Готовься водить смолоду. В России займутся развитием юношеских автошкол

Правительство поручило разработать меры содействия развитию юношеских авто- и мотошкол на базе образовательных организаций в субъектах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

То, что для получения прав нужно отучиться в автошколе – известная норма. Но автошколы бывают и… юношеские! Да, их не так много, зато в них занимаются дети в возрасте куда более раннем, чем дозволено садиться за руль. Имеется в виду – на дорогах общего пользования. На специально оборудованных закрытых площадках водить можно хоть дошколятам – если до педалей достают.

Так вот – Правительство поручило разработать меры содействия развитию юношеских авто- и мотошкол на базе образовательных организаций в субъектах РФ. Заняться этим должны региональные власти, а срок реализации задачи – уже до конца текущего года. Причем далее такая работа должна проводиться ежегодно. Как отмечается в документе, развитие таких школ необходимо для «привития несовершеннолетним навыков безопасного поведения на дорогах». А сама программа вписана в общий план мероприятий по реализации Стратегии повышения БДД до 2036 года.

О чем, собственно, речь?

ЧТО ЗА ЮНОШЕСКИЕ АВТОШКОЛЫ?

Чтобы получить права, нужно сдать два экзамена – по теории и по практике. Первый – в основном, на знание ПДД. И их изучением можно спокойно заниматься хоть с детского сада. Второй подразумевает умение управлять транспортным средством – и тут за руль сразу не пустят. Чтобы получить возможность обучаться вождению автомобиля или мотоцикла, необходимо дождаться 16-летия. Только тогда ученик автошколы сможет выехать на дороги общего пользования. Разумеется, вместе с инструктором. И с рядом ограничений – например, нельзя въезжать в жилые зоны. При этом, сдать экзамен в ГАИ на категорию B («легковые автомобили») можно уже в 17 лет. Но получить сами права и ездить самостоятельно – лишь в 18.

Кстати, само ГАИ выступало с инициативой понижения минимального возраста для водителей до 17 лет. Но рассмотрение документа в Госдуме притормозил ковид в 2020 году, и с тех пор к этой теме не возвращались.

- Тем не менее, в России есть юношеские автошколы, в которых обучение ведут, как правило, с 14 лет. Их немного – около 130 штук. Школьников учат и правилам, и основам технического устройства машин, и, разумеется, вождению. Часто – с уклоном в спорт. То есть, ребята проходят азы и экстремального, и контраварийного управления. Но – на специальных, закрытых площадках. Лицензии у этих заведений имеются, так что по окончании обучения можно не идти в обычную автошколу, а сразу отправляться на экзамены в ГАИ, - рассказывает KP.RU автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

- Большинство таких заведений работает под эгидой ДОСААФ, поскольку у него есть и лицензия на ведение образовательной деятельности, и полигоны, и техника. Но, в любом случае, таких школ немного – есть рассуждать в масштабах страны. Хотя ничего плохо в раннем обучении ПДД и вождению, разумеется, нет. Одни плюсы! – добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин .

В свое время ГАИ выступала с инициативой понижения минимального возраста для водителей до 17 лет, но рассмотрение документа в Госдуме притормозил ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так что распоряжение Правительства оказать поддержку таких юношеским автошколам – логично. Проблема в том, что толком неясно, в чем именно она должна выражаться.

- Формулировки в документе – размытые. И в основном все сводится к простому: «изучить и доложить». Что именно планируют менять и как это видят чиновники – никто толком не знает, - признается Игорь Моржаретто.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ?

О чем точно речь не идет, так это о снижении возрастного порога для выезда на дороги общего пользования. А вот привязка подобных школ к общеобразовательным учреждениям выглядит вполне реальной.

- В принципе, не так сложно и дорого организовать при обычной школе секцию или кружок «юных автомобилистов», - считает Антон Шапарин. - Выделить полигон (который, кстати, в свободное время можно сдавать в аренду и получать доход, как это делают со школьными бассейнами), пару машин и инструкторов/преподавателей. Для этого денег вполне может хватить. И пусть старшеклассники массово занимаются в таких юношеских автошколах, причем – на бюджетной основе.

Нельзя не признать, что у подростков всегда есть интерес к технике. О чем говорит и повышенный спрос на мопеды, питбайки и прочие квадроциклы. Увы, об этом говорит и статистика аварийности с участием несовершеннолетних за рулем механических транспортных средств (за первое полугодие 2025-го она выросла на 13%). Чтобы решить проблему, одних запретов на управление подобным транспортом без прав недостаточно – они плохо действуют. А вот направить энергию подростков в нужное русло, дав им возможность реализовывать свой интерес в специальных секциях, не гоняя по сельским грунтовкам и обычным шоссе – куда более действенный метод борьбы с такой аварийностью.

У подростков всегда есть интерес к технике, свидетельство тому - повышенный спрос на мопеды, питбайки и прочие квадроциклы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Попутно это повысит и уровень подготовки водителей, который, по общим оценкам, у нас невысок. Да и самих новых водителей становится меньше и меньше. Если в 2010 году права впервые получили примерно 2,2 млн россиян, то в 2025-м – всего 1,3 млн. Падение за 15 лет – почти в два раза! Основные причины – стоимость обучения (дорого!), и сложности при сдаче экзаменов в ГАИ.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Впрочем, навыки вождения – это только полдела. Остро стоит вопрос и общей культуры поведения на дорогах. Ведь пешеход, даже маленький – тоже участник движения. И ему неплохо бы знать не только азы, вроде того, что «красный – стой, зеленый – иди». Но и как в принципе это движение устроено: почему опасно выбегать на проезжую часть из-за припаркованной машины, где у водителя находятся «слепые зоны», почему в темное время суток плохо ходить вдоль в шоссе в темной одежде... Так что поручение Правительства направлено и на решение данного вопроса.

- Я много лет как с писаной торбой ношусь с идеей внедрения в школьную программу сквозного предмета по БДД, - рассказывает Игорь Моржаретто. – Сейчас изучению правил дорожного движения отводится 2 часа… в год! Совсем недавно – не было и этого. А приучать к порядку на дорогах надо детей с младшего школьного возраста. В игровой форме, с помощью «автогородков». Пока нельзя за руль – можно помочь освоить эти знания на практике с помощью самокатов, велосипедов. Потом – с 14-16 лет – переводить на более «взрослую» технику. На всех уровнях мне говорят: «Отличная идея! Полезная! Но у нас – денег нет».

Вот от того, найдут ли эти деньги – во многом зависит успех всей программы по поддержке юношеских авто- и мотошкол.

- Но, судя по последней строчке в документе – о том, что меры по развитию должны приниматься «в рамках действующего финансирования», можно сделать вывод – их, увы, не найдут, - резюмирует Игорь Моржаретто.

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