В России будут штрафовать владельцев сайтов и приложений, которые регистрируют пользователей через зарубежные сервисы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России будут штрафовать владельцев сайтов и приложений, которые регистрируют пользователей через зарубежные сервисы.

Соответствующий закон приняла в понедельник Госдума. На юридическом языке это называется «административная ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей - использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации».

Законные способы — это авторизация по номеру мобильного телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо через российский сервис авторизации. Причем такое правило действует еще с 2025 года, а ответственность за нарушение вводится только сейчас.

Для граждан (не пользователей, а владельцев сайтов) – административный штраф от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб. За повторные нарушения верхняя граница поднимается в два раза. То есть максимум уже составит 1,4 млн для юрлиц.

Что же теперь будет — неужели всем, кто, например, входит в сайт с почтового адреса вне «зоны Ру», готовить штрафы? Оказывается, нет.

- Новый закон касается не пользователей, а владельцев сайтов, - успокоил интернет-общественность главный редактор сайта vilianov.com Сергей Вильянов в эфире «Радио «Комсомольская правда».

Кроме того, речь идет не об иностранной электронной почте, а об иностранных почтовых системах.

- Раньше площадки могли предоставлять возможность авторизоваться через зарубежные сервисы, - рассказал KP.RU председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. - Человек не вводит ни логин, ни пароль, просто нажимает соответствующую кнопку на экране и заходит через Гугл, например. Это упрощало пользование и давало сайту большую аудиторию.

Теперь российская аудитория, чтобы оставаться на полюбившемся сайте, должна будет с зарубежных площадок будет переходить на отечественные. Это, с одной стороны, считается безопаснее для пользователей, с другой — даст коммерческую выгоду отечественным площадкам, которые, как предполагается, наполнятся аудиторией. За аудиторией потянутся и те, кто предоставляет услуги: банки, торговля.

Как технически будет осуществляться переход, пока не определено, отметил Клименко.

- Не думаю, что это будет единомоментная блокировка пользователей, которые вошли с зарубежных площадок, скорее всего, все будет делаться в мягком режиме: пришлют письмо с просьбой авторизоваться в соответствии с законом, - предположил эксперт.

Авторизоваться на отечественных сайтах нужно будет уже через российские сервисы. Или зарегистрироваться по электронной почте. Причем регистрация с зарубежных почтовых ящиков не запрещена, уточнил Клименко.

Целью принятия нового закона «является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий», отмечается в пояснительной записке авторов закона.

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