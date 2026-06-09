«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 10 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли более полутысячи дронов

2. Украинский агент готовил теракт в Питере

3. Киев не получит польское оружие

4. Абрамович был "голубем мира" в Киеве, а хозяин его чуть не ощипал

5. Украинского лидера подставили в скандале с националистами?

6. Армрестлеров оштрафовали за обструкцию русского чемпиона

7. Сто тысяч украинцев работают на схему обмана

8. Британская партия сорвала жовто-блакитные флаги

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» уничтожили 240 националистов и 17 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 230 человек. Подбиты пять бронемашин и три станции радиоэлектронной разведки.

«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: 115 военнослужащих, 18 автомобилей и три артиллерийских орудия.

На счету «Центра» - 325 боевиков, три бронемашины и восемь автомобилей.

«Восток» выбил из рядов ВСУ 345 солдат и офицеров. В утиль отправлены три бронемашины и две самоходные артустановки.

«Днепр» упокоил до 75 бойцов. Сожжены 14 автомобилей и четыре станции РЭБ.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб. Поразили два реактивных снаряда HIMARS. Приземлили 551 беспилотник.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинский агент в северной столице готовил теракт

В городе на Неве задержан 52-летний гражданин. Он готовил теракт. В региональном управлении ФСБ сообщили, что задержанный установил контакт через интернет с представителем Главного управления разведки МО Украины. Ему поручили провести разведку местности, сделать снимки важных объектов, установить камеру наблюдения. После чего готовить теракта. За выполнение задания ему обещали выплатить 5 тысяч долларов. Мелко плавает, ему бы на Мойку.

Варшава не даст Киеву свое оружие

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не отдаст Киеву вооружения Фото: REUTERS.

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш внес посильный вклад в троллинг киевского режима. Выступая в сейме, он заявил, что Варшава не отдаст Киеву вооружения, закупленные по кредитной программе Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). Он аж взмок от возмущения: «Возник фейк, что это оружие пойдет на Украину. Никакая военная техника не попадет на Украину!». Деньги из программы SAFE идут исключительно на закупки для польской армии. Варшава привлекла льготный кредит на 44 млрд евро — из общего фонда в 150 млрд евро. Такая корова нужна самому.

На воскресной встрече Макрона, Мерца и Стармера с Зеленским тот просил британского премьера направить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на ПВО Украины. Фото: REUTERS.

Зеленского «подставили» в скандале с националистами?

Павел Елисеев, экс-посол Киева в ЕС, пытается отмыть своего киевского шефа после скандала с присвоением подразделению ВСУ имени «героев УПА*». В эфире Radio NV дипломат заявил, что Зеленского «подставили». Чиновник признал, что нельзя представить худший момент, чтобы спровоцировать кризис в отношениях с Польшей, накануне «важных решений об оказании нам финансовой и оборонной поддержки». Елисеев утверждает: «Президента Украины подставили. Необходимо расследование. Не хотел бы называть это изменой, но это вредит интересам нашего государства. Надеюсь, что те, кто так подставил президента, будут привлечены к ответственности». Пока «подставщиков» не нашли, в Польше требуют лишить главу Украины ордена Белого Орла и не дают вступить в ЕС. Но черного кобеля не отмоешь добела.

Украинских рестлеров оштрафовали за обструкцию русского чемпиона

Украинский армрестлер Дмитрий Луцишин попал на деньги. На 250 евро оштрафовала спортсмена и его коллегу Леонида Сидорчука Европейская федерация армрестлинга (EAF). Причина штрафа - отказ слушать гимн России и уход с пьедестала при награждении на чемпионате Европы. В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом победил россиянин Андрей Гаврилов. Его соперники из Украины заняли второе и третье места. Оба украинца сбежали с пьедестала, едва услышав гимн России. Луцишин оправдывался: «Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был в шоке. Меня потом взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул церемонию». Руку накачал, а про мозги забыл.

Сто тысяч украинцев мошенничают в колл-центрах

Глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Пётр Ильичёв сообщил, что толпы украинцев задействованы в мошеннических схемах с ложными звонками. На совещании глав антитеррористических структур стран СНГ он заявил: «Количество задействованных в работе колл-центров украинских граждан оценивается в 100 тысяч человек». А курируют эти рассадники зла и хакерские группировки в тылу, по данным замглавы МИД России Дмитрия Любинского, конкретные чиновники на Украине и командиры нацформирований ВСУ. Для наших пранкеров есть интересная домашняя работа...

Британская партия сняла украинские флаги

В пресс-службе британской правой партии Reform UK сообщили: они не отменят решение о снятии украинских флагов с подконтрольных ей муниципальных зданий. Несмотря на грозный окрик со стороны Зеленского. Тот в интервью британским СМИ назвал снятие жовто-блакитных прапоров ошибкой, которая «навредит дружбе двух стран». В партии заявили каналу Sky News: «Наша политика проста – над зданиями советов будет развеваться только наш национальный флаг». Так, например, в мае 2026 года Reform UK сняла украинский флаг со здания совета в графстве Эссекс. Ничего личного.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

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