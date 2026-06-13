«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 14 июня. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 июня:

1. Зеленский навострил лыжи к Трампу на G7

2. А вот Усик до Овального кабинета уже добрался

3. Украинским боевикам пообещали поднять зарплаты. Но не сильно

4. Украинская армия редеет из-за ВИЧ

5. В польском Кракове выбросили флаги Украины и ЕС

6. У закарпатских венгров появятся права

7. А украинцы придумали новый способ косить от мобилизации. В церкви

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 ИЮНЯ

По словам официального представителя российского Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки вооруженные формирования киевского режима понесли значительные потери. Общее число выбитых из строя украинских боевиков достигло 1440 человек, включая иностранных наемников.

Так, подразделения группировки войск «Север» ликвидировала более 235 украинских солдат, группировки войск «Запад» - 220, «Южной» группировки - 115, «Центр» - 315, «Восток» - 510, «Днепр» - 45.

За эти часы украинские формирования, которые возглавляет главком ВСУ Сырский, лишились немецкого танка «Leopard-2», 15 бронемашин, 12 артиллерийских орудий (в том числе американскую САУ «Paladin» и РСЗО «Партизан»), пяти комплексов радиоэлектронной борьбы и свыше 77 единиц автомобильной техники.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

А ПОГОВОРИТЬ?

Во французском Эвиане с 15-го по 17-е июня пройдет саммит G7, на который должен прибыть и президент США Дональд Трамп. А среди приглашенных гостей должен быть и украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский. Главная интрига предстоящего мероприятия заключается в том, состоится ли отдельная встреча этих двух человек, помимо общего обсуждения проблем урегулирования конфликта на Украине, чему будет посвящен вторник. А если состоится, то о чем на ней будет говориться, и каков будет результат.

Впрочем, одно можно предсказать сразу. В случае рандеву со стороны представителя Украины наверняка прозвучит ставшее уже классическим заклинание «Дай!». Что в таком случае на него ответит Трамп, вот в чем загадка. Правда, с большой вероятностью, Зеленский в ответ получит отказ.

Если же встречи и отдельных переговоров Трампа и «просроченного» не состоится, то можно посоветовать Зеленскому попытаться передать американскому президенту еще одно письмо. Или копию прежнего – а вдруг то так и не дошло?

Во французском Эвиане с 15-го по 17-е июня пройдет саммит G7, на котором возможна встреча Трампа и Зеленского. Фото: REUTERS.

ЗАРПЛАТУ ВСУШНИКАМ ПОВЫСИЛИ НА БАНКУ ТУШЕНКИ

Премьер-министр правительства Украины Юлия Свириденко заявила, что в ближайшее время в Верховную раду будет внесен законопроект о повышении денежного содержания военнослужащим и об установлении сроков службы.

- Это большие средства. Сейчас мы просчитываем, как сбалансировать бюджет, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды, - объявила Свириденко. Сама Свириденко более подробно рассказывать не стала, однако известно, что сейчас правительство пытается изыскать необходимые средства. И это при том, что сейчас ВСУ испытывают дефицит не менее 150 миллиардов гривен.

Напомним, что ранее Рада уже увеличила финансирование Министерства обороны на 1,56 трлн. гривен, но для военнослужащих ВСУ денег также не нашлось, довольствие военнослужащих ВСУ повысили всего лишь на 132 гривны в месяц. На этот довесок можно купить порядка трех буханок хлеба, полкило свинины или банку тушенки.

Ну, тушенка тоже пригодится. Главное – чтобы дали, а не отобрали.

ЭКС-СОРАТНИК ЗЕЛЕНСКОГО УЛИЧИЛ ЕГО ВО ЛЖИ

Бывший соратник украинского «просроченного» экс-спикер Рады Дмитрий Разумков в своем выступлении в парламенте заявил, что прежние заявления Зеленского и его чиновников из Минобороны о том, что в ТЦК служат только люди, прошедшие фронт – совершеннейшая ложь. Он озвучил официальные данные, согласно которым в каждом регионе доля участников боевых действий сильно уступает не побывавшим на фронте.

- А я вам сейчас по каждому из регионов дам информацию, сколько процентов людей имеют УБД. Киев – 33%, Киевская область – 37, Волынская – 32, Закарпатская – 26, Ивано-Франковская область – 28, Львовская – 30, Ровенская – 27, Тернопольская – 33, Хмельницкая – 38, Черновицкая – 47, Винницкая – 33, Кировоградская – 38, Николаевская – 44, Одесская – 35. Херсонская – 25, Черниговская – 39, Полтавская – 34, Житомирская – 31, - заявил Разумков и спросил, кого и где мобилизуют ТЦКшники в Луганской области, контроль надо которой Киев утратил на 100%.

Разумков предложил также отправить таких ТЦКшников, за счет которых можно было бы укомплектовать целый корпус, на фронт, но на этот популизм никто в Раде даже не стал реагировать. И это правильно – пусть их лучше сами украинские граждане повесят, чем тратить на них дрон или пулю.

ВСУШНИКОВ ПРОРЕЖИВАЮТ РУССКИЕ И ВИЧ

Замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев заявил о случаях заражения ВИЧ в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ)

- В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах, — заявил Пякишев. По его словам, значительную часть новых случаев заражения фиксируют среди мобилизованных.

