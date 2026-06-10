Киев попросил Берлин до конца года предоставить ВСУ десятки дополнительных ракет-перехватчиков. Причем, не за деньги, а с расчетом по бартеру. Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

Жителям украинских городов следует приготовиться к новым серьезным неприятностям, которые им гарантированно устроит украинская ПВО. Это уже стало недоброй, но традицией, когда ракеты от ЗРК «Пэтриот» влетают в жилые дома и крушат все напропалую. Одна такая, если вы помните, влупилась со всей дури даже в детскую клинику в центре Киева. Но в этот раз все, похоже, будет серьезнее.

Впрочем, обо всем по порядку. Крайний дефицит противоракет РАС-3 у ВСУ заставил украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского развить в этом направлении небывалую активность. И он попытался испробовать разные пути, чтобы решить эту проблему.

Зеленский на фоне ЗРК «Пэтриот». Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Как все, наверное, помнят, Зеленский не так давно написал свое знаменитое письмо Трампу с ультимативной мольбой быстрее передать ему побольше противоракет и элементами шантажа. Которое для верности направил еще и в Конгресс. Но Трамп отвечать на него так и не стал.

И «просроченный» решил пойти другим путем. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, Киев попросил Берлин до конца года предоставить ВСУ десятки дополнительных ракет-перехватчиков. Причем, не за деньги (пока Европа не перечислит хотя бы первый транш своего знаменитого кредита, у Украины денег нет), а с расчетом по бартеру. Причем, взамен Украина предложила не сало, не подсолнечное масло, а такие же ракеты-перехватчики, но … - внимание, барабанная дробь! – украинского производства и тогда, когда они у Киева появятся, и их произведут. Просто та самая знаменитая сцена из «Здравствуйте, я ваша тетя!», где прозвучала историческая фраза: «Я тебя поцелую… Потом… Если захочешь».

Германия такого бартера почему-то не захотела. Наверное, сомневаются немцы в украинском гении еврейского происхождения, который на все руки мастер – и крылатые ракеты делает, и баллистику с антибаллистикой обещает наклепать в кратчайшие сроки.

Зеленский просил дать ему противоракеты во время последней поездки в Лондон, в ходе своего пребывания после Лондона в Эстонии. И добился каких-то результатов. О чем он сам сообщил, правда, без обычных для него победных реляций.

- Написав США, я хотел сделать все, чтобы хоть немного сместить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал. Я получил результат, - заявил «просрочка», выступая в Таллине, но не стал озвучивать тогда, чего именно он добился, и каков этот самый результат. Зато об этом рассказал сегодня спикер МИД Георгий Тихий. По его словам, на встречах Зеленского в Лондоне и Таллине ему пообещали дополнительные поставки ракет к Patriot, у которых заканчивается срок годности.

А вот это уже очень серьезно. У американских вооружений, даже у тех, которые находятся в полной исправности и так не все в порядке с показателями исправности при боевом применении. На днях Тайвань провел учебную стрельбы «Хаймарсами», брак несрабатывания составил около 11%. А перед Новым годом Штаты ударили по Нигерии своими «Томагавками», а в этом случае не сработала примерно треть запущенных крылатых ракет. Но это были ракеты, которые эксплуатировались в точном соответствии с инструкциями и регулярно обслуживались. Что же касается противоракет с истекшим или истекающим сроком годности, то их по всем правилам необходимо списать и утилизировать, а процесс этот сложный и достаточно дорогостоящий. Такая ракета может просто не уйти со старта, а может взорваться при запуске и убить весь обслуживающий личный состав. Она может полететь совсем не туда или сойти со своей траектории и ударить куда угодно на земле. Что, как мы видели, происходило неоднократно. А теперь будет происходить гораздо чаще. Топливопроводы, системы охлаждения, двигатель, навигация – все это имеет свои сроки эксплуатации и попытки запустить ракету по их истечению чреваты самыми непредсказуемыми последствиями.

Зеленский добился результата. Его союзники в Европе добились результата – они теперь не будут платить за утилизацию, а вместо этого еще и заработают, впарив хохлам неликвид под видом «вундерваффли». И только украинцам теперь бегать из одного угла в другой и метаться, гадая, от кого им прилетит в следующий раз. А какая разница, ведь, по сути, от кого бы ни прилетело – все это от Зеленского.

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