Техникум в Луганской области ВСУ уничтожили преднамеренно. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Практически одновременно в западных СМИ появились и сообщения о российском ударе возмездия по Киеву за террористическую атаку на техникум в Старобельске, и заявления Зеленского об отказе от «усеченного» членства Украины в ЕС, которое ему предлагал Брюссель. Вряд ли это случайность.

ЗВЕРСТВО И ПОСЛЕДСТВИЯ

Техникум в Луганской области ВСУ уничтожили преднамеренно.

- Киев лжет о том, что удар якобы был нанесен «по военному командному центру». Что это за «командный центр», показали иностранным журналистам, которые не побоялись увидеть правду.

Безусловно, Зеленский понимал: его зверство без последствий не останется. В Москве сразу сказали, что заявлениями МИД здесь дело не ограничится и ответить поручено военным.

На что рассчитывал просроченный? На то, что его покровители закроют глаза на украинский теракт в Старобельске, но обязательно осудят удар возмездия России. А это – прекрасный повод для киевского режима требовать новой помощи от союзников и призывать их дать совместный отпор Москве.

Сотрудники СК РФ осматривают улики на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске

После российских ударов Зеленский стал обзванивать покровителей с призывами «начать действовать» и не оставлять незалежную в одиночестве.

«ЕВРОПА БЕЗ УКРАИНЫ — НИЧТО»

Зеленский настаивает на полноправном членстве Украины в ЕС. Фото: REUTERS.

Типичное поведение провокатора дополнила выходка, которая показывает претензии Зеленского на ведущую роль в Европе и его неспособность адекватно оценивать ситуацию.

Он отверг предложение европейских лидеров предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС, потребовал полноправного членства. Самоуверенность зашкаливала: «Полноценного европейского проекта не может быть без Украины, и место Украины в Европейском союзе тоже должно быть полноценным — всеобъемлющим и равноправным», — поучал он своих спонсоров в соцсети.

А в письме лидерам Евросоюза, отправленном вечером в пятницу, еще наглее заявил: «Мы защищаем Европу — полностью, а не частично. Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Евросоюзе, но оставалась безгласной».

Прямо так и сказал: Европа без Украины – ничто, это мы вас всех защищаем от российской агрессии. Голос нам дайте!

ТЯВКАЮТ ИЗ БУНКЕРА

И его на фоне российского удара по Киеву услышали. Столь же грозная, как и тупая Кая Каллас, глава внешней политики ЕС, тут же осудила сокрушительный ответ России, назвав его «политической тактикой запугивания, балансированием на грани ядерной войны». И пообещала: на этой неделе министры иностранных дел Евросоюза обсудят, как усилить давление на Россию.

Другая воительница, глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен, завтра собралась в Литву. Там она встретится с главами государств и правительств Прибалтики, «чтобы поддержать координацию ответных мер» - на атаки беспилотников на эти страны. Чьих? О том, что они были украинскими – ни слова.

В совместном заявлении лидеры Эстонии, Литвы и Латвии осудили «откровенную дезинформацию и сфабрикованные обвинения в нарушении воздушного пространства, которые Россия бесстыдно использует, чтобы скрыть свои военные неудачи».

Как вам последний пассаж, если вспомнить, что литовские лидеры трусливо побежали в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги? Что остается храбрым портняжкам, кроме как тявкнуть на ненавистную Россию из бункера.

Кая Каллас поспешила осудить решительный ответ России на удар по колледжу в Старобельске. Фото: REUTERS.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

За всем этим нельзя не увидеть главного – Европа, явно идя на поводу у Киева (а куда ей деться, если этот поводок сама к себе намертво привязала?), все глубже втягивается в настоящую войну с Россией. А Зеленский использует провокации и ложь, чтобы европейцы совсем увязли в этом болоте.

Его преступление в Старобельске и требование не бросать Украину, когда получил ответный удар по сусалам, лишь подтверждают эту тактику Киева.

Учитывая неуемные амбиции просроченного, которые он показал при отказе от эрзац-членства в ЕС, и его претензии на ключевую роль в Европе, нетрудно догадаться, чего желает Зеленский – чтобы его преступления против России, которые не хочет видеть Европа, связали бы ее круговой порукой с Киевом.

И тогда старушка-Европа прохлопает момент, когда не Украина будет ее «щитом» - наоборот, европейцы станут щитом преступного режима, поскольку вынудят Россию дать Киеву самый жесткий ответ на его провокации.

Студенты колледжа в Старобельске и их родители рассказали, как пережили ночь обстрелов

Это может несколько продлить жизнь Зеленского. Но явно ускорит деградацию ЕС.

Может, поэтому там, выражая показное единство с Киевом, судорожно ищут переговорщиков с Москвой, с которыми мы были бы согласны общаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оторвали нас от ужина»: Украина и Запад в ООН поглумились над погибшими в Старобельске детьми

«Они прекрасно знают, что Киев нанес удары прицельно»: МИД России сообщил об отказе СМИ Запада освещать трагедию в Старобельске

Обломки вражеских дронов и слезы матерей: Что увидели иностранные журналисты в атакованном ВСУ Старобельске

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию