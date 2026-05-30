Поможет ли МРТ всего тела избежать рака: врач-онколог дал ответ

Идея красивая. Сделать МРТ всего тела здоровому человеку, найти рак как можно раньше и спать спокойно. Но реальность, как это часто бывает, куда менее романтична Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«ЗАПЛАТИ 20 ТЫСЯЧ И СПИ СПОКОЙНО»

Давно ли вы делали МРТ? Многих людей врачи время от времени направляют на такое исследование определенных органов или частей тела (суставов, сосудов, грудной клетки и т.д.). Но некоторые по собственной инициативе или по рекомендациям частных клиник периодически делают МРТ всего тела. В коммерческих медцентрах, предлагающих такую услугу, ее представляют как максимально полный онкочекап. То есть, наилучшую возможность «поймать» на самой ранней стадии, буквально «в зародыше», практически любые виды рака. Если же МРТ ничего не покажет, можно спать спокойно. Плата за спокойствие - от 20 тыс рублей за одну процедуру (по расценкам московских клиник).

Каков реальный выигрыш от такого подхода для пациентов?

- Идея красивая. Сделать МРТ всего тела здоровому человеку, найти рак как можно раньше и спать спокойно. Но реальность, как это часто бывает, куда менее романтична, - предупреждает врач-онколог, химиотерапевт, руководитель онкологического отделения Дмитрий Олькин в своем медицинском канале «Не гептралом единым. Олькин об онкологии» (@olkin_onco).

Эксперт ссылается на недавний метаанализ - обзор 10 научных исследований. В них оценивалось: насколько эффективна МРТ всего тела для людей без симптомов и без известных факторов высокого риска развития рака (к таким факторам относится в первую очередь заболевание раком близких родственников в возрасте до 50 лет, определенные мутации и др.).

СЛУЧАЙНЫХ НАХОДОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ РЕАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ

Вывод метаанализа таков: с помощью МРТ всего тела подтвержденные опухоли выявляли у 1,57% обследованных. То есть у таких пациентов МРТ показала подозрительные признаки, а затем углубленная диагностика установила: это действительно рак.

- На первый взгляд 1,57% может казаться неплохой цифрой. Но проблема в другом, - поясняет Дмитрий Олькин. - Такие программы (МРТ всего тела у людей без симптомов. - Ред.) дают много случайных находок, которые далеко не всегда имеют клиническое значение. Но почти всегда запускают цепочку новых обследований, тревоги, повторных МРТ, КТ, биопсий и консультаций.

Важно понимать: у скринингов (профилактических проверок) есть смысл не тогда, когда они просто что-то находят, отмечает эксперт. А тогда, когда такие обследования реально снижают смертность, улучшают исход заболевания и в конечном итоге приносят больше пользы, чем вреда. «Для тотальной МРТ у здоровых людей этого пока не показано, - подчеркивает онколог. - Поэтому на сегодня вывод трезвый: делать МРТ всего тела как платный онкочекап здоровому человеку без симптомов и без повышенного риска, по сути, не обосновано».

Для пациента вероятность пройти дорогое обследование, найти «что-то подозрительное», испугаться и потом долго разбираться, нередко выше, чем шанс получить реальную пользу, заключает Дмитрий Олькин. При этом в отдельных ситуациях, например, у некоторых групп высокого риска, МРТ всего тела может обсуждаться. Но к профилактическим проверкам для большинства людей это не имеет никакого отношения.

С помощью МРТ всего тела подтвержденные опухоли выявляли у 1,57% обследованных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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Какие обследования на самом деле помогают в борьбе против рака

В России такие профилактические проверки входят в бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Как поясняют в Минздраве, список обследований составлен с учетом пола, возраста людей и самых распространенных видов онкозаболеваний.

Перечень включает семь видов онкоскрининга.

1. Скрининг на выявление рака шейки матки (у женщин):

- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом. Проводится в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;

- цитологическое исследование мазка с шейки матки. Проводится в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года.

2. Скрининг на выявление рака молочной железы (у женщин):

- маммография. Проводится в возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года.

3. Скрининг на выявление рака предстательной железы (у мужчин):

- определение простат-специфического антигена в крови (ПСА). Проводится в 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

4. Скрининг на выявление колоректального рака:

- анализ кала на скрытую кровь. Проводится в возрасте от 40 до 64 лет раз в 2 года; в возрасте от 65 до 75 лет 1 раз в год;

- ректороманоскопия, колоноскопия - при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации.

5. Скрининг на выявление рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

- эзофагогастродуоденоскопия. Проводится в возрасте 45 лет. А также независимо от возраста при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации.

6. Скрининг на выявление рака легкого:

- рентгенография легких или компьютерная томография легких. Проводится при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации.

7. Скрининг на рак кожи:

- осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия). Проводится при наличии медпоказаний на втором этапе диспансеризации.

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