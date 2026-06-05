Военнослужащий 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й армии Южной группировки войск во время боевой подготовки в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 6 июня:

1. Новости с фронта: освобождены два поселка, сбиты три тысячи дронов

2. Путин преподал Зеленскому урок этикета

3. Прага возмущена поведением бизнес-блогера из незалежной

4. Сырский наказал командиров восьми частей

5. Киевская почта становится опасной

6. Миллиарды украинских олигархов помогут бойцам СВО

7. Неонацисты кошмарят бизнес в Изюме и Славянске

8. Пошел обмен пленными 185 на 185

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 6 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» вывели из строя 1355 боевиков. Подбили два танка и шесть бронемашин.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 1325 человек, 97 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.

«Южная» группировка войск освободила Тихоновку в ДНР. Противник потерял 935 бойцов. Сожжены танк «Leopard» , РСЗО «Град» и восемь станций РЭБ.

«Центр» выбил из рядов ВСУ 2360 солдат и офицеров. Утилизированы 23 бронемашины и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Восток» взяла под контроль Комсомольское в Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований — более 3045 военнослужащих. Разбиты 14 бронемашин и 57 автомобилей.

«Днепр» уничтожил более 335 националистов. В металлолом отправлены 91 автомобиль и 20 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 47 управляемых авиабомб. Поразили 16 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire» . Приземлили больше трех тысяч дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 6 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Зеленскому президент России преподал урок

Владимир Путин в пятницу в Питере дал ответ на письмо Владимира Зеленского о переговорах. Президент отметил, что у автора письма есть «хамские элементы», видимо, урок этикета, данный в Белом доме, был недостаточным. «Это что, способ создания условий для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще, на самом деле, невозможно проводить никаких личных встреч. Думаю, это второе...» - подчеркнул Путин. Он указал, что России не нужны ни встречи, где переливают из пустого в порожнее, ни соглашения, подобные Минским, а нужны долгосрочные договоренности. Он обратился к российским военным на СВО, от солдат и матросов до генералов и адмиралов, с напутствием «Работайте, братья». Такой ответ понятен?

Владимир Путин дал ответ на письмо Владимира Зеленского о переговорах. Фото: REUTERS.

Чехию взбесил укроблогер-бизнесмен

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура указал, что наглых иностранцев надо гнать из страны поганой метлой. Так он отреагировал на поведение украинского бизнесмена и блогера Василия Тулайдана. На родине он занимался арендой автомобилей для такси и писал всякую чушь. Вася вместо того, чтобы стране послужить, носился по чешской скоростной магистрали и в какой-то момент бросил управление своим BMW. Он высунул в люк свою кочерыжку, которую опрометчиво считают головой. При этом бэха продолжала движение. Чешский спикер написал в соцсетях: «Мы выступаем за депортацию иностранцев, совершающих в Чехии преступления!». И призвал отменить все льготы для украинцев, болтающихся в Чехии как известная субстанция в проруби. Такие лихачи-самоубийцы востребованы и под Купянском, и под Волчанском.

Сырский наказал командиров восьми частей

Лежит на сердце тяжкий груз у главкома ВСУ. Александру Сырскому пришлось принимать ряд суровых решений в отношении офицеров-идиотов. Он проверил 72 военные части, где готовили мобилизованных. Командиры восьми из них лишились права натаскивать призывников (и соответствующего финансирования). Нескольким бригадам и полкам генерал жестко поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев. Главком ВСУ заявил, что «неприкасаемых нет». Неужели досталось и националистам, которые в ВСУ считали себя белой костью?

Деньги украинских олигархов помогают СВО

Глава крымского парламента Владимир Константинов «порадовал» украинских богачей. Он сообщил, что Крым направил на защиту полуострова и на нужды участников СВО несколько миллиардов рублей из средств от продажи национализированных активов украинских олигархов. По словам спикера, которые приводят РИА Новости «на обеспечение безопасности республики и помощь подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 миллиарда рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов — 9 миллиардов». В список национализированных и проданных на торгах активов попала и роскошная квартира Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе в Ливадии. Так что бывший КВНщик, как смог, приблизил нашу победу, так и не попив кофе на набережной Ялты.

Глава крымского парламента Владимир Константинов

Киевская почта стала опасным местом

В столице незалежной взрывы гремят не только на оборонных заводах и не только из-за прилета «Гераней». В сортировочном центре почты Киева взорвалась посылка. Это случилось во время осмотра. Один человек погиб, несколько ранено. В городской полиции сообщили, что это случилось в пятницу утром на территории почтового терминала в Оболонском районе. Показательно, что осенью прошлого года пострадали пять сотрудников киевской почты — и тоже при взрыве посылки. Опасно в столице бандерольки принимать, любителей странных отправлений уже полстраны...

Неонацисты кошмарят бизнес в Славянске и Изюме

Стало известно, что боевики из запрещённого в России «Азова»* и 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ( которая составлена из таких же неонацистов) «кошмарят» бизнес и мирных жителей в Изюме и Славянске. Они вымогают деньги у предпринимателей. На каком основании? А чтобы организовать им «защиту бизнеса» В 90-е это называлось рэкетом и крышеванием. Тех, кто отказывается от такой «крыши», либо отправляют в ТЦК, либо им даже минируют магазины и кафе. Истинные защитники демократических ценностей с паяльником.

Прошел обмен пленными 185 на 185

По данным Минобороны РФ, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Возвращенные из украинских застенков российские военнослужащие днем находились на территории Беларуси, где с ними работали нет только медики, но и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. А вечером их доставили на подмосковный аэродром для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Посреднические усилия, как и прежде, оказали Объединенные Арабские Эмираты. Такой Восток — дело особо тонкое.