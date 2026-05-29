Немецкие генералы воевать с Россией хотят издалека: у Германии не хватит на конфликт ни ресурсов, ни армии

Немецкие генералы предпочитают говорить о дистанционной войне, а не о перспективах "окопного" противостояния с Россией. Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance - Getty Images

«Европа должна поставить капитуляцию России своей конечной целью в конфликте на Украине», – написал в издании Focus депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерик Кизеветтер. Он уверен, что поражение Москвы стало бы «ключевым фактором для установления мира» на континенте. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что целью Германии является создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в Евросоюзе, признавая, впрочем, что для этого нужно несколько лет.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с основателем Издательского дома «Русская Швейцария» Александром Песке.

ДВЕ БРИГАДЫ И 4 ПОДЛОДКИ

- Какие процессы идут в Германии, которые указывали бы на подготовку страны к войне с Россией?

- Вспомните: 248 дивизий численностью по 10-12 тысяч подготовленных солдат и офицеров имел Гитлер перед нападением на СССР 85 лет назад. Весной 2026-го в Германии есть одна полностью вооруженная и боеспособная дивизия. Точнее, есть две хорошо вооруженные и высокомобильные бригады по 5-6 тысяч человек. То есть — это до 12 тысяч военных, которые вооружены, обучены, экипированы, умеют стрелять. Пока боеготовность бундесвера находится на таком уровне, можно говорить о вероятности нападения современной ФРГ на современную Россию лишь в страшных снах. Ну, или если Германия захочет совершить самоубийство.

- Если вбить в поисковике «армия ФРГ», увидим численность бундесвера 184 тысячи человек.

- 90 тысяч человек из этих 184 никогда в руки не брали пистолета или автомата. Это всё – служащие банно-прачечного, бухгалтерского и других вспомогательных подразделений. Сюда включен и личный состав четырех иногда выходящих в море подлодок и нескольких фрегатов, которые то и дело ломаются. Есть еще гипотетически минный тральщик…

По состоянию на весну 2026 года у Германии есть одна полностью вооруженная и боеспособная армейская дивизия. Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

ЧТО ГОВОРЯТ ГЕНЕРАЛЫ

- Вы как-то слишком скептичны...

- Если говорить о гипотетической возможности перерастания острого геополитического конфликта Западной Европы, а, конкретно, Германии в военный конфликт с Россией - она в будущем есть.

- Что немецкие генералы говорят?

- Что мы не будем повторять опыт Украины - вот эту окопную войну. Говорят, что если дойдет дело до войны, то сражаться дистанционно.

- И чем же?

- Берлин рассчитывал на то, что ракеты «Томагавк» в версии наземного базирования, под названием «Тайфун», будут расположены на немецкой земле. Это ракеты средней дальности, до 2,5 тысяч километров. Они из Германии могут доставать практически до Урала. Но Трамп отказал на сегодня в размещении таких ракет в ФРГ. При том даже те ракеты, которые могли быть расположены в Германии, имели бы красную кнопку в Вашингтоне, а не в Берлине.

"Тайфун" - это мобильная наземная пусковая установка Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет "Томагавк" (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км). Фото: Wikipedia

ЦЕЛЬ ИСТЕРИИ

- Зачем нужна эта истерия, нагнетание антироссийских настроений?

- Для консолидация общества вокруг идеи обороны от России. Современная политика и в Германии с Францией, и в Англии с Италией пронизана единственной сквозной мыслью, вокруг которой, считает руководство этих стран, объединится электорат - русские идут!

- Но ведь наращивание немецкого ВПК налицо, производство беспилотников, в том числе для Украины растет.

- Глава Офиса украинского президента Буданов* открыто сказал: давайте не будем рассказывать про существующую на Украине индустрию дронов - мы занимаемся отверточной сборкой из поставляемых с Запада компонентов, и потом направляем их сторону России. И ведут эти дроны по западной (конкретно - по американской) системе спутников.

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ

- А у американцев крупнейшая спутниковая группировка.

- Сегодня у Маска 5-6 тысяч спутников в низкоорбитальной группировке Starlink. В течение следующей пятилетки их будет 50 тысяч. И у Евросоюза есть орбитальная группировка. С их помощью на Украине отрабатывают технологии ведения войны беспилотниками.

- Немцы на этом еще и хорошо зарабатывают?

- Немецкие политики признают: на этой истерии набивает себе карманы европейская оборонка. Эти же политики развивают истерию, что Россия нападет, и нужно перевооружаться. На это запланировано суммарно более 700 млрд, в масштабах Европы. И эти миллиарды уже сейчас тратятся успешно на немецкую, французскую, шведскую оборонную технику. А она стоит в разы дороже такой же, в принципе, техники, которая все еще производится на Украине, где остались заводы ОПК, и где уже другие политики пилят эти военные заказы отчаянно.

ВО ЧТО ВЕРЯТ НЕМЦЫ

- В Германии «в среднем по больнице», среди обычных людей, не политиков, настроения какие – воевать или договариваться?

- Есть люди, которые верят телевизору. Их много. А в телевизоре у нас одна тема. Вот в пятницу прилетело в Румынию. В 12-этажный дом вроде дрон попал. Они поднимали истребитель F-16. И сейчас будут раскачивать это, и в телевизоре, и по радио. Наверняка вызовут российского посла в Бухаресте. То есть, на уровне риторики будет обострение. А на уровне реалий, отправить бригаду к румыно-украинской границе, чтобы прикрыть союзника по НАТО - этого не будет.

- Почему?

- По-прежнему сильна вера в то, что Россия не сможет, надорвется. Потому что глубоко укоренено мнение о том, что 2% мировой экономики не могут противостоять 18% мировой экономики. Люди думают голыми цифрами, для них важнее то, как велика экономика, а не как боеспособна армия. При том экономика во многом дутая, она производит все меньше реальных товаров, но в цифрах, в евро - растет. Но много людей в Германии, которые поверили в ту пропаганду, которую распространяли на протяжении последних лет.

- Поговаривают, что в Германии скоро может смениться канцлер — новый сможет уменьшить истерию антироссийскую?

- Не думаю, что новый немецкий канцлер начнет вести кардинально другую политическую линию, отличную от политики современного Берлина. Человек должен прийти из недр Христианско-демократической партии, то есть партии Меркель, и он, возможно, схватится за последнюю возможность, необходимость вести переговоры с Россией. Германия от этого никуда не денемся. Если Мерца выживут, изменения будут, но вряд ли качественные.

* Признан в России террористом и экстремистом.

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