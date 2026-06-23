Проклял Роналду – взялся за Кейна: ганский колдун снова вышел на охоту перед матчем ЧМ

знахарь из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что намерен наложить проклятие на капитана английской сборной Гарри Кейна Фото: REUTERS.

Перед сегодняшним матчем сборных Англии и Ганы на Чемпионате мира по футболу вновь заговорили не о статистике или форме игроков, а о колдовстве. И все потому, что знахарь из Ганы Нана Кваку Бонсам, чье имя дословно переводится как «Дьявол среды», заявил, что намерен наложить проклятие на капитана английской сборной Гарри Кейна, чтобы повысить шансы своей команды.

Матч второго тура группы L состоится на стадионе «Джиллетт» в американском Фоксборо, а главным арбитром встречи станет Саид Мартинес из Гондураса. Но внимание болельщиков сейчас приковано лишь к громким заявлениям человека, который уже давно превратился в футбольную легенду – пусть и весьма специфическую.

Бонсам признался, что уже начал «работу» над Кейном и прекрасно знает, что необходимо сделать, чтобы остановить английского форварда. При этом знахарь заверил, что не собирается причинять футболисту серьезный вред. Мол, достаточно лишить Кейна возможности сыграть против Ганы и тем самым помочь своей стране добиться результата.

Свои способности он связывает со святилищем Кофи Оо Кофи и без особой скромности называет себя «единственным настоящим мужчиной Африки». Среди его талантов – духовное исцеление, защита, наставничество и проведение различных ритуалов.

Подобные заявления Бонсам делает не впервые. Еще во время Чемпионата мира 2014 года он уверял, что именно благодаря его магии травму колена получил Криштиану Роналду перед матчем Португалии и Ганы. Тогда знахарь якобы создал особый порошок, смешав его с листьями и приправами, а затем разложил все это вокруг изображения и карикатуры на бывшую звезду «Манчестер Юнайтед».

Бонсам рассказывал, что несколько месяцев работал над тем, чтобы не позволить Роналду сыграть против Ганы, а ради проведения ритуала даже искал четырех собак для приготовления особого напитка. Он также похвастался: обычные врачи не способны определить источник подобной травмы, поскольку она имеет духовную природу.

И как раз на фоне этих историй в сети недавно завирусился еще один эпизод, связанный со сборной Ганы. Во время матча против Панамы телекамеры выхватили болельщика, который старательно сдувал с трибуны в сторону поля белый порошок. А когда на 95-й минуте Йиренки забил победный гол и принес Гане победу со счетом 1:0, Интернет моментально сделал собственные выводы.

Пользователи тут же окрестили мужчину «мастером джуджу