Правда, специалист не уточнил, идет ли речь о вспышке уже во время несения службы, или мобилизованные принесли ВИЧ с собой с «гражданки», поскольку ТЦКшники имеют право загребать в армию «лиц с бессимптомным течением заболевания». Впрочем, это уже и не так важно, заразиться могут и здоровые. Ведь ВСУшники регулярно употребляют наркотики, а нетрадиционные сексуальные отношения* в украинской армии уже стали настоящей традицией.

ВЕРНЕТ ПОЛЬШУ В КРАКОВ, А КРАКОВ - ПОЛЬШЕ

Известная польская блогерша, бывшая боец ММА Марианна Шрайбер, создавшая собственную партию «С меня хватит» и придерживающаяся правоконсервативных взглядов, решила пойти на выборы мэра Кракова, второго города Польши. На днях она опубликовала видеоролик, в котором демонстративно выбрасывает флаг Украины и Евросоюза в мусорный контейнер.

В своем предвыборном заявлении она пообещала, что в случае избрания намерена убрать с городских зданий флаги Евросоюза и Украины, оставив только государственный флаг Польши. Также Шрайбер выступила за возвращение крестов в школы, назвав их символом национальной идентичности и веры. Девушка заявила о намерении проводить курс на усиление национального суверенитета и подвергла критике влияние Брюсселя на внутреннюю политику страны.

- Когда я стану мэром Кракова, я сразу уберу флаги Евросоюза и Украины с городских зданий. Останется только бело-красный флаг. В школы вернут кресты – это символ нашей веры и идентичности. Конец покорности Брюсселю и чужой пропаганде. Краков будет польским, - пообещала она.

А она еще и симпатичная. Так что, будем надеяться, что шансы есть.

УСИК ДОШЕЛ ДО ТРАМПА

Украинский боксер Усик прилетел в Вашингтон и сфотографировался с Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Как почти официально сообщают источники из США, практически любой имеющий возможность заплатить от $1 млн до $5 млн может получить доступ в Овальный кабинет, чтобы сделать там фото с хозяином помещения.

Похоже, что Усик вспомнил про свои президентские амбиции и начинает продвижение себя в качестве политика с такого внешне очень эффектного шага. Поскольку он еще и устроил пресс-конференцию, на которой выступил за дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта.

- Все разрушает наше эго, нужно думать о переговорах, - смог сформулировать Усик свою предвыборную платформу. И расшифровал смысл сказанного: дескать, украинцы «не могут отдать то, что Россия забрала», но «мы должны договариваться, у нас есть мозги, одна кровь, она красная». В воздухе явно запахло Виталием «златоустом» Кличко, у которого, похоже, появился конкурент в одной с ним весовой категории.

Оно, конечно, так недолго и на запрещенный у нас «Миротворец» загреметь с подобными речами, но интересней тут другое – а вот Зеленский мог бы заплатить 5 миллионов долларов, чтобы с Трампом встретиться в его резиденции и увезти назад десяток другой миллиардов?

МАДЬЯР ДОБИЛСЯ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО ВЗАИМНОСТИ

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Украина и Венгрия подписали соглашение о правах венгерской общины на Закарпатье. Фото: REUTERS.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Украина и Венгрия подписали соглашение о правах венгерской общины на Закарпатье. Противостояние Киева и Будапешта на данный момент закончилось чистой победой венгерской стороны. Вопрос, надолго ли этот мир?

По словам премьер-министра Венгрии, соглашение охватывает культурные, языковые и политические права венгерского меньшинства. Как заявил Мадьяр, в Европе будут следить за исполнением Украиной этих обязательств, что будет влиять на ее вступление в Евросоюз, первые переговоры о котором начнутся уже в понедельник.

Но тут Мадьяр, вполне вероятно, немножко погорячился. Ведь вдохновленные его победой свои похожие претензии к Киеву могут выставить еще, как минимум, Словакия, Польша и Румыния.

ОТ МОБИЛИЗАЦИИ – В ЦЕРКОВЬ

На Западной Украине нашли самый дешевый способ откосить о мобилизации. Вместо того, чтобы платить многие тысячи долларов и евро ТЦКшникам уроженец Львовской области умудрился купить себе сан диакона в ПЦУ за 1000 долларов. Но на этом не успокоился, а превратил этот способ, спасший его, в свой доходный промысел, став активным посредником в этом деле и организовав продажу аналогичного «статуса» другим военнообязанным за двойную цену.

За оформление фиктивных документов новый «священнослужитель» требовал 2000 долларов. Из этой суммы он оставлял себе 1000 долларов, а остальные передавал наверх. Схема какое-то время исправно работала, но потом ее раскрыли.

Суд в Ивано-Франковской области вынес удивительно мягкий вердикт по этому делу - . обвиняемому просто предложили признать вину, внести благотворительный взнос в 150 тысяч гривен и назначили два года испытательного срока. Теперь этот «священнослужитель» обязан периодически отмечаться в органах, находясь на свободе.

Судя по всему, право на отсрочку он все-таки сохранил. Так что среди всего ада, который сопровождает ПЦУ на протяжении ее жизни, в ее реестре появилось хотя бы одно хорошее дело.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Министр обороны Украины Федоров сообщил, что военные, ушедшие в самоволку до 12 июня, могут вернутся на службу сменив военную часть. Правда, перечень подразделений, в которые может перевестись дезертир, ограничен определенным списком «наиболее эффективных» частей – то есть вернуться можно только в «мясные» роты.

- Депутат Верховной рады Качура принес в парламент обычную буханку хлеба и заявил, что далеко не все украинские пенсионеры могут позволить себе купить даже четвертинку буханки.

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