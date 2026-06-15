Киево-Печерскую лавру поразили ракеты американского ЗРК Patriot Фото: REUTERS.

Утро 15 июня, понедельника, началось с печальных известий из Киево-Печерской лавры. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, в один из древнейших монастырей Русской православной церкви, основанный в 1051 году при Ярославе Мудром, попала ракета американского ЗРК Patriot.

Согласно данным военного ведомства РФ, одной из причин некорректной работы зенитно-ракетного комплекса могла стать передача Западом киевскому режиму ракет с истекшими сроками годности. В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории лавры начался пожар, было зафиксировано возгорание на крыше Успенского собора. По данным украинских СМИ, возгорание перешло в стадию открытого горения.

Напомним, киевские власти уже длительное время последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь из лавры, а раскольническая Православная церковь Украины уже проводит праздничные службы в Успенском соборе. Ранее сообщалось о планах превратить часть помещений лавры под кафе и музей гетмана Мазепы.

Пока в Киеве тушили пожар на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, в Брюсселе тем временем продолжили закручивать гайки вокруг РФ. Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных нам стран.

Глава евродипломатии Кая Каллас, известная своими регулярными антироссийскими выпадами, предложила наложить ограничения на всех участников спецоперации, чтобы они не могли въезжать в ЕС. В Брюсселе уверены, что таким давлением добьются подписания мирного договора на условиях Запада.

15 июня также стало известно, что оператор «Северного потока-2», компания Nord Stream 2 AG, подала иск в суд Евросоюза, оспаривая решение ЕС о запрете на поставки российского газа.

В иске, поданном 27 апреля, ответчиками выступают Европарламент и Совет ЕС. Компания требует отменить регламент № 2026/261 от 26 января 2026 года, перечисляя шесть нарушений европейских норм, допущенных при принятии этого документа.

Между тем город-спутник Запорожской АЭС, Энергодар, остается без электроснабжения третьи сутки подряд. Свет в городе отключился с 13 июня после того, как в результате атак Вооруженных сил Украины были повреждены ключевые энергообъекты Запорожской области. В Москве подчеркивают, что украинские формирования продолжают ставить под угрозу ядерную безопасность всего региона, а МАГАТЭ не дает внятной оценки нарушениям режима прекращения огня украинской стороной.

Также 15 июня в Иркутской области при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, самолет выполнял полет без боекомплекта.

Экипаж успел катапультироваться, к счастью, жизни летчиков ничего не угрожает, их обнаружили местные жители в Боханском районе неподалеку от села Каменка. На месте крушения уже работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Разрушений на земле удалось избежать.

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