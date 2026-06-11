Самые громкие скандалы с недвижимостью знаменитостей: однушка Петросяна, гнездышко Федосеевой-Шукшиной и квартира раздора Децла

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной — 36-летняя Анна Трегубенко и 20-летний сын Децла Антоний Толмацкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ, Михаил ФРОЛОВ

Квартиры звезд нередко становятся яблоком раздора, особенно после их смерти. Ситуации у всех разные, но, как правило, их объединяют некрасивые публичные разборки, скандалы и суды. Один из недавних случаев: 20-летний сын Децла Антоний пытается продать семикомнатную квартиру бабушки, но ему не дает это сделать родная мать. Юлия Киселева боится, что ее оставят на улице… Мы собрали самые громкие истории, связанные с недвижимостью знаменитостей.

Семикомнатная квартира мамы Децла Ирины Толмацкой

В Сети до сих пор обсуждают видео, на котором сын Децла, 20-летний Антоний Толмацкий, якобы выгоняет родную мать, 42-летнюю Юлию Киселеву, из квартиры в Басманном районе Москвы. Тони хочет разменять жилплощадь, а Киселева боится, что ее оставят на улице. Ролик в Сеть выложила сама Юлия.

Оказалось, что семикомнатная квартира принадлежит маме Децла Ирине Толмацкой, а вдова рэпера живет там на птичьих правах. Напомним, что Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, умер от острой сердечной недостаточности после концерта в 2019 году.

Ирина Толмацкая со своим сыном Кириллом Толмацким (Децл) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Никто никого не выгоняет! Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться. Я оформила доверенность на внука, чтобы он этим занимался. Мне кажется, что любая мама хочет, чтобы в жизни ее ребенка было все хорошо. А она никак не участвует, но почему-то вставляет ему палки в колеса», — рассказала KP.RU Ирина Толмацкая.

Антоний Толмацкий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Единственному сыну Децла Антонию сейчас 20 лет. Парень учится на дневном отделении МГУ на журналиста, пишет альбом и перебивается у бабушки. Иногда молодой человек живет у своей девушки Дианы. По понятным причинам Тони пока не может сам купить себе квартиру. Молодой человек неоднократно пытался поговорить с матерью, но безуспешно.

Юлия Киселева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Ну, если ты боишься, давай нотариально заверим. Я могла бы с ней не делиться. Она никто! Но я человек понимающий… Мы хотели миром договориться, а сейчас придётся растормошить змеиное гнездо. Она столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло. Может, я не права. Но мы ничего плохого ей не сделали. Кирилл обожал сына, все для него делал. И как-то оберегал от мамы. Мама всегда была жесткая», — рассказала KP.RU бабушка Антония.

По словам Ирины Толмацкой, у внука и так психика расшатанная после смерти любимого отца. А тут еще и некрасивая история с квартирой. Толмацкий-младший сильно переживает эту ситуацию. Сначала парень молчал, но потом все же разоткровенничался в соцсетях.

Децл с сыном Антонием Фото: Кадр видео.

«Я очень раздосадован тем, что вся эта **** с квартирой и ссорой всплыла в Сети. Ситуация супернеоднозначная. Оправдывайся не оправдывайся. Все равно бесполезно кому-либо что-либо объяснять…Меня вообще жизнь не готовила к тому дерьму, которое мне пришлось за последние 7 лет прожить, пережить, переработать, впитать и выплюнуть. Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия, и, честно говоря, если бы не он, не был бы я сейчас здесь с вами», — признался Антоний Толмацкий.

В беседе с KP.RU бабушка Тони Ирина сообщила, что им, вероятно, придется обращаться в суд.

«Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете — это говорит о том, что она его ненавидит. Будет делать все, чтобы его потопить. А я не дам! Я люблю своего мальчика. Папа ушел, с дедом конфликт. У него единственная почва под ногами — это я», — поделилась с нами Ирина Толмацкая.

