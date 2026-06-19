Четыре сигнала, что ребенка нужно срочно забрать из лагеря

Психолог Игнатьева рассказала, как понять, что ребенку нужна помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мы отправляем детей в лагерь с надеждой, что они отдохнут, найдут новых друзей и станут самостоятельнее. За путевку родители часто платят немалые деньги, поэтому мысль о том, что им там может быть плохо, вызывает тревогу и возмущение. Но сколько родителей, отправив чадо на первую в их жизни смену, потом были в смятении. Дитя звонит, рыдает в трубку и просит забрать. Пытаешься выяснить в чем дело? Говорит какую-то ерунду. Подрываешься, мчишь за десятки километров, врываешься на территорию лагеря - а ребенок плетет венки с подружками и делает большие глаза: «Зачем приехала?!» Оказывается, слезы и тоска были с непривычки к самостоятельной жизни. Всего-то нужно было подождать. Но бывают ведь и ситуации, когда за спиной вожатых разворачивается травля. А иногда и с попустительства взрослых. Как родителям понять по сбивчивым речам, что ситуация близка к критической и нужно ехать выручать?

Отправляем детей в лагерь с надеждой, что они отдохнут, найдут новых друзей и станут самостоятельнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Тоска по дому - это здоровое переживание, которое испытывает и родитель, и ребёнок, ведь нарушается связь между ними, - говорит Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки онлайн-сервиса психологической поддержки Ясно. - В этот момент психика ребёнка может сигналить о трудностях, но это совершенно нормально, так как рано или поздно каждый человек сталкивается с этим социальным моментом.

При этом отказываться от поездки в лагерь еще на этапе планирования не стоит. Эксперт называет такое приключение закономерным этапом самостоятельной жизни:

- Нельзя постоянно быть на связи с ребёнком, это нужно принять.

Самое важное, что может сделать родитель - обеспечить подростку бережную среду. Лагерь - это ведь не только территория и программа отдыха, но и люди вокруг: воспитатели, вожатые, соседи по комнате. И, в отличие от бытовых условий, это «на берегу», до начала смены не почувствуешь. Поэтому да, приходится прислушиваться к первым реакциям детей и пытаться понять, что за ними стоит.

Психотерапевт назвала несколько сигналов, что ситуация выходит за рамки нормальной:

- Как правило, мама и папа чувствуют, различают интонацию своего ребенка. И есть разница в слезах между «я скучаю» и «я загнан в угол». Во втором случае плач может быть скрытый, подавляемый. И даже на прямой вопрос ребенку вы можете получить в ответ: «Всё нормально». Так психика защищается, если сверстники буллят или ребёнок как-либо пострадал, например, и скрывает. На это стоит обратить внимание.

- Когда ребёнок резко замолкает в разговоре или отвечает односложно - это явно не просто тоска по дому. На что-то жаловаться, изливать чувства - это нормально, но уходить от темы, нехотя отвечать - тревожный знак.

- Ещё один маркер: симптомы вместо слов. «Мам, у меня болит живот», «Не могу заснуть». Иногда психика не умеет объяснять словами, поэтому превращает это в телесный язык, и особенно это проявляется у детей младшего возраста.

- Если ребёнок просит забрать домой настойчиво, не объясняя детали.

Важен возраст, потому что дети помладше действительно много плачут, и плач яркий, открытый. Но не всегда это повод бить тревогу, потому что они ещё не понимают, что необходимо время для того, чтобы привыкнуть к новому месту и людям. На слёзы нужно обратить внимание, когда ребёнок спустя 3-4 дня пребывания на смене продолжает переживать, плакать.

Подростки чаще говорят в трубку: «всё нормально! Отстаньте», но за этой невозмутимостью прячут что-то неприятное. Их не нужно впрямую расспрашивать о чувствах, лучше узнать про то, что ели, какие кружки и активности нравятся. И здесь уже можно сделать вывод: ребёнок гаснет при ответах, значит, что-то не так.

В общем, родителям важно не пускать ситуацию на самотек, но и не терять самим голову от разлуки. При телефонном разговоре не паниковать, так как дети быстро и сильно считывают эмоции, а общаясь с вами, рассчитывают на опору. Поездки, знакомства - это прекрасный опыт. Если спустя несколько дней вы поняли, что ребёнку все-таки плохо в лагере, то, конечно, нужно его забрать домой.

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