Группировки войск «Восток» отразили атаку БПЛА ВСУ Фото: Минобороны РФ.

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил поздравления личному составу 433-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» в связи с успешным взятием села Новоподгородное в Днепропетровской области.

В поздравительной телеграмме глава военного ведомстве подчеркнул, что это село открывает возможности для дальнейшего наступления на всем направлении, и поздравил военных с достигнутым результатом. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что благодаря профессионализму и решительности действий российских военнослужащих противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

Расчеты ЗРК «Бук» отразили атаку украинских беспилотников

Фото: Минобороны РФ.

По данным, предоставленной Минобороны России, с 23 мая в ответ на действия Украины, направленные против гражданских объектов на территории нашей страны, были осуществлены масштабные и несколько масштабных ударов высокоточным оружием по военным целям на украинской территории.

Официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на состоявшемся брифинге заявил, что в результате были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, энергетические и транспортные объекты ВСУ, а также места сосредоточения украинских военных и зарубежных наемников. Он также представил уточненные данные о потерях ВСУ за минувшую неделю.

Фото: Минобороны РФ.

За этот период группировка «Север» уничтожила свыше 1245 украинских военнослужащих, подразделения «Запад» – 1340, «Южная» группировка – 950, «Центр» – 2250, «Восток» – 1970, а «Днепр» – 375. Помимо 8130 украинских боевиков и иностранных наемников, главнокомандующий ВСУ Сырский также потерял за неделю пять танков, 106 единиц бронетехники, 55 артиллерийских орудий и 526 автомобилей.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил активное продвижение группировки войск «Север»: за прошедшие семь дней под контроль были взяты пункты Гранов и Нововасилевка в Харьковской области, а также Запселье и Рясное в Сумской области. За минувшие сутки также были освобождены села Бударки и Караичное в Харьковской области. А группировка войск «Восток» выбила противника из поселков Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

Средствами ПВО также были сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», три французские авиационные ракеты большой дальности «SCALP», 23 американских реактивных снаряда HIMARS и 2628 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции с 23 по 29 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

153 332 - дронов.

661 - ЗРК.

29 538 - танков и бронемашин.

1 727 - РСЗО.

35 121 - орудий.

62 799 - единиц спецтехники.

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