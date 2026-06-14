Янковский и Пожарская стали родителями во второй раз, Бузовой потребовалась срочная операция, а страна простилась с Людмилой Чурсиной: главные события шоу-бизнеса

Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями во второй раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новая неделя началась с радостной новости в одной из самых закрытых актерских семей страны: Диана Пожарская и Иван Янковский сообщили о рождении второго сына. Но были на этой неделе и совсем другие события. Страна простилась с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, а в семье Гарика Харламова произошло трагическое событие. Рассказываем о главных новостях последних дней.

Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями во второй раз

Хотя о пополнении в семье Дианы Пожарской и Ивана Янковского стало известно еще вечером в воскресенье, в Сети еще долго обсуждали неожиданную новость, ведь паре удалось скрыть не только беременность, но и рождение второго наследника. О радостном событии Диана рассказала спустя несколько дней после родов, опубликовав серию семейных снимков из клиники. «В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», — написала Пожарская.

Судя по опубликованным кадрам, малыш появился на свет 4 июня. Теперь в семье актеров растут двое сыновей — Олег и Давид.

Страна простилась с Людмилой Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга. На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В последние годы актриса боролась с серьезными проблемами со здоровьем. Осенью прошлого года она провела неделю в реанимации кардиологического отделения одной из больниц Санкт-Петербурга. Прощание с Людмилой Алексеевной состоялось 12 июня в Санкт-Петербурге. Для нескольких поколений зрителей Чурсина навсегда останется одной из самых ярких актрис советского и российского кино.

Горе в семье Гарика Харламова

Актер Гарик Харламов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На неделе стало известно о трагедии в семье Гарика Харламова. Ушел из жизни Гоча Малания — второй супруг матери шоумена Натальи Харламовой и отец его младших сестер Алины и Екатерины. О случившемся сообщила сама Наталья Игоревна.

«Гоча Малания. 1952-2026. Светлая память и Царствие Небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей…» — написала она в соцсетях. Для семьи Харламовых это уже вторая тяжелая потеря за последние годы. В 2018 году скончался отец Гарика Юрий Харламов, с которым артист был очень близок.

Павел Буре официально развелся с женой

Павел Буре с бывшей супругой Алиной Хасановой Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще одной обсуждаемой новостью недели стал развод легендарного хоккеиста Павла Буре и Алины Хасановой. Хотя бракоразводный процесс начался еще в конце 2025 года, официальную точку в этой истории поставили только 13 июня. О завершении брака сообщила сама Алина в соцсетях, написав: «Сегодня нас официально развели!». В ходе судебных разбирательств супруги решали вопросы, связанные с тремя детьми, недвижимостью и совместно нажитым имуществом.

На вопросы подписчиков бывшая жена спортсмена рассказала, что дети остались жить с ней, а сама она не планирует покидать Россию. Также Алина дала понять, что вопросы алиментов пока остаются открытыми. Брак Павла Буре и Алины Хасановой продлился 17 лет. За это время у супругов родились трое детей: Павел, Палина и Анастасия.

Ольге Бузовой потребовалась срочная операция

Ведущая, певица Ольга Бузова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не самой простой выдалась неделя и для Ольги Бузовой. Певице потребовалась срочная трехчасовая операция на ноге после падения в душе. Артистка рассекла колено, из-за чего ей пришлось перенести ближайший концерт в Ростове-на-Дону. Она призналась, что тяжело переносит последствия наркоза и испытывает сильную боль. По словам Бузовой, после операции она даже теряла сознание. «Очень сложно отходила, падала в обморок. Очень страшно, больно и обидно, что так на ровном месте может произойти такое», — рассказала телеведущая.