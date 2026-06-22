16-летняя дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского выросла красавицей: после смерти мамы Зоя не разговаривала и не улыбалась

Валерий Тодоровской влюбился в Евгению Брик с первого взгляда Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Евгения Брик умерла от рака в феврале 2022 года. Дочке 40-летней звезды от режиссера Валерия Тодоровского на момент трагедии было всего 13 лет. С тех пор о Зое, которая родилась в США, мало что известно. На днях наследница знаменитостей опубликовала свое фото.

Зоя стала настоящим спасением для своего отца Валерия Тодоровского после смерти Евгении Брик. Друзья режиссера рассказывали, что после похорон жены он ни с кем не общался. Он сейчас абсолютно седой. Cудя по всему кинодеятель так и не оправился от горя. Его любовь к Жене рвет сердце.

Режиссер так и не оправился после смерти жены Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девочке тоже было тяжело. Как говорили в окружении звездной семьи, школьница не разговаривала и не улыбалась. Но время шло. Зоя постепенно приходила в себя. Сейчас ей 16 лет. Она выросла настоящей красавицей. Вырастила ее бабушка - мама покойной Евгении. Живут ои в Лос-Анджелесе.

Зое сейчас 16 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Зоя думает пойти по стопам родительницы, занимается музыкой и вокалом. С детства она снималась в кино. Свою первую роль в кино получила в 2016 году. Она снялась в американском сериале. В 2019-м мелькнула в проекте своего отца «Одесса».

Когда Евгения умерла от рака, ее дочке было 13 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Последний фильм с ее участием вышел на экраны в 2024 году. Ее партнерами стали Павел Табаков, Агния Дитковските и Денис Шведов.