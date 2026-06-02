Сознательно реплику никогда не куплю: россияне рассказали, как относятся к подделкам

27% опрошенных россиян сообщили, что всегда стараются покупать только оригинальные товары Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас, в эпоху маркетплесов, купить оригинальный товар становится все сложнее. Многие продавцы предлагают подделки, однако некоторых покупателей это не смущает – можно купить «именитый бренд» по разумной цене. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне относятся к репликам оригинальных товаров.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

27% опрошенных сообщили, что всегда стараются покупать только оригинальные товары, будь то техника, одежда, обувь, парфюмерия, аксессуары и т.д. Респонденты признались, что если им не хватает средств, они просто выберут бренд попроще и подешевле, но не будут сознательно покупать подделки. Аналогов и так много, так зачем выбирать копии, зная, что они заведомо другого качества, недоумевают участники исследования.

Некоторые добавили, что их можно обмануть и под видом оригинала продать подделку, возможно, они и не смогут с ходу увидеть разницы, но специально покупать реплику они не станут.

«Беру только оригиналы! Иначе от такой покупки нет никакого удовлетворения», - говорит участница опроса.

«Меня, наверно, можно обмануть, продав реплику под видом оригинала. Но сам я сознательно реплику никогда не куплю - лучше уж выбрать бренд попроще», - кивает другой.

А вот 21%, наоборот, говорят, что с удовольствием покупают подделки. Иногда хочется приобрести конкретную вещь, но цена слишком высока, так почему же не взять такую же, но подешевле, недоумевают респонденты. Посторонним нет никакого дела, а сам человек будет пользоваться товаром и радоваться.

При этом почти половина россиян – 49% опрошенных – сообщили, что для них вообще нет разницы: оригинал перед ними или реплика. Если им нравится вещь и устраивает цена и качество, они даже не будут задумывать, что это за бренд и оригинальный ли это продукт. Некоторые даже добавили, что некоторых брендов могут и не знать, но купить конкретную вещицу просто потому, что захотелось.

«Вообще мне все равно, какой бренд, но вот качество превыше всего. Поэтому покупаю и оригиналы и реплики, если они хорошо, и даже не задумываюсь», - делится участник опроса.

«Мне кажется, погоня за брендами уже выходит из трендов. Лучше купить что-то комфортное, нужное и при этом не потратить ползарплаты», - разводит руками другая.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые признались, что просто не разбираются в брендах, а другие отметили, что делают исключения для разных групп товаров, например, реплику одежды купить могут, но поддельную косметику или парфюмерию – никогда.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изобилие ягод и прогулки: россияне рассказали, что для них значит лето

Вкусное утро - успех дня: россияне рассказали, пропускают ли завтрак