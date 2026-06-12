Удар не только по голове, но и по почкам, нервам, поджелудочной: у теплового удара могут быть серьезные отложенные последствия

Очень важно знать, почему может быть опасен тепловой удар и как распознать его симптомы. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара пока не торопится нас покидать, да и лето только началось. Поэтому очень важно знать, почему может быть опасен тепловой удар и как распознать его симптомы.

- Сам по себе перегрев в жару, особенно для пожилых людей, с хроническими заболеваниями, а также тех, кто не привычек к жаре, является довольно большим стрессом. Этот стресс может вызвать учащение сердечной деятельности повышение артериального давления, что в свою очередь может и спровоцировать инфаркт или инсульт, - объясняет Алексей Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России.

Мы, кстати, уже писали, чем жара может навредить гипертоникам и тем, кто часто передвигается на метро.

Но в опасности не только люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. А также малыши - как понять, что ребенку плохо.

Жара может навредить гипертоникам и тем, кто часто передвигается на метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

КОМУ ХУЖЕ ВСЕГО

Есть и другие факторы повышают вероятность теплового удара, объясняет профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова:

* Вероятность теплового удара многократно повышают лишний вес.

* А также хронический стресс или однократный, но сильный эмоциональный всплеск.

* В группе риска также люди с проблемами эндокринной или нервной систем.

* Люди, принимающие определенные лекарства, например, мочегонные или антидепрессанты.

* Курящие и злоупотребляющие алкоголем: эти вредные привычки сужают сосуды и обезвоживают организм, приближая перегрев даже при умеренной жаре.

Устойчивее всего к жаре молодые люди от 18 до 45 лет с нормальным весом, без хронических заболеваний и регулярно тренирующиеся. Потеть они привыкли, а за счет частых тренировок быстрее расширяются сосуды кожи, так что жара не так страшна. Кстати, мужчины обычно переносят высокие температуры легче – благодаря большей мышечной массе и интенсивности потоотделения.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА

Первые признаки перегрева:

* Слабость, сонливость.

* Пульсирующая головная боль, головокружение.

* Жажда и сухость во рту.

* Нарушение координации, потемнение в глазах.

* Учащенное дыхание и сердцебиение, покраснение кожи.

- На этом этапе организм еще способен компенсировать нагрузку, но уже подает сигналы бедствия: если их проигнорировать, потоотделение может прекратиться, а состояние резко ухудшится, - говорит Лариса Волкова.

Фото: DimaBerlin/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

* Сразу же перенести человека в место, которое исключает попадание прямых солнечных лучей, лучше в прохладное помещение или хотя бы под навес.

* Расстегнуть одежду, особенно на груди и шее, чтобы не пережимались крупные сосуды.

* Поднять ноги на 10-15 см от поверхности земли, чтобы обеспечить приток крови к голове.

* Положить что-то холодное на лоб и, желательно, на шею, подмышки, можно паховую область, если она доступна. То есть нужно охладить те места, где проходят крупные сосуды, чтобы быстрее сбить повышенную температура. Можно смочить или обрызгать внутреннюю сторону рук.

* Постараться напоить.

* По возможности обмахивать чем-нибудь или направить струю вентилятора.

* Если человеку не становится легче, вызвать скорую помощь.

КОГДА НЕОБХОДИМА СКОРАЯ

* Если у человека возникли резкое ухудшение состояния - спутанность сознания, галлюцинации,

* обморок,

* судороги,

* рвота,

* температура тела около 40°C,

* невозможность пить или глотать,

* нарушение дыхания или сердечного ритма.

— Эти симптомы говорят о развитии теплового удара, угрожающего жизни. Особенно быстро состояние ухудшается у детей, поэтому при любых подозрениях на перегрев у ребенка помощь медиков требуется незамедлительно, не дожидаясь появления тяжелых признаков, - предупреждает Лариса Волкова.

При любых подозрениях на перегрев у ребенка помощь медиков требуется незамедлительно. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

КАКИЕ ОТЛОЖЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ У ТЕПЛОВОГО УДАРА

К сожалению, даже легкий тепловой удар может нарушить работу организма и впоследствии аукнуться не самыми приятными сбоями. Вроде бы человек уже оправился от первых последствий, а между тем в организме запускается цепная реакция: системное воспаление, повреждение внутренней выстилки сосудов и нарушение обмена веществ, которые продолжают действовать в тихом режиме. Кроме того, человек становится более подвержен перегреву в дальнейшем.

Вот какие последствия теплового удара перечислил старший научный сотрудник ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов:

* Повышенный риск хронических болезней сердца: ишемии, сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий.

* В мозге от последствий теплового удара чаще всего страдает мозжечок, что может приводить к стойким нарушениям координации и речи, а также к когнитивным проблемам — от легких дефицитов памяти до деменции.

* Окислительный стресс может повредить клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и одновременно снизить чувствительность тканей к этому гормону. В результате организм теряет способность нормально управлять уровнем сахара в крови, что при наличии предрасположенности может привести к развитию диабета 2-го типа.

- Кроме того, тепловой удар наносит удар по почкам, печени, мышцам, а также влияет на психику, повышая риск хронической усталости, тревоги и депрессии, – отмечает Валерий Литвинов.

Так что это далеко не безобидный перегрев. Поэтому соблюдайте правила техники безопасности: старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы, всегда носите с собой воду, надевайте легкие светлые одежды и головной убор. Пусть лето будет добрым, а не ударным!

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