О чем сигналит «пищевая кома»: из-за чего бывает сонливость после еды и как она связана с продолжительностью жизни

У большинства людей примерно через 12 часов после середины ночного сна наступает естественный физиологический спад активности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Прочитал, что нельзя есть за два часа до сна. Так и не смог лечь спать». Знакомо? На самом деле, о нежелательности сна на полный желудок знает, пожалуй, каждый. Куда больше вопросов вызывает тема дневной сонливости после еды. Из-за чего так бывает, когда это может служить «тревожным звоночком» и как такое состояние (в народе его в шутку называют «пищевой комой») связано с продолжительностью жизни?

В этом KP.RU разбирался вместе с директором Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН Алексеем Москалевым.

«ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ПРОВАЛ» И «УГЛЕВОДНЫЕ КАЧЕЛИ»

- Алексей, в канале вашего института «Жизненный путь долгожителя. Медицина здорового долголетия» вы затрагиваете тему о том, почему после обеда тянет в сон. Такое замечают за собой многие. Это действительно снижает шансы на долголетие?

- Все зависит от причины и степени выраженности «сонного состояния». С одной стороны, сама по себе кратковременная и умеренная сонливость после еды - это нормальное, физиологичное явление, которое не несет прямой угрозы для вашего долголетия. Более того, с эволюционной точки зрения это может быть запрограммированным механизмом, позволяющим организму сосредоточиться на эффективном переваривании пищи.

Как поясняет профессор Москалев, причины естественной сонливости на сытый желудок могут быть такими:

1. После еды активируется наша парасимпатическая нервная система. Она обеспечивает усиление притока крови к органам пищеварения, стимуляцию выработки ферментов и усвоение питательных веществ. В то же время эта система отвечает за снятие напряжения, отдых. Поэтому человек ощущает расслабление и легкую сонливость.

2. В середине дня происходит так называемый циркадный спад («послеобеденный провал»). У большинства людей примерно через 12 часов после середины ночного сна (обычно с 13:00 до 15:00) наступает естественный физиологический спад активности. Так запрограммировано биологическими часами, а прием пищи накладывается на этот ритм, усиливая желание поспать.

3. Большая порция простых углеводов (сахар, сладости, выпечка из белой муки) может вызвать резкий подъем, а затем более ощутимое падение уровня глюкозы («углеводные качели»). Из-за этого возникает ощущение слабости, усталости. Особенно выражено такое состояние у людей с нарушенной чувствительностью к инсулину (на ранних этапах это не заболевание, а неблагоприятные изменения, которые могут в дальнейшем перейти в болезнь).

Если желание поспать после еды становится очень сильным и возникает регулярно, это может указывать на серьезные сбои в организме Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

«Кровь отливает от мозга к желудку» - это миф

Часто можно услышать: после плотного обеда кровь отливает от мозга к желудку. В результате, мол, центр управления нашим организмом испытывает кислородное голодание. Потому и голова хуже работает, и сонливость накрывает. Однако это миф. Как поясняют нейробиологи, мозговой кровоток - один из самых стабильных в организме, его устойчивость поддерживается даже во время интенсивных физических нагрузок. Исследования не подтверждают значительного снижения кровотока именно в мозге после еды.

В то же время происходит перераспределение других внутренних ресурсов. На переваривание тратится от 5 до 15% всей энергии, полученной с пищей, отмечают эксперты.

КОГДА СОНЛИВОСТЬ ПОСЛЕ ЕДЫ СИГНАЛИТ О НАРУШЕНИЯХ В ОРГАНИЗМЕ

Если желание поспать после еды становится очень сильным и возникает регулярно, это может указывать на серьезные сбои в организме, которые сами по себе сокращают продолжительность жизни, отмечает эксперт.

Виновниками невыносимой сонливости на сытый желудок могут быть:

* Инсулинорезистентность, то есть состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к инсулину. Это прямой путь к сахарному диабету 2-го типа. В случае его развития повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих первое место среди причин сокращения жизни.

! Что делать: обратиться к врачу для диагностики инсулинорезистентности. Она определяется с помощью анализов крови на уровень глюкозы и инсулина. Лечение обычно включает изменение образа жизни (здоровое питание, нормализация веса, физическая активность), в некоторых случаях назначаются лекарственные препараты.

* Хроническое воспаление. Это вялотекущий воспалительный процесс, который способствует повреждению стенок кровеносных сосудов, других органов и тканей. А также ускоряет старение.

! Что делать: обратиться к врачу для диагностики воспалительных процессов. На сегодня самое доступное исследование для выявления хронического воспаления - анализ крови на высокочувствительный С-реактивный белок (hs-СРБ). По итогам диагностики может быть назначено дополнительное обследование, чтобы найти источники воспаления.

* Нарушения сна. Чрезмерная дневная сонливость, в том числе после еды, может быть главным симптомом скрытых расстройств, таких как синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). При СОАС во сне происходят множественные остановки дыхания, что приводит к хроническому кислородному голоданию, гипертонии и значительно повышает риск инфаркта и инсульта.

! Что делать: обратиться за консультацией к врачу-сомнологу или неврологу. Такие специалисты могут назначить обследования для диагностики СОАС и лечебные меры.

- Также в числе причин дневной сонливости после еды могут быть анемия (пониженный уровень гемоглобина в крови. - Ред.), заболевания щитовидной железы, - отмечает профессор Москалев. - В любом случае при постоянном и ярко выраженном желании заснуть после приема пищи рекомендуется обратиться к врачу. Начать можно с терапевта, который при необходимости выдаст направления на обследования или к узким специалистам - эндокринологу, гематологу и т.д.

На один перекус или прием пищи старайтесь добавить к углеводному продукту источник белка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

БУДЬ В КУРСЕ

Взбодрись! Как снизить сонливость после еды

Алексей Москалев, опираясь на научные данные, дает такие советы:

- Ешьте поменьше простых («быстрых») углеводов, налегайте на «медленные»: цельные крупы (гречка, киноа, бурый рис), бобовые, цельнозерновой хлеб, овощи. Они замедляют всасывание глюкозы и позволяют избежать «углеводных качелей», вызывающих ощущение слабости.

- Сочетайте углеводы с белком и жировым компонентом. Такая комбинация также помогает противостоять процессам, провоцирующим сонливость после еды. Главный принцип: на один перекус или прием пищи старайтесь добавить к углеводному продукту источник белка (мясо, рыба, яйца, творог, йогурт, сыр, бобовые) и жира (растительные масла, орехи, семена, авокадо, жирные сорта рыбы). Например: яблоко + горсть орехов.

- Соблюдайте очередность: сначала овощи или белок, потом углеводы. «Ряд исследований показывают снижение пика глюкозы на 10–20% при таком порядке: первыми на тарелке съедаются овощи и белковая составляющая (рыба, птица), а затем уже гарнир», - поясняет профессор Москалев.

Если эти меры не помогут снизить сонливость, повышается вероятность отклонений в работе организма. Не игнорируйте визит к врачу.

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