Дмитрий Песков: Запад не осудил удары ВСУ по колледжу в Старобельске

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- …По оценке Кремля, насколько достоверно в иностранных СМИ была показана трагедия в Старобельске? Вот вчера на месте удара ВСУ по колледжу побывали больше 50 иностранных журналистов, но были и те, кто отказался ехать. Будет ли донесена правда до Запада и услышат ли ее там?

- Во-первых, я хотел бы поздравить своих коллег, в том числе в Министерстве иностранных дел, в других ведомствах, в Министерстве обороны, которые очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 25 мая, на вопросы корреспондентов. - И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать, под различными предлогами.

Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят.

И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины.

Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев.

Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта - нападение на молодых людей.

Вот все, что можно констатировать в этом контексте.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Вчерашние удары по Украине с использованием «Орешника» являются тем самым ответом на атаку на колледж в Старобельске, о котором говорил Владимир Путин, или других ответов еще стоит ждать?

Песков:

- Об этом уже было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления.

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