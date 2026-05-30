В России с 1 июня появится новая семейная выплата: НДФЛ пересчитают по ставке 6%

Семейную выплату могут получить оба родителя, но при этом они должны быть работающими. Фото: Antonio Guillem /Shutterstock/Fotodom

С 1 июня Соцфонд начнет принимать заявления от россиян на семейную выплату. Уплаченный в 2025 году налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единым платежом заявителю. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Кто сможет получить выплату

Решение о выплате было принято правительством для поддержки семей с детьми с невысокими доходами. Итак, на выплату могут претендовать родители:

двоих и более детей в том случае, если их среднедушевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Важно: семейную выплату могут получить оба родителя (а также усыновители, опекуны, попечители), но при этом они должны быть работающими. В течение 2025 года родители должны были платить со своих заработков налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вот он и будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена плательщикам.

Выплата распространяется на родителей с гражданством России, имеющих детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится на очном отделении вуза (кроме детей, обучающихся только по дополнительным образовательным программам).

У родителей не должно быть задолженности по алиментам. Родители, лишенные родительских прав, не смогут претендовать на выплату.

Также не смогут получить выплату

самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.

Семейная выплата распространяется на родителей с гражданством России, имеющих детей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Считаем среднедушевой доход

Помимо трудовых доходов при назначении выплаты Соцфонд будет учитывать доходы от:

предпринимательства, пенсии, получаемые пособия и иные социальные выплаты. Также будут учитываться стипендии учащихся, алименты.

Как пояснили в Соцфонде, чтобы понять, положена ли конкретной семье выплата, нужно рассчитать среднедушевой доход семьи по формуле: Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.

При этом нужно учитывать официальный прожиточный минимум в регионе, где проживает семья, в 2025 году. Если среднегодовой доход окажется меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе, значит, на выплату претендовать можно.

Как подать заявление

Обратиться за выплатой и подать заявление можно через портал «Госуслуги». Это самый быстрый удобный вариант. Также это можно сделать в МФЦ или клиентском офисе Социального фонда. Большую часть сведений специалисты фонда запросят самостоятельно. Но некоторых случаях справки (например, из учебного заведения) заявителю нужно будет предоставить лично.

До какого числа обращаться за выплатой

Россияне, которым положен вычет, могут подать заявление с 1 июня до 1 октября 2026 и получить его за 2025 год.

Выплата предоставляется один раз в год, и право на нее требуется подтверждать ежегодно.

По оценкам правительства, в 2026 году налоговую выплату получат более 4 млн. российских семей, воспитывающие в общей сложности около 11 млн. детей.

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