Имущество Лидии Федосеевой-Шукшиной

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной с завидной регулярностью случаются скандалы. За 87-летней Лидией Николаевной уже много лет ухаживает младшая дочь Ольга. По словам наследницы, старшая дочь знаменитой актрисы, 59-летняя Марина Шукшина, а также внуки — 36-летняя Анна Трегубенко и 28-летний Макар Касаткин — никак не участвуют в жизни Лидии Николаевны. Сестры Ольга и Мария тоже давно не общаются. Отношения в семействе, мягко говоря, сложные. Конфликты, связанные с недвижимостью, также не обошли Шукшиных стороной.

Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Так, в 2018 году Анна Трегубенко продала двухкомнатную квартиру бабушки в Санкт-Петербурге без ее ведома. На вырученные после продажи деньги (8 млн рублей) Трегубенко купила себе жилье в Подмосковье. Федосеева-Шукшина была настолько шокирована поступком внучки, что попала в больницу. Дело в том, что между Лидией Николаевной и Анной был договор: артистка выдала внучке доверенность с правом распоряжения, но с условием, что жилье можно будет продать только после ее смерти. Позже Трегубенко оправдывалась, что ей пришлось пойти на такой шаг, так как ее бывший муж отказывался платить алименты, и ей с сыном было негде жить. Лидия Николаевна пыталась оспорить сделку через суд, но не вышло.

В одной из программ Федосеева-Шукшина рассказывала, что дарила внучке еще и свою квартиру в Финляндии. Но и этого жилья звездное семейство лишилось, правда, по другой причине — из-за многомиллионных долгов по коммунальным платежам. Только вот жильцы были не при чем! Компанию, которой принадлежал дом, признали банкротом, а собственников апартаментов лишили права пользования. Вот такие законы в Финляндии…

Анна Трегубенко Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2020 году между родственниками разгорелся новый скандал. На этот раз яблоком раздора стала семейная 4-х комнатная квартира Шукшиных в Москве, на улице Бочкова. Ранее Лидия Николаевна разделила ее между дочерьми — Марией и Ольгой. Мария впоследствии свою долю переписала на дочь Анну, которая взяла да и продала драгоценные «метры» всего за 5 млн рублей фитнес-тренеру Теймуру Керимову, которого еще называли ее любовником. При том, что вся квартира на тот момент оценивалась в 30 млн рублей, а ее половина в 15 млн рублей. Разумеется, вся родня была в шоке. Сама же Трегубенко заявила, что родственники на нее сильно давили. С тех пор с Анной не общается никто. Актриса Мария Шукшина давно прекратила как-либо контактировать с дочерью.

Трегубенко, которая в последние несколько лет серьезно увлеклась фитнесом и стала похожей на качка, неоднократно становилась гостьей ток-шоу. Совсем недавно в одной известной передаче Анна заявила, что родственники не участвуют в ее жизни и не помогают. На что ее тетя Ольга ответила, что она тоже не помогает больной бабушке.

Пятикомнатные хоромы Владислава Галкина на Пречистенке

Самый известный «дальнобойщик» страны скончался от остановки сердца 25 февраля 2010 года. Тело актера, у которого на протяжении многих лет были проблемы с алкоголем, обнаружили в съёмной квартире. Владислав арендовывал жилье, пока в его пятикомнатных апартаментах в центре Москвы шел ремонт. После скоропостижной смерти звезды встал вопрос о разделе имущества. Галкину принадлежали две московских квартиры — пятикомнатная на Пречистенке и апартаменты на Смоленском бульваре (их он еще при жизни переписал на Михайлову), а также автомобиль премиум-класса.

Владислав Галкин и Дарья Михайлова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Право на наследство в таких случаях обычно получают ближайшие родственники — официальные мужья и жены, а также родители. На момент смерти актер Владислав Галкин уже не жил со своей четвертой женой Дарьей Михайловой. Актриса сама подала на развод, так как устала от пьянства мужа. Но Галкин умер буквально за несколько дней до первого судебного заседания. По закону Михайлова осталась его законной женой и наследницей первой очереди.

