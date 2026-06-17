Украина вновь совершила кровавый теракт против детей: Мирошник посоветовал послам покинуть Киев - ответ РФ последует

Киев вновь показал свое истинное лицо. Фото: sbbytoday @ соцсети / REUTERS

При атаке ВСУ автобуса с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области один человек погиб и 7 госпитализированы. Один ребенок в тяжелом состоянии. Дети ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. В салоне было 44 пассажира. Из них 28 — дети-спортсмены. Погибла женщина, которая их сопровождала. Дело о теракте возбудил СКР - по факту удара ВСУ. В регион направлены врачи из Москвы и Минска.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родионом Мирошником.

ЭТО ТЕРАКТ

- Вы можете дать оценку тому, что произошло в Брянске?

- Это кровавый античеловеческий теракт. Киев показал вновь свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Системные удары будут. Опять надо предупреждать послов, чтобы они покинули Киев.

При атаке ВСУ автобуса с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области один человек погиб и 7 госпитализированы. Фото: Егор Ковальчук..

- Что еще мы можем сделать?

- Дать правовое определение, в соответствии правилами международного гуманитарного права - это является военным преступлением. Оно относится к категории наиболее тяжких. Мы видим убийство гражданского человека, посягательство на жизнь гражданского населения, в том числе, детей. Это отягощает это преступление. Здесь очевидна атака на гражданский транспорт.

ОПЕРАТОР ВСЕ ВИДЕЛ

- Оператор дрона не мог этого не видеть?

- Я только что вернулся с территории, которая непосредственно прилегает к линии боевого соприкосновения. Могу точно сказать: дроны сегодня четко все выделяют. Они могут определять даже номера автомобилей, относящиеся к военным или не военным структурам. Разглядеть, что это был автобус с номерными знаками Белоруссии, было несложно.

В салоне заметны следы крови. Фото: Егор Ковальчук.

- Значит, атака была преднамеренной?

- Мы понимаем, что они знали, по какому автобусу наносили удар. Можно предполагать, что его отслеживали, вели - и после этого нанесли удар.

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАДИРАЛСЯ

- Была серия высказываний Зеленского провокационного характера в адрес Беларуси, ее руководства...

- На протяжении последних недель Зеленский постоянно задирался к Белоруссии, пытаясь организовать какую-то провокацию. Поэтому вполне логично, когда они продолжают такого рода действия. Особенно для страны, которая чихать хотела на нормы международного гуманитарного права.

На протяжении последних недель Зеленский постоянно задирался к Белоруссии, пытаясь организовать какую-то провокацию Фото: REUTERS.

ЕВРОПА «НЕ ВИДИТ»

- Европа предпочла смотреть в другую сторону, при том, что пострадали дети?

- Киев просто бьет по детям - и все. И ничего как будто бы с этим невозможно поделать. Мы по линии МИДа призываем другие страны обратить на это внимание.

- Как сделать так, чтобы это не превратилось в рутину?

- Немало стран, которые дистанцировались от этого конфликта. Они не присоединяются ни к одной, ни к другой стороне, но внимательно следят за происшествиями, которые происходят. Вот для них эта информация достаточно важна. Детали, которые мы передаем своим представителям на международных площадках, являются важными. А для стран, которые являются соучастниками, это абсолютно безразлично. На площадке Совбеза ООН не раз звучали заявления, типа «нам не стыдно, мы не знаем, что там происходит, и не хотим знать, а знаем только, что во всем виновата Россия».

- Такая риторика провокационна.

- Она провоцирует на конкретные военные действия и на военные ответы. С 2022 у нас уже более 1540 детей пострадало только с нашей стороны, 260 детей погибло.

Почти все окна автобуса выбиты, на корпусе - следы повреждений. Фото: sbbytoday @ соцсети

ПРОВОКАЦИЯ ЗА ГРАНЬЮ

- Раз они видели, что автобус выезжал с территории Беларуси - они пытались втянуть Минск в конфликт?

- Бесспорно, это выпад в сторону Беларуси и провокация. Она ложится четко в череду событий, которые предпринимаются украинской стороной. Зеленский занял позицию собачки на привязи, которая уверенно гавкает в сторону одного из государств, в данном случае - Беларуси. Выпад за выпадом. Украина говорит: раз вы не отреагировали на наши угрозы, выпады и танцы, тогда мы будем бить по вашим детям.

- Где грань неприменения силы, грань, где остановится этот террорист?

- Она пока вряд ли достижима. Военный ответ понятен - почему и за что. В конце концов, это все происходит ради того, чтобы мы с вами меньше говорили о том, что происходит на направлении Константиновки, Харьков, где Украина несет большие потери. Им важно, чтобы говорили о громких «акциях», совершенных Киевом. Так они перед своими спонсорами демонстрируют, что у них есть какой-то потенциал, и на этот потенциал нужно тратить деньги и вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Били целенаправленно, убита сопровождающая: ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области

Попытка решить главную проблему ВСУ: Зачем Киев ударил по автобусу с белорусскими футболистами в Брянской области

Украина пытается втянуть Белоруссию в войну: зачем дрон ударил по автобусу с белорусскими детьми