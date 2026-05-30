Сергей Лазарев с сыном отличником Никитой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Учебный год завершен. Сайт KP.RU узнал, как звезды поощрили детей за успешную учебу.

ЛАЗАРЕВЫ

Певец Сергей Лазарев гордится сыном Никитой. Мальчику 11 лет, он учится в престижной подмосковной частной школе. «Ник закончил 5-й класс на все «пятерки». Теперь каникулы - будет гулять, отдыхать», - говорит Лазарев-старший. А накануне отец исполнил мечту сына - Никита большой любитель футбола, он знает историю этого вида спорта, результаты всех значимых матчей, смотрит в прямом эфире, ходит здесь с папой на матчи, но особенно он болеет за «Реал Мадрид». Лазарев поделился: «Поэтому я очень хотел сделать Нику такой сюрприз, исполнить мечту увидеть матч с его любимой командой живьем. Тем более тогда предварительно уже было понятно, что 5-й класс он заканчивает на одни пятерки. Я задолго начал готовиться к реализации этого сюрприза. Счастлив, что все удалось! Хотя результат матча и не оправдал наших ожиданий, но Никита все равно доволен, что увидел свою любимую команду».

ПРЕСНЯКОВЫ

Родители музыканты Владимир Пресняков и Наталья Подольская гордятся итогами учебного года старшего сына 11-летнего Артемия - он заметно улучшил отметки. Мама ученика певица Наталья Подольская поделилась с сайтом KP.RU: «Мы как родители четвероклассника знаем популярное сейчас мнение, что - мол, оценки ничего не значат, не нужно ругать за оценки и т.д. Но мы, родители «советского образца», поэтому на оценки смотрим - но не ругаем, не кричим, не наказываем. У нас есть правило - плохие оценки надо исправить. Пока это работает. Тема - железный хорошист. Есть и «пятерки», например, по математике. В этом году даже по ВПР, Всероссийской проверочной работе (ежегодная итоговая контрольная) сын получил «5». Старший сын пары учится в престижной подмосковной школе, в честь успешного окончания учебного года мамы классы (и естественно, Наталья Подольская в их числе) с детьми отправились на экскурсии по Санкт-Петербургу.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

МЕСХИ

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи побывали на выпускном у дочери Изабеллы Месхи. Мама расчувствовалась - благодарила прекрасную первую учительницу младшей дочери и похвалилась успехами девочки. «Отлично» у Изабеллы - по информатике, по английскому языку, по музыке, по физической культуре. По остальным предметам - «хорошо». Изабелла поедет скоро с мамой в отпуск - отметят летние каникулы увлекательным путешествием.

Климова с дочкой Изабеллой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Актриса Екатерина Климова похвалилась оценками дочери Изабеллы Месхи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ВНУЧКА ДОЛИНОЙ

Певица Лариса Долина в конце этой неделе поделилась радостной новостью - ее единственная внучка 14-летняя Александра исполнила первую профессиональную мечту. Девочка с отличием окончила музыкальную школу, бабушка пообещала поощрить - пока еще не решила каким именно подарком. «Теперь думаю, но еще не придумала какой подарок выбрать для внучки. Это музыкальная школа, в общеобразовательной еще три года учиться. После окончания школы будет готовиться поступать в мою академию или на мою кафедру (кафедра эстрадно-джазового искусства Московского института культуры)».

Лариса Долина с внучкой Александрой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ПЕТРОСЯН

Сын народного артиста Евгения Петросяна и его директора и супруги Татьяны Брухуновой учится в английской школе. Вагану 6 лет. Мама мальчика сообщила: «Закончился третий год в английской школе». Детям пока оценок не ставили. Но в качестве поощрения за успехи мальчику родители презентовали новое обмундирование для любимых занятий хоккеем.

Супруги Евгений Петросян и Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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