Псевдо-Шишкин, афера с искусствоведом и рисунки в парке: как музеи вляпывались в скандалы с подделками

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На выставке Эрнста Неизвестного в Новой Третьяковке на Крымском Валу разразился скандал. Среди картин и скульптур Мастера нашли подделки. Все они - из частной коллекции. В изготовлении подделок подозревают заместителя начальника штаба Северного флота Максима Кошкарева. Именно он втемную использовал мастеров, которые и делали фальшивки. В связи с громким скандалом KP.RU вспоминает другие похожие истории.

Когда в январе 2019 года из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», в СМИ и в соцсетях только и обсуждали, что в российских музеях подлинники давно «заменили на подделки». Говорили, что оригиналы легко «увести» из музейных фондов и запасников, а после - продать на арт-рынке. Каждый новый сюжет подогревает тему «музейных подделок». Вот и скандал с работами Эрнста Неизвестного, выставленными в Новой Третьяковке, подкинул дрова в топку.

На самом деле подделки произведений искусства в музеях встречаются крайне редко. Но бывает...

КАК «УВЕЛИ» МАЛЕВИЧА И ПОПОВУ

В музее «Ростовский кремль» в Ростове Великом преступники похитили подлинники Казимира Малевича и Любови Поповой, заменив их на копии. Спустя время оригиналы работ русских авангардистов всплыли в нью-йоркском музее МоМА и греческом Музее современного искусства в Салониках. В 2017 году была сделана экспертиза, которая подтвердила, что полотна Малевича и Поповой из ростовского музея являются подделками. Когда подменили экспонаты - неизвестно, можно предположить, что это случилось в первой половине 70-х. Преступников не нашли. Как они совершили подмену и вывезли работы на Запад - загадка. Это один из немногих, а возможно, единственный доказанный случай, когда в государственном музее многие годы выставлялись подделки.

Поддельные картины Казимира Малевича и Любови Поповой в музее "Ростовский кремль". Фото: rostmuseum.ru

Чтобы этого избежать, крупные музеи, такие как Эрмитаж или Третьяковская галерея, давно уже выпускают тома с описанием всех предметов из своих коллекций, включая запасники. Есть теперь и государственный каталог музейного фонда РФ. Это уникальная база всех произведений искусства, находящихся в музеях России. При наличии базы подделывать или красть музейные ценности бессмысленно.

Другое дело арт-рынок. Говорят, он переполнен копиями работ известных мастеров, которые выдаются за оригиналы и продаются за бешеные деньги.

«МУЗЕЙНЫЕ РАСПРОДАЖИ»

Осенью 2017 года в Музее изящных искусств бельгийского Гента были выставлены 24 работы художников русского авангарда - Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Наталии Гончаровой и других. Все работы принадлежали коллекционеру русского происхождения Игорю Топоровскому. Он утверждал, что большую часть коллекции купил после распада СССР на «распродажах музейных фондов». В частности, приобрел картины из запасников Харьковского музея. На Западе в эту байку – «музейные распродажи» - поверили. В 2018 году российские специалисты написали письмо в музей Гента, усомнившись в подлинности выставленных работ. Произведения из коллекции Топоровского отправили на экспертизу. Выяснилось, что вещи ненастоящие. Скорее всего и Топоровский прекрасно знал, что работы, которые он выдавал за русский авангард, поддельные, но пошел на авантюру, чтобы легализовать свою коллекцию.

Выставка картин из собрания Топоровского в музее Гента, 2017 год Фото: ru.wikipedia.org.

В 2009 году петербургский коллекционер Андрей Васильев приобрел за 250 тысяч долларов (по тогдашнему курсу 8 миллионов рублей) неизвестную картину культового художника - авангардиста Бориса Григорьева «В ресторане». Экспертную оценку работы давала сотрудница аукционного дома Bukowskis Елена Баснер, бывшая сотрудница Русского музея, искусствовед с мировым именем. Продавцом был гражданин Эстонии некий Михаил Арансон.

Спустя время Васильев заподозрил обман. В 2011 году он отправил картину на выставку в Москву. Там две независимые экспертизы Русского музея и Московского экспертного центра Грабаря установили, что картина - подделка. Но интересно другое: оригинал - в Русском музее, где до 2003 года работала Елена Баснер. Продавая «картину Григорьева», она не могла не знать, что подлинник – картина называется «Парижское кафе» - находится в Русском музее. В 1984 году она участвовала в принятии в музей этой работы.

Оригинал Бориса Григорьева "Парижское кафе" 1913 г. из собрания Русского музея. Фото: rusmuseum.ru

Копия, принадлежащая А. Васильеву. Фото: rusmuseum.ru

Елену Баснер обвинили в «Мошенничестве в особо крупном размере», в том, что она дала заведомо ложную экспертизу о подлинности картины Григорьева. Два года шли судебные разбирательства. Но в итоге суд признал Елену Баснер... невиновной, мол, она тоже стала жертвой обмана. Кстати, коллекционеру Васильеву вернули то полотно, которое он и купил за 250 тысяч «зеленых». То есть фальшивку. После суда он сказал: «Суд хотя бы прояснил, что это не сам художник Григорьев изготовил копию своей картины. Я более чем уверен, что подделка изготавливалась непосредственно в Русском музее при участии его сотрудников»...

Кстати, Васильев указал на ещё один нюанс - наличие авторских реплик, бывает, что за подделку принимают авторскую копию.

- У Михаила Нестерова существует несколько вариантов картины «Странник». Но всё равно это работы Нестерова, - говорит экспертом по арт-рынку Кирилл Алексеев. - Алексей Саврасов сделал десяток реплик своей знаменитой картины «Грачи прилетели». Иногда Саврасов расплачивался этими рисунками в трактире (знаменитый художник страдал известной русской болезнью - алкоголизмом), писал копию своей великой картины прямо на ходу. И все равно это рисунки Саврасова.

Когда картина находится на реставрации, ее могут заменить авторской копией.

ПОХИЩЕННЫЕ РИСУНКИ ПАВЛА ФИЛОНОВА ОБНАРУЖИЛИ В ПАРИЖЕ

Примером того, как современные копиисты могут обмануть самых опытных экспертов, служит история с картиной псевдо-Шишкина «Пейзаж с ручьем», которая в 2004 году попала на аукцион Sotheby's. Там полотно было атрибутировано как ранняя работа Ивана Шишкина. Картину оценили в 1 миллиона долларов. Но оказалось, что это не Шишкин, а голландский живописец Маринус Адриан Куккук. За год до этого картина была продана на шведском аукционе Bukowskis за 65 тысяч фунтов. К моменту её появления на аукционе в Лондоне ее «подлинность» была засвидетельствована экспертами Государственной Третьяковской галереи и Sotheby's.

Sotheby’s едва успел снять этого «Шишкина» с аукциона. Фото: ru.wikipedia.org.

Громкий скандал случился в Русском музее в 80-е годы. Он был связан с пропавшими из музея рисунками знаменитого русского авангардиста Павла Филонова. В частных коллекциях в Москве были обнаружены рисунки Филонова и Маковского, которые, по документам, хранились в Русском музее. В результате разбирательства выяснилось, что в запасниках находятся хорошо сделанные копии. Оригиналы обнаружились… в Музее современного искусства Центра Жоржа Помпиду во Франции. Потребовались 15 лет, чтобы семь из восьми оригинальных рисунков Филонова вернулись на родину, в Русский музей. Один из рисунков так и остался в парижском музее.

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ:

В 2003 году городской совет Болтона (город в Великобритании, на северо-западе Англии) решил приобрести для местного музея предположительно 3300-летнюю статую под названием «Принцесса Амармы», изображающая родственницу фараона Тутанхамона.

Статуетка «Принцесса Амармы», которой, увы, никак не 3000 лет... Фото: ru.wikipedia.org.

Продавцы статуи утверждали, что она найдена во время раскопок в Египте. Британский музей подтвердил подлинность скульптуры. Её купили и выставили в музее. Но спустя несколько лет обнаружилось, что статуя была подделкой, её смастерил Шон Гринхалх, известный фальсификатор, который делал поддельные произведения искусства и продавал в музеи как оригиналы. По иронии судьбы Гринхалх жил в Болтоне и создал «Принцессу Амарму» именно там.

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