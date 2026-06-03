«Рано начали хоронить»: Минфин наказал спекулянтов, желавших рублю ослабления

Ослабления рубля, как того ожидали спекулянты, не произошло. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Этого дня ждали многие трейдеры. В среду, 3 июня ровно в 12 часов дня, Минфин должен был объявить объемы покупок валюты на ближайший месяц. А поскольку курс рубля определяется балансом спроса и предложения на рынке, это должно было повлиять на его стоимость – в ту или иную сторону. Какое решение приняли в Минфине? Как это отразилось на курсе нашей валюты? И чего ждать дальше?

НЕ УГАДАЛИ

Итак, теперь официально. В июне 2026 года Минфин ежедневно будет покупать валюту и золото на 9,9 млрд рублей. Такое решение приняли в ведомстве Антона Силуанова. И исходили из бюджетного правила. Напомню, его суть в том, что финансовые власти покупают валюту и складывают ее в резервы, когда нефть дорогая. И наоборот, продают валюту из закромов, когда нефть дешевая, а бюджет из-за этого испытывает дефицит. Это снижает риски для нашей казны.

Правда, есть один нюанс. Еще весной от четких параметров этого правила в Минфине отказались на фоне конфликта между США и Ираном. И пока не определились, что придет им на замену. В итоге теперь рынок вынужден гадать, какой объем решит покупать Минфин и как это отразится на курсе рубля.

ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

- Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 208,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июня по 6 июля 2026 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 9,9 млрд рублей, - говорится в официальном сообщении Минфина.

Для сравнения, в предыдущий месяц Минфин покупал 5,8 млрд рублей каждый день. То есть объемы выросли почти вдвое. Правда, частично эти покупки будут нивелированы Центробанком. Тот будет продавать валюту на 4,6 млрд рублей в день (не спрашивайте, долго объяснять, но так у них принято). То есть, чистые покупки составят лишь 5,3 млрд рублей в сутки. И если сравнивать по этому показателю, то он вырос почти в четыре раза – с 1,2 млрд рублей.

В Минфине объяснили, что покупать больше не могут. Потому что, по их оценкам, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составят 220 млрд рублей. То есть, купят почти на всю лишнюю сумму.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

В условиях неизвестности большинство аналитиков ожидали, что Минфин будет покупать больше валюты. На этих слухах рубль активно ослаблялся с начала недели. И к утру среды курс доллара превысил 73,5 рубля, он вырос почти на 5%. После официального сообщения американец скорректировался почти на рубль вниз, а потом стабилизировался на 73 рублях. Видимо, спекулянты поняли, что рост покупок валюты хоть и не такой большой, как ожидалось. Но все равно он есть. А значит, немного ослабеть рубль все же должен.

ПРОГНОЗ

Давать предсказания на тему курса рубля многие эксперты уже боятся. А все потому, что в последние пару лет большинство из них стабильно садились в лужу. Курсу нашей валюты гарантировали и 120 рублей за доллар, и уж точно 100 к концу прошлого года. Но ничего не сбылось.

Тем не менее некоторые прогнозы все же есть. Так, аналитики SberCIB считают, что справедливый курс рубля сейчас составляет около 80 рублей за доллар. Но тут же оговариваются, что, пока продолжается конфликт в Ормузском проливе и рядом с ним, ни о каком резком укреплении рубля речи быть не может. Потому что в этих условиях не будет дешеветь нефть.

То есть, рубль с большой вероятностью будет ползти в этом направлении. Например, хотя бы потому, что будет снижаться ключевая ставка. Это тоже важный фактор, который влияет на стоимость валюты. Но сказать что-то наверняка сейчас невозможно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как обычно – не пытаться угадать «дно» и спекулировать на валюте. Сейчас это очень невыгодно. Если доллары или евро нужны к заграничной поездке, лучше покупать их постепенно, когда есть финансовая возможность. Например, начинать этот процесс за пару-тройку месяцев. И каждую неделю покупать по чуть-чуть. Тогда вы, как говорят трейдеры, усредните курс, по которому будете приобретать валюту. И риска купить все доллары по самому высокому курсу, а потом жалеть об этом, уже не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страховка лето бережет: Разбираемся, какие страховые полисы смягчат сезонные удары судьбы

Зимняя куртка, трехлитровая банка и забытый счет: семь неожиданных мест, где можно найти деньги

Послушай инвестблогера и сделай наоборот: стоит ли доверять финансовым советчикам в соцсетях

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На карту неожиданно пришли деньги от незнакомца: в чём суть мошенничества и как не попасться на эту уловку