Борис Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Дарья решила продать пятикомнатную квартиру Галкина, чем вызвала негативную реакцию у родителей Владислава — мамы, актрисы Елены Демидовой (умерла в 2017 году) и приёмного отца Бориса Галкина. Родные, которые хотели организовать в апартаментах музей памяти сына, были категорически против продажи имущества и даже судились с Михайловой. Но в итоге закон встал на сторону официальной жены. После публичных разборок с родней звездного дальнобойщика актриса пропала с радаров. Известно, что Дарья все же продала элитную недвижимость. В настоящее время 61-летняя Михайлова ведет уединённый образ жизни. Она перестала сниматься в кино и закончила преподавательскую деятельность в Щуке. А родственники Галкина до сих пор обижены на его вдову: мол, роскошные хоромы продала, а на памятник ни копейки не дала.

Наследство Михаила Пуговкина

Единственная дочь Михаила Пуговкина Елена после смерти знаменитого отца в 2008 году не получила никакого наследства. Елена родилась в первом браке Пуговкина с советской танцовщицей Надеждой Надеждиной. После актер был женат еще дважды. Третьей супругой Михаила Ивановича стала администратор Союзконцерта Ирина Лаврова (умерла в 2024 году), которая была на 20 лет младше артиста. Именно на Ирину Пуговкин еще при жизни оформил всю свою недвижимость — несколько квартир в Москве и земельный участок.

Михаил Пуговкин с Ириной Лавровой Фото: Комсомольская правда.

Елена Пуговкина пыталась оспорить распределение имущества, но безуспешно. На момент смерти артист владел лишь одной квартирой в Сокольниках, которая по закону отошла его жене. Отношения с мачехой у Елены не сложились.

«После ухода папы Ирина Константиновна наговорила много гадостей обо мне, моей маме и сыне. Главная тема — наследство. Якобы я чуть ли не у постели умирающего отца требовала свою долю, а Миша тряс беспомощного деда за плечи. И не стыдно так лгать? До сих пор не может успокоиться, хотя все досталось ей. Смешно! Она еще при его жизни переписала все на себя», — позже рассказывала дочь Пуговкина.

Дочь Пуговкина Елена. Фото: кадр из программы "Пусть говорят"/Выпуск от 28.05.2018/Первый канал

Елена не подавала в суд, но к нотариусу обращалась. Специалист сообщил, что у ее отца ничего нет. Оказалось, что знаменитый артист ушел из жизни нищим. Об этом рассказала дочь Пудовкина на одной из программ после его смерти.

Вдова Пуговкина продала всю недвижимость знаменитого мужа. По некоторым данным, на вырученные деньги родственники Лавровой купили другую жилплощадь в Москве. Ирина Константиновна переехала в Ростов-на-Дону, а в 2024 году скончалась. В этом году единственной дочери Пуговкина Елене исполняется 76 лет.

Однушка Петросяна в престижном районе

Отношения 80-летнего Евгения Петросяна со старшей дочерью, 57-летней Викториной испортились еще после развода юмориста с Еленой Степаненко в 2018 году. А после прошлогодней истории с квартирой в районе Ростовской набережной общение между родственниками едва ли наладится.

Евгений Петросян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году стало известно, что создатель «Кривого зеркала» планирует выписать Викторину через суд из однокомнатной квартиры площадью 34 кв. метра. Несмотря на небольшой метраж апартаменты, расположенные в элитном районе Москвы, на тот момент стоили более 20 млн рублей. Основания для выписки дочери у Петросяна были. Викторина с семьей уже много лет живет в Нью-Йорке. В результате Хамовнический суд удовлетворил требования Евгения Вагановича. Вот только его старшая дочь узнала об этом из прессы.

Викторина Петросян. Фото: кадр из программы "Коллекция"/Россия-Культура

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — рассказала KP.RU Викторина Петросян.

Вероятно, Петросян, у которого двое маленьких детей (шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда) от пятой жены Татьяны Брухуновой, решил каким-то образом реализовать элитную недвижимость. Кроме того, доли в квартире у дочери юмориста нет, а значит, снять ее с регистрационного учета было довольно легко. Но все равно пришлось обращаться в суд.

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