Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев грубо предупредил европейских политиков «so shut your piehole» - «завалить хлебало или хлеборезку». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев грубо предупредил европейских политиков «so shut your piehole» - «завалить хлебало или хлеборезку». Об этом Дмитрий Медведев написал на английском языке на своей странице в Telegram, комментируя возмущения западных элит после попадания ударного дрона по жилому дому в Румынии.

Вот, что он еще написал для англоязычных пользователей сети: «Евроимпотенты закатывают истерику из-за того, что беспилотник попал в какое-то жилое здание в Румынии. Очевидно, необходимо сначала установить, кто запустил БПЛА. Но, несмотря на это, каждой стране ЕС действительно следует заткнуться по этому поводу. Европейские страны являются непосредственными участниками войны против России, и никто больше даже не притворяется, что это не так. Конечно, они используют своих ставленников-бандеровцев для ведения боевых действий, но какое это имеет значение для нас? Европейские дроны, запчасти для них и другое оружие, не говоря уже о разведывательных данных, используются в атаках на нашу страну каждый божий день. И из-за этого наши жилые здания получают повреждения, а наши мирные жители гибнут».

Евроимпотенты закатывают истерику из-за того, что беспилотник попал в какое-то жилое здание в Румынии. Фото: REUTERS.

Дмитрий Медведев напомнил теракт в Старобельске, где западным оружием был убит 21 российский студент, а 63 ребенка пострадали (в общежитии в момент удара находились 86 учащихся). И заявил, что «их кровь на руках таких подонков, как Урсула, Мерц, Макрон, Стармер и всех других отвратительных паразитов».

Дмитрий Медведев напомнил теракт в Старобельске, где западным оружием был убит 21 российский студент, а 63 ребенка пострадали Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Он предупредил, что вышеперечисленным подонкам придется «привыкнуть» к тому, что у них будут летать над головой дроны.

И адресовал евроимпотенту на Западе такой ответ: «Это будет не в последний раз. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воюющих стран, не должны ложиться спать в ожидании мирных ночей. Особенно рядом с заводами по производству дронов, которые снабжают бандеровские силы. Так что завали свою хлеборезку. Ты еще ничего не видел».

Он заметил, что «идиоты-марионетки», которые сегодня возглавляют так называемый Евросоюз «прекрасно знают, как положить конец этой войне», но делать это не желают.

Напомним, только за минувшую неделю российские ПВО сбили в зоне спецоперации, а также над территорией России 44 управляемые авиационные бомбы, три британские крылатые ракеты «Storm Shadow», три французские авиационные ракеты большой дальности «SCALP», 23 американских реактивных снаряда HIMARS и 2628 ударных дронов ВСУ самолетного типа. За все время спецоперации уничтожено уже больше 153 332 дронов различного типа. Среди них большая часть - производства стран НАТО.

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