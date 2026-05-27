Трагедия в Старобельске продолжает объединять людей по всей России. Фото: МЧС России

Трагедия в Старобельске продолжает объединять людей по всей России. Пока врачи помогают пострадавшим, жители разных регионов сдают кровь для раненых студентов, а семьи погибших прощаются со своими детьми.

Сайт KP.RU собрал последние новости о трагедии в Старобельске на сегодня, 28 мая 2026 года.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР на сегодня, 28 мая 2026

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подробно рассказал международному сообществу об обстоятельствах удара по колледжу в Старобельске и раскритиковал реакцию западных стран на гибель студентов.

Что заявил Василий Небензя о трагедии в Старобельске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел специальную пресс-конференцию, посвященную удару ВСУ по колледжу в Старобельске.

По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атаковали образовательное учреждение, где не было никаких военных объектов.

«Было очевидно, что это не военный объект. Эти студенты собирались стать учителями начальных школ, учителями, которые должны были работать с маленькими детьми», - подчеркнул дипломат.

Василий Небензя. Фото: скриншот с видео

Небензя сообщил, что Россия организовала поездку иностранных журналистов на место трагедии. Представители зарубежных СМИ смогли лично увидеть последствия атаки и обломки беспилотников.

При этом дипломат подверг критике позицию ряда международных структур и западных государств.

«Сегодня мы оказались ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо», - заявил постпред России при ООН.

По его словам, виновные в гибели студентов должны понести ответственность.

Сколько человек погибло в Старобельске по состоянию на 28 мая

По последним официальным данным, в результате удара ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске погиб 21 человек.

Большинство жертв - совсем молодые люди, студенты педагогических специальностей, которые планировали работать в школах и детских садах.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились десятки учащихся.

Спасательная операция продолжалась почти двое суток. Спасатели работали под угрозой повторных атак беспилотников ВСУ.

Пострадавшим в Старобельске продолжают помогать жители ЛНР и России

К донорской акции в поддержку пострадавших в Старобельске присоединились сотрудники отделов МВД России «Антрацитовский», «Краснолучский», «Брянковский» и «Марковский».

«Правоохранители стали донорами крови и ее компонентов для пострадавших, которые сейчас находятся в больницах», - сообщили в МВД по ЛНР.

Полицейские ЛНР сдали кровь пострадавшим в Старобельске. Фото: МВД по ЛНР

Ранее кровь для раненых студентов также сдавали курсанты Следственного комитета, активисты общественных организаций, студенты и жители республики.

Кроме того, Министерство просвещения России организовало меры поддержки для студентов, пострадавших во время атаки. Несовершеннолетние учащиеся смогут пройти отдых и оздоровление в федеральных детских центрах.

Как охранница спасала студентов в Старобельске во время атаки

Одной из героинь трагической ночи стала охранница Вера Голубинская. Во время первых ударов она вместе с преподавателем Еленой Юрьевой помогала эвакуировать студентов из общежития.

«Когда услышали первый удар, детей со всех комнат стали спускать вниз», - вспоминает женщина.

Охранница спасала детей в Старобельске после удара ВСУ. Фото: личный архив Веры Голубинской

После новых атак взрослые приняли решение выводить студентов из опасной зоны небольшими группами. Особое внимание пришлось уделить девушке-инвалиду, которая не могла передвигаться самостоятельно.

«Мы вместе с мальчиком и еще двумя девчонками несли ту девочку по очереди», - рассказала Вера.

После эвакуации женщина еще долго не могла прийти в себя.

«Закрываю глаза и просыпаюсь через каждые 10 минут», - признается она.

Семья приютила более 30 раненых студентов в Старобельске

Настоящий подвиг совершила и семья Пономаревых из Старобельска. После первых сообщений об атаке со стороны Украины студентка София Пономарева связалась со знакомой преподавательницей колледжа Еленой Юрьевой и предложила привести детей к ним домой.

Через некоторое время в доме оказались более 30 студентов, многие из которых были ранены.

Семья ЛНР приютила раненых в Старобельске студентов. Фото: личный архив Софии и Егора Пономаревых

Родители девушки сразу начали помогать пострадавшим.

Мать обрабатывала раны и делала перевязки, отец принес теплую воду, одежду, пледы и обувь для детей, которые выбегали из общежития босиком.

«Мы сделали все, что могли. Это небольшая помощь, но в тот момент она казалась самой необходимой», - рассказала София.

Международная реакция на удар по колледжу в Старобельске

Постпредство России при ООН в Женеве направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с подробным описанием обстоятельств трагедии.

В российском МИД подчеркнули, что удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились студенты.

Соболезнования семьям погибших также выразили сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. В своем обращении они осудили атаку и назвали ее преступлением против человечности.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ ряда иностранных журналистов посетить место трагедии.

Похороны погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске студентов

28 мая в Северодонецке простились с 19-летней Вероникой Дащенко. Девушка училась на последнем курсе Старобельского профессионального колледжа и мечтала стать учителем начальных классов.

Близкие вспоминают ее как доброго, открытого и очень светлого человека.

«Вероника была примером для младших сестричек. Всегда активная, занималась спортом. У неё было много друзей. Всегда улыбчивая и доброжелательная», - рассказывают родственники.

В ЛНР простились с одной из погибших в Старобельске студенток. Фото: Соцсети Вероники Дащенко

До выпуска девушке оставалось совсем немного. Однако ее жизнь оборвалась в результате удара беспилотников по общежитию, где спали студенты.

Память о погибших продолжают чтить в городах и районах Луганской Народной Республики, а жители региона ежедневно несут цветы к стихийным мемориалам.

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