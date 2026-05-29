Пауза в переговорах России и США объясняется не только войной в Иране

Очевидно, что главное препятствие для мирных переговоров - позиция Киева. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

Во время визита Владимира Путина в Казахстан бывший в составе нашей делегации помощник президента Юрий Ушаков сказал журналистам: «Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров. Пока что это не делается». Очевидно, что главное препятствие для мирных переговоров - позиция Киева при полном «одобрямс» его европейских союзников и постоянные украинские провокации.

А что же Соединенные Штаты? Когда Вашингтон может в полной мере вернуться к переговорному процессу с Россией? Об этом мы спросили экспертов.

- Можно ли объяснить паузу, которую дали США, только «занятостью» Белого дома войной в Иране?

- Мне ближе другая версия: Трамп давно предупреждал, что если не будет быстрого результата, он дистанцируется от украинской темы, - сказал KP.RU американист Геворг Мирзаян. - Это в натуре президента США: если нельзя протрубить о быстром успехе, он теряет интерес.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Но ведь быстрого успеха в украинском урегулировании и не могло быть. К тому же Трамп пока недостаточно сделал со своей стороны: не оказал, очевидно, обещанного в Анкоридже давления на европейцев и на Зеленского с целью подтолкнуть их к миру. Не сняты пока и санкции против России. Даже работа посольств и выдача виз по-прежнему затруднены.

— Многие мои коллеги по Совету по внешней и оборонной политике (СВОП) даже рады паузе в переговорах, поскольку она даёт России время улучшить своё положение на поле боя — чаще всего говорят об освобождении всего Донбасса к ноябрю этого года, — отмечает в разговоре с KP.RU другой аспект этой ситуации член российского Совета по внешней и оборонной политике, доцент МГУ Борис Межуев. – Напомню, что в ноябре в Америке на промежуточных выборах в конгресс решится вопрос, сохранит Трамп свою нынешнюю почти полную власть над политикой США или нет.

Наши победы создадут выгодную ситуацию и для Москвы, и для Вашингтона. У нас будет еще более сильная переговорная позиция, а Трамп сможет сказать и своим избирателям, и союзникам в Европе: смотрите, я был прав, когда призывал Зеленского согласиться с требованиями России.

- В принципе, США при Трампе будут готовы с этой реальностью смириться и закрепить её в заключенном при их посредничестве соглашении, - добавляет Геворг Мирзаян. - Но помогать нам достигнуть этого результата американцы не будут.

Угроза эскалации со стороны Европы, самые неожиданные удары со стороны киевского режима – со всеми этими угрозами нам придется справляться самим.

Трамп никому пока не запрещает обострять ситуацию: ни ЕС, ни Киеву. Не забывайте его фразу в том духе, что, мол, «надо дать им как следует подраться и решить эту проблему между собой».

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