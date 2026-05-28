«Россия-мама» с Моргенштерном* и Земфирой*: SHAMAN выпустил самый неожиданный клип в своей карьере

Кадр из клипа «Россия-мама» певца SHAMAN

Певец SHAMAN после загадочных роликов, где он нескольких дней ходил с «секретной папкой» и обещаний «пролить свет правды», наконец раскрыл карты. Ярослав Дронов выпустил клип на песню «Россия-мама», где патриотический припев ему неожиданно помогают исполнять… иноагенты.

Кадр из клипа «Россия-мама» певца SHAMAN

В новом ролике SHAMAN появляется в образе человека, очень напоминающего сотрудника спецслужб. Перед ним стоит стол с фотографиями известных персон, признанных в России иноагентами. Среди них Оксимирон*, Моргенштерн*, Андрей Макаревич*, Земфира*, Екатерина Шульман*, Олег Тиньков*, Илья Прусикин*, Семен Слепаков*, Noize MC* и другие музыканты, журналисты и общественные деятели. При помощи ИИ-технологий в конце клипа создается эффект, будто все они подпевают артисту строчки из песни «Россия-мама».

Кадр из клипа «Россия-мама» певца SHAMAN

Сам SHAMAN после премьеры клипа высказался максимально жестко. В соцсетях певец написал: «Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им ещё позволяют сказать «Россия-мама».

Напомним, накануне артист напомнил о своей загадочной «секретной папке», с которой он последние дни буквально не расставался. Сначала SHAMAN записал видео, заявив, что в его руках оказались некие фамилии, о которых он «очень скоро прольет свет правды». Затем последовали новые обращения уже с намеками на давление со стороны «недоброжелателей», которые якобы пытались выкупить содержимое папки.

Кадр из клипа «Россия-мама» певца SHAMAN

Финальная часть этого сериала развернулась у Кремля. Там артист пообещал «жечь правдой, как кремлевская звезда», а позже появился с той же папкой уже на концерте. Под строки новой песни SHAMAN вышел к зрителям, сжимая документы в руках, а в финале номера охранник вынес пуленепробиваемый чемодан, куда певец демонстративно спрятал загадочные бумаги.

*Признаны иноагентами в РФ

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