения в нарушении воздушного пространства, которые Россия бесстыдно использует, чтобы скрыть свои военные неудачи».
Как вам последний пассаж, если вспомнить, что литовские лидеры трусливо побежали в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги? Что остается храбрым портняжкам, кроме как тявкнуть на ненавистную Россию из бункера.
Фото: REUTERS.
За всем этим нельзя не увидеть главного – Европа, явно идя на поводу у Киева (а куда ей деться, если этот поводок сама к себе намертво привязала?), все глубже втягивается в настоящую войну с Россией. А Зеленский использует провокации и ложь, чтобы европейцы совсем увязли в этом болоте.
Его преступление в Старобельске и требование не бросать Украину, когда получил ответный удар по сусалам, лишь подтверждают эту тактику Киева.
Учитывая неуемные амбиции просроченного, которые он показал при отказе от эрзац-членства в ЕС, и его претензии на ключевую роль в Европе, нетрудно догадаться, чего желает Зеленский – чтобы его преступления против России, которые не хочет видеть Европа, связали бы ее круговой порукой с Киевом.
И тогда старушка-Европа прохлопает момент, когда не Украина будет ее «щитом» - наоборот, европейцы станут щитом преступного режима, поскольку вынудят Россию дать Киеву самый жесткий ответ на его провокации.
Это может несколько продлить жизнь Зеленского. Но явно ускорит деградацию ЕС.
Может, поэтому там, выражая показное единство с Киевом, судорожно ищут переговорщиков с Москвой, с которыми мы были бы согласны общаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оторвали нас от ужина»: Украина и Запад в ООН поглумились над погибшими в Старобельске детьми
«Они прекрасно знают, что Киев нанес удары прицельно»: МИД России сообщил об отказе СМИ Запада освещать трагедию в Старобельске
Обломки вражеских дронов и слезы матерей: Что увидели иностранные журналисты в атакованном ВСУ Старобельске
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