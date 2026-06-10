Охлобыстин показал уникальный перстень. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ивана Охлобыстина мы встретили в столичном кинотеатре «Каро Октябрь», где 9 июня прошла светская премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3» (в прокате с 11 июня). Вместе с другими актерами Иван Иванович представил картину. А перед показом фильма пообщался с журналистами. Одет был 59-летний Охлобыстин довольно необычно — в сюртук с белой рубашкой и шейным платком. Но больше всего внимания привлёк массивный перстень с рубином на руке актера.

Актер показал перстень и рассказал, что сделал кольцо собственными руками в домашних условиях.

«Видите, там написано — «Специальная военная операция». Здесь рубин, здесь «джамбо» (в контексте СВО жест, означающий, что все отлично, — прим. Ред.), а здесь Z и автомат Калашникова…

Специальная военная операция. Это очень важная веха в истории нашего государства, и меня это коснулось непосредственно. Я потерял добрую треть своих друзей хороших», — поделился Охлобыстин.

Артист создал перстень своими руками. Фото: Ольга БОРОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Также Охлобыстину закрыли въезд в ряд стран из-за поддержки российской власти и активной позиции в отношении событий на Украине.

«Но это всё чушь собачья, по сравнению с потерями», — добавил артист.

Во время беседы Иван Иванович вспомнил, где раздобыл такой крупный рубин.

«Мы были в Ессентуках. А артисты, они же как вампиры, то есть гуляют ночью, зимой и в дождь. Я вышел ночью погулять по парку. Все ушли уже, только два ларечка…В одном продаются кассеты, а во втором стоит такой беленький человек эльфообразный, и там, как будто цветные стёкла. Я подошел и увидел камни. Там разные были камни, и изумруды были. Я удивился. Ну, бывают искусственные камни. Выяснилось, что нет. Оказалось, что просто уральский мастер… В итоге я у него купил крупный рубин. У меня был лом золотой, и я сделал вот такое кольцо», — рассказал историю создания перстня Иван Охлобыстин.

А вот супруга актера Оксана, с которой они в этом году отмечают 30 лет со дня свадьбы, не любит украшения.

«Я пытался, но она не любит железки. Я за 30 лет смог на нее только 2 кольца надеть, и то с переменным успехом. Одно из семейное», — поделился артист.

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