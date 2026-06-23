Стихия обрушилась на Кушвинский район Свердловской области с 22 на 23 июня. Больше всего пострадал райцентр город Кушва (26 000 человек населения). Здесь смерч прошелся практически по каждому зданию. Сейчас люди, глядя на свои дома, машины, дворы, - только разводят руками: что это?! Друг с другом делятся пережитым.
Видео: читатель «КП»
- Я смотрела в окно из кухни, когда все это началось, на соседнем участке подхватило ветром вещи, они понеслись вихрем, - рассказывает «Комсомолке» Валентина Вяткина. В ее семье пятеро детей, - мальчики 15 и 11 лет, девочки - 12, 7 и 6. Муж сейчас служит на СВО.
Двух младших мать подхватила на руки, хотела бежать в комнату, куда уже бросились старшие.
Как вдруг в той самой комнате рухнула деревянная стена.
- Я легла на пол, младших собой прикрыла, все машинально, - говорит Валентина. – У самой мороз внутри - что там, в комнате? Дверь еще привалило упавшим шкафом, не зайти. Потом слышу, дети все отвечают мне, вроде, целы. Так и перекликивались, пока трещало все вокруг. Ушибы есть у них, конечно, но в целом бог миловал… Завалы потом родственники прибежали, помогли разгребать, всех нас и вытащили.
Дом Вяткиных оказался разрушен ровно наполовину.
75-летнюю Нину Рыбникову спас крестник. В момент ЧП женщина была одна дома.
- Мама только-только вернулась из магазина, - рассказывает ее дочка, Александра. – И хотя все вокруг уже шумело и гудело, она не подозревала ни о чем. У нее уже долгое время проблемы со слухом, а живет одна. Мама не слышала ни гул от смерча, ни даже то, что он сорвал крышу с дома и разнес веранду. Да и с другой стороны, даже если бы слышала, что могла бы сделать? К ней прибежал в этот момент крестник, он рядом живет, дом покрепче, увел к себе. Потом уже в мамином доме полетели стекла,
Все внутри порушилось. Очень жаль этот дом, его отец наш строил…
66-летняя Татьяна сидела с внуками у себя дома. Ребятишки играли во дворе, все было нормально.
- И вдруг я увидела грозу, начался дождь. Завела детей в дом, - в окно сморю - летят и жесть, и доски. Потом гляжу - баня в воздухе! Я думаю: «Вот же ужас какой, у кого-то баню снесло. Прямо у меня на глазах она долетела до тополиной рощи и там рухнула, разлетевшись на куски. Я тогда и подумать не могла, что это моя же баня!
Я еще, ума хватило, выключила все электрическое, мало ли, замкнет или еще что. И мы спрятались в спальне. Окно разбилось, осколки полетели на нас. Я давай детей подушками диванными закрывать, но внуку шестилетнему досталось, у него порезы…
КОМПЕТЕНТНО
В итоге смерч повредил 124 дома, 25 автомобилей, 15 ЛЭП. Пострадал 21 человек. Но, слава богу, серьезных травм нет.
- Смерчи нельзя спрогнозировать как гидрометеорологическое явление: эти воронки возникают мгновенно, - прокомментировала Людмила Паршина, заведующий лабораторией Гидрометцентра России. - Единственное, о чем мы можем предупредить, - это о резком усилении ветра на конкретной территории. И такой прогноз – ветер с порывами до 20-25 метров в секунду - по Свердловской области был. На ближайшие сутки дожди, град и сильный ветер вновь ожидаются в регионе.
ВОПРОС РЕБРОМ
Владимир Тетельмин, профессор, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).
- Безусловно, настолько сильные смерчи нетипичны для Урала. Причина возникновения глобальна, потепление климата. Как происходит сам процесс, если совсем просто: чем выше становится температура, тем сильнее испарения. Давление повышается, воздушные потоки начинают перемещаться интенсивнее, скорость ветра увеличивается, в том числе достигает и разрушительной.
Если, по сравнению с 1900 годом, температура на планете повысилась на 1,2 – 1,3 градуса, то к 2100 она повысится еще примерно на градус.
Таких природных явлений, в том числе, на территории нашей страны, может становиться больше. Наблюдение за ними, изучение, – вопрос большой работы ученых, направленной, в том числе, и на вопросы адаптации, безопасности, прогнозирования.
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