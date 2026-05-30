США и Иран вновь оказались на грани срыва перемирия: американцы пострадали при ракетном ударе в Кувейте

На фоне дипломатической неопределенности продолжает обостряться военная ситуация Фото: REUTERS.

Несколько американских граждан получили ранения в результате ракетного удара по военной базе в Кувейте, в то время как переговоры между США и Ираном о продлении режима прекращения огня вновь оказались под угрозой срыва, сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что стороны близки к соглашению, встреча в Белом доме завершилась без каких-либо официальных решений.

По информации американских СМИ, в пятницу в Ситуационной комнате Белого дома состоялось двухчасовое совещание, посвященное перспективам продления перемирия с Ираном. Ранее Трамп заявлял, что готов принять окончательное решение по предварительным договоренностям, однако после завершения встречи никаких заявлений от администрации не последовало.

Источники в Белом доме утверждают, что президент согласится только на условия, которые соответствуют его ключевым требованиям. Среди них — полный отказ Ирана от ядерной программы, передача запасов обогащенного урана под международный контроль и обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив, имеющий стратегическое значение для мировой торговли нефтью.

УДАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На фоне дипломатической неопределенности продолжает обостряться военная ситуация. За последние сутки иранская баллистическая ракета была выпущена по американской базе в Кувейте. По предварительным данным, сама ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако ее обломки упали на территорию объекта. В результате пострадали около пяти человек, среди которых военнослужащие и гражданские лица.

Дополнительную неопределенность создают и заявления самого Трампа Фото: REUTERS.

Кроме того, серьезный ущерб был нанесен двум американским ударным беспилотникам MQ-9 Reaper стоимостью около 30 миллионов долларов каждый. Один аппарат полностью уничтожен, второй получил значительные повреждения.

Параллельно продолжаются сложные переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Ранее представители США сообщали о подготовке меморандума, предусматривающего продление режима прекращения огня еще на 60 дней и начало нового раунда консультаций по ядерной программе Ирана. Однако уже спустя несколько часов высокопоставленные чиновники стали давать противоречивые комментарии.

Министр финансов США Скотт Бессент отказался подтверждать наличие предварительного соглашения, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что стороны по-прежнему спорят по ряду принципиальных формулировок.

Дополнительную неопределенность создают и заявления самого Трампа. В последние недели он неоднократно менял риторику относительно условий возможной сделки. Если раньше президент настаивал исключительно на полном и бессрочном прекращении иранской ядерной программы, то недавно допустил вариант ее заморозки сроком на двадцать лет.

В Тегеране также демонстрируют осторожность. Иранские официальные лица заявляют, что не доверяют обещаниям Вашингтона и не намерены предпринимать дальнейшие шаги без конкретных действий со стороны США.

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