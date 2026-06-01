Данные экспертов: что изменилось в пятерке лидеров российского авторынка

«Автостат»: Belgee вытеснил Changan из пятерки лидеров российского авторынка. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Специалисты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали заметное оживление на российском рынке новых легковых автомобилей в период с 25 по 31 мая. На 22-й неделе 2026 года дилеры реализовали 27 858 машин — это на 9,7% больше, чем на предыдущей неделе, и на 17,4% выше показателя аналогичной недели прошлого года.

В пятерке лидеров авторынка произошли перестановки. Белорусская марка Belgee вновь вернулась в топ-5 — ранее она входила в число лидеров на 19-й неделе, а затем на две недели ее место занял Changan.

Первое место сохранила за собой Lada с результатом 6817 проданных автомобилей. Далее расположились Haval (4197 единиц), Tenet (2816) и Geely (1822). Замыкает первую пятерку Belgee (1349). Рубеж в одну тысячу реализованных машин также преодолел Changan (1293). Остальным брендам не удалось достичь этого уровня.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о сдаче позиций Lada в сегменте подержанных машин, о росте импорта авто из Китая.