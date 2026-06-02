Подготовка штурмовиков в ЛНР. Фото: Александр Река / ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 3 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 1240 боевиков и 381 дрон

2. Военкомы смогли мобилизовать гражданина ФРГ

3. Начальник склада стал водителем, но его отловили и за баранкой

4. «Выравниватель» не стал для Киева чудо-оружием

5. «Стена дронов» встает с двух сторон

6. Поляки продолжают давить на Зеленского

7. Женщины-дроноводы гадят в приграничье

8. Боевики месяц получали оплеухи от русского танка

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 3 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 195 националистов. Подбиты танк и 22 автомобиля.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 185 боевиков и две бронемашины «Хамви».

«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: до 165 человек, по три бронемашины и орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - 325 солдат и офицеров ВСУ, четыре бронемашины и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Восточные» отправили на небеса 330 военнослужащих. Сожгли десять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» упокоил 40 боевиков. Утилизированы 21 автомобиль и четыре станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб. Поразили три снаряда РСЗО «HIMARS» и 381 беспилотник.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 3 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Лихие военкомы мобилизовали гражданина Германии

Не перестают удивлять сотрудники территориальных центров комплектования. Депутат Рады Георгий Мазурашу сообщил, что черновицкие военкомы задержали и доставили в учебный центр 29-летнего гражданина ФРГ. Свежеиспеченный мобилизованный еще 9 лет назад потерял украинское гражданство — когда получил паспорт Германии. И вот немец со стажем опрометчиво решил заехать в незалежную к родственникам. Он соскучился по родне, а по нему соскучились сотрудники ТЦК. Они мельком взглянули на немецкий паспорт и на бумажки, подтверждающие прекращение украинского гражданства — и поволокли в свой закуток. Да, мобилизованный немец — это ноу-хау для ВСУ.

Начсклада проворовался и прикинулся водителем в чужой части

Госбюро расследований Украины продолжает радовать зарисовками причудливого военного быта. ГБР сообщило, что у начальника склада одной из воинских частей Николаевской области испарились продукты и сухпайки почти на 80 тысяч долларов. Среди пропавших продуктов — консервы, овощи и наборы сухих пайков для бойцов. Вместе с продуктами из части испарился и сам начальник склада — он ловко перевелся в другое подразделение, где стал...водителем. Но далеко уехать не удалось — ловкача задержали и теперь шьют срок до восьми лет. Суши сухари...

Чудо-оружие незалежной мало чем поможет

The Telegraph рассказал о новой украинской корректируемой авиабомбе с чудным названием «Выравниватель». Издание указывает, что она несет боеголовку весом в 500 фунтов — 250 кг. У нее высокоточное наведение и современные алгоритмы управления. Но, хотя командование ВСУ возлагает на «супербомбу» большие надежды, британцы скептичны: «Проблема украинских ВВС - они немногочисленны. Украинские истребители, используя управляемые планирующие бомбы, сбрасывают их в большом отдалении от целей, чтобы держаться подальше от российских самолетов, имеющих эффективные ракеты класса «воздух-воздух»». По словам эксперта в области обороны Роберта Толласта, это «имеет огромное значение», так как российские ВКС сбрасывают свои планирующие бомбы с высоты 20–25 тысяч футов, что обеспечивает им «максимальную дальность и точность». А украинские истребители вынуждены летать низко, чтобы избежать российских средств ПВО. Это сильно сокращает дальность полета планирующей бомбы после сброса. Так что «Выравниватель» может, скорее, выровнять немногие извилины у своего командования.

ВСУ возлагают на бомбу «Выравниватель» большие надежды. Фото: Министерство обороны Украины.

Стена дронов - штука обоюдная

Командир украинского подразделения беспилотных систем Егор Соболев сообщил, что проект «стена дронов» реализуется обеими сторонами конфликта. Он рассказал, что беспилотники быстро ликвидируются дронами-перехватчиками. Офицер заявил: «Противодействие дронам другими беспилотниками и невозможность залететь на территорию противника становится стандартом». В ноябре 2025-го франко-украинская компания Atreyd передала Киеву технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Это - рой FPV-дронов, взлетающих с наземных пусковых платформ и атакующих обнаруженные угрозы. Но украинцы и подумать не могли, что русские тоже над этим работают — и успешно. Обидно, да?

Поляки достанут Зеленского до печенок

Кшиштоф Босак, вице-спикер Сейма и лидер партии «Конфедерация» призвал польские власти не дать Киеву вступить в Евросоюз. В эфире радиостанции RMF FM он заявил: «Мы должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока там поддерживают культ Бандеры и пока не разблокирует эксгумацию погибших на Волыни поляков». Босак утверждает, что Киев плюет на польских политиков. Он требует от правительства отказаться от финансирования терминалов Starlink, переданных киевском режиму. Вице-спикер присоединился к хору голосов польских политиков, подвергающих режим остракизму. Поводом стало решение Зеленского присвоить Независимому центру спецопераций «Север» звание «герои УПА»* А раньше вы факельных шествий по Киеву с портретами Бандеры не замечали?

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак. Фото: Kai Taller/Arena Akcji / Keystone Press Agency / Global Look Press

Женщин-дроноводов бросили под Сумы - грозить приграничью

Украинское командование для ударов по российскому приграничью перебросили в Сумскую область группу женщин-дроноводов. Источник в силовых структурах сообщил ТАСС: «Операторы БПЛА — женщины из отряда «Небесная Мара» украинских беспилотных сил прибыли в Сумскую область и работают по приграничным районам». Эти валькирии уже хвастают в соцсетями видео, снятое камерами их аппаратов, с ударами по российской гражданской инфраструктуре. При том вербовка командованием ВСУ бой-баб именно в отряд «Небесная Мара» идет через те же соцсети. Похоже, в названии подразделения во втором слове букву «Ш» потеряли.

Боевики месяц не могли поймать русский танк

Украинская армия — крепкий орешек, но иногда удивляет необъяснимой близорукостью. Боевики 30 с лишним дней не могли рассмотреть российский танк у себя под боком. Боевая машина за это время смогла прицельно выпустить по позициям врага более полутысячи снарядов. Морпех в составе группировки войск «Центр» с позывным Розела рассказал РИА Новостям, что танк- «невидимка» вёл боевую работу на горячем участке фронта в ДНР. Так и сказал: «Больше месяца они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия». И кто сказал, что время танков уходит?

* Признана экстремистской и запрещена в России

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев