В РФ впервые массово застраховали старые машины: что изменилось для владельцев

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Страховая компания «Т-Страхование» объявила о запуске программы Каско для подержанных автомобилей, возраст которых составляет от 15 до 20 лет включительно.

Генеральный директор компании Иван Мироненко пояснил, что расширение условий программы Каско стало закономерным шагом в развитии продукта, который был сделан с учетом реальных потребностей клиентов. Он отметил, что решение принято на фоне увеличения среднего возраста российского автопарка, чтобы сделать Каско более гибким и доступным для более широкой аудитории водителей.

Доступны как базовый, так и расширенный варианты полиса. Они могут самостоятельно настроить его параметры — от типа покрытия и страховой суммы до срока страхования и дополнительных опций.

Автоэксперт Александр Шумский высказал мнение в беседе с «Лентой.ру», что большинство страховых компаний либо вообще не страхуют автомобили старше 10–15 лет, либо предлагают полис, который практически не покрывает никаких рисков. Он назвал введение такого страхования логичным и выразил интерес к тому, как скоро весь страховой рынок начнет адаптироваться к современным реалиям, когда компании думают о клиентах.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.