Зеленский ликует: Стокгольм подарит Киеву 16 истребителей Фото: REUTERS.

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 29 мая:

1. Новости с фронта: освобождена Нововасилевка

2. Рада подмахнула кредитное соглашение с Евросоюзом

3. Зеленский выпросил у шведов 16 истребителей даром

4. В Запорожье майор полиции изнасиловал девочку

5. Рига требует от ЕС денег из-за беспилотной опасности

6. Боевики ударили по детсаду и детской площадке

7. Украинка в Польше крышевала мигрантов

8. Немецкие паспорта не дадут всем украинским беженцам

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 мая

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Нововасилевку в Харьковской области. Противник потерял до 185 бойцов и две бронемашины.

Бойцы «Запада» вывели из строя 180 боевиков и 20 автомобилей.

Подразделения «Юга» уничтожили 90 националистов и четыре бронемашины.

На счету «Центра» - 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

«Восточные» нанесли ВСУ такой урон: 370 бойцов, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» выбил из рядов противника до 50 боевиков, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 184 дрона.

ВХарьковской области противник потерял до 185 бойцов и две бронемашины Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 МАЯ

Что интересного произошло в стране и вокруг неё.

Рада подмахнула кредитное соглашение с ЕС

Украинский парламент подписался под кабалой. Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро. «За» проголосовали 298 депутатов. Половину суммы Киев получит этом году. Более 28 млрд евро пойдут на закупку оружия и развитие ОПК. А менее 17 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита бюджета. Чтобы получить макрофинансовую помощь на 8,35 млрд евро, Киеву надо выполнить ряд условий. Есть еще механизм Ukraine Facility — там тоже дадут до 8,35 млрд. Откуда деньги? Они будут привлекаться Еврокомиссией на международных рынках капитала - на срок до 35 лет под 2% годовых. Выплаты по процентам покроет бюджет ЕС — при гарантиях 25 стран-членов. А погашение основной суммы долга откладывается — до получения Украиной репараций от России. То есть, не будет никакого погашения...

Киев получит 16 шведских истребителей даром

Зеленский ликует: Стокгольм подарит Киеву 16 истребителей JAS 39 Gripen C/D. Да, они прежнего поколения — но не беда. Ведь киевскому режиму продадут еще пару десятков новеньких Gripen E/F. На это пойдут 2,5 млрд евро из тех 90 млрд, что выделяет ЕС. Премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной с Зеленским пресс-конференции заявил, что первая поставка старичков будет в 2026-м. А поставки новых начнутся с 2030-го. И Стокгольм уже готовит самостийных пилотов. Зеленский правда, надеется получить первые самолеты в декабре 2026-го. И он хочет закупить 150 Gripen на деньги ЕС, заявив, что у Киева «достаточно средств для этого». Лидер незалежной куражился: «Эти Gripen с особым вооружением, с ракетами Meteor, могут уничтожать цели на расстоянии 100 километров. Мы вытесним эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать планирующие бомбы. Это вопрос номер один!». Человеку, который говорит что у него достаточно денег на 150 новых самолетов, стоит уточнить, хватит ли ему к концу года денег на пенсии и зарплаты.

Майор полиции изнасиловал девочку в Запорожье

Глава координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье, который пока под контролем Киева, майор украинской полиции изнасиловал девочку. Информацию об инциденте получена из оперативных данных, подтвержденных источниками на месте. Рогов сообщил РИА Новости, что преступление вызвало возмущение в городе, хотя представители Киева и пытались не допустить широкого резонанса. После все-таки случившейся огласки майора-насильника задержали. С обвинительной формулировкой «за законченное покушение на изнасилование». Сядет, откупится или кровью на фронте искупит?

Из-за укродронов Рига требует от ЕС матпомощи

Президент Латвии Эдгар Ринкевич боится двух вещей: украинских дронов и безденежья. Латвийский лидер потребовал от ЕС финансовой помощи странам, пострадавшим от украинских БПЛА. Ринкевич рассказал Euractiv, что главы прибалтийских стран подняли вопрос о денежной компенсации на встрече с Урсулой фон дер Ляйен. Он заявил: «Это затрагивает местную экономику, местных жителей. Они напуганы. Речь идёт не только об обороне, а о более масштабных взаимосвязанных вопросах, по которым мы также обсуждали участие ЕС». А потребовать от Киева не запускать свои дроны на северо-запад не пробовали?

Из-за укродронов Рига требует от ЕС матпомощи Фото: REUTERS.

ВСУ ударили по детсаду и детской площадке

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил: ВСУ нанесли удар по территории детсада, который должен был открыться после капремонта. К счастью, в момент атаки детей и воспитателей тут не было. А повреждения обновленного садика — были. Теперь восстанавливать по новой. В этот же день боевики ударили по детской площадке в Херсонской области. Мужчина погиб, его жена и двое маленьких детей ранены. Международные организации слепы и глухи.

Украинка в Польше крышевала мигрантов

В Польше в мае 2026-года проживало 960 тысяч украинцев. Одна из них, Виктория Херун, перебралась в Польшу так давно, что успешно интегрировалась и работала в мэрии Люблина. И вот ее обвинили в организации схемы притока нелегальных мигрантов в республику. Историю придала огласке депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник. Херун использовала возможности университета Люблина для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока с семьями. Херун не за красивые глаза помогала приезжим из дальних стран получать места в общежитиях, снимать жилье в аренду и даже получать квартиры. Люблин где местные власти проводят политику мультикультурализма, по мнению горожан превращается в помойку, где все хуже дела с безопасностью. А вы выбирайте, кто вам милее: тихие украинские беженцы или мирные приезжие-талибы?

Берлин не даст паспорта всем украинцам в стране

Die Welt трубит тревогу: Берлин боится кризиса системы выдачи паспортов. В Германии живут 1,3 млн беженцев с Украины - и многие хотят остаться тут навсегда. В марте 2027 года их статус временной защиты перестанет действовать — и к тому времени переселенцы достигнут нужного срока проживания для натурализации. И все захотят паспорта ФРГ. Эксперты прогнозируют коллапс в случае резкого роста числа обращений. Директор Берлинского ведомства по делам иммиграции Энгельхард Мазанке отметил, что около трети трудоспособных украинцев имеют официальную работу — а это дает им право встать в очередь за получением немецкого паспорта. А выдавать то их так не хочется...

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