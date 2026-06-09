Никита Кологривый опять стал вредным Кощеем: На этот раз в приквеле «Царевны-лягушки»

Фото: kino-teatr.ru

Безостановочный конвейер по производству российских киносказок не останавливается ни на минуту. Только за последние дни «КП» подробно писала о продолжении «Чебурашки», новом «Коте Леопольде» и фильме «Как Иван в сказку попал», где герои русского фольклора зачем-то перемешались до степени ассимиляции с персонажами комиксов Marvel и DC.

Но и это еще не все!

На днях стало известно, что в самом разгаре съемки еще одной сказки в формате полнометражного фильма. Речь идет про третью часть «Царевны-лягушки», где сыграют сразу две суперзвезды криминальной саги «Слово пацана»: Леон Кемстач и Никита Кологривый. А ведь вторая часть картины вышла пару месяцев назад.

Только если в сериале Жоры Крыжовникова одиозный артист, кусавший официантку, исполнил роль авторитетного Кащея — Костю, лидера «универсамовских», — то в киносказке он сыграет Кощея. Того самого, что каждый из нас знает по детским сказкам. В предыдущей части фильма злой волшебник заколдовывает прекрасную Василису, на помощь которой приходит Иван Царевич.

В третьей части тоже не обойдется без злых чар. Действие картины перенесет героев (а заодно и зрителей) в Древнюю Русь — туда, где и было наложено заклятие, превратившее царевну в лягушку. То есть это приквел хорошо известной детям и их родителям сказки, вышедшей на больших экранах в двух частях. Ставит картину Александр Амиров, выпустивший обе части «Царевны-лягушки» и боевик «Решала».

Фото: kino-teatr.ru

Сюжет мы все хорошо помним: строгий царь велел сыновьям пустить стрелы туда, куда глаза глядят. Куда упадет стрела — там и невесту искать надо. Выстрел Алексея (Леон Кемстач), младшего из братьев, угодил в соседнее царство, где живет прекрасная Аленушка (Элина Гухман, сестра Полины Гухман — до этого принцессу в проекте играла Валентина Ляпина).

Фото: kino-teatr.ru

— Моя героиня Аленушка верит в любовь и всегда следует своему сердцу, — объяснила Гухман. — Несмотря на нежность и романтичность, она очень сильная и смелая. Я думаю, сказки нужны не только детям. Они напоминают нам о самых важных вещах: доброте, верности, любви и вере в чудо. А это именно то, чего порой так не хватает в реальной жизни.

Все шло идеально, но первый же поцелуй, почти как в «Обыкновенном чуде» Шварца, обратил красавицу в квакающую жабу. Теперь пареньку придется, конечно, искать любой способ, чтобы расколдовать любимую.

Фото: kino-teatr.ru

— Моего героя ждет множество испытаний — хорошо, что на его стороне будут волшебники и добрые друзья, которые всегда поддержат и направят, — говорит Кемстач.

К ролям в сказочном проекте вернутся Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова, а на большие экраны «Царевна-лягушка 3» выйдет не раньше 2027 года.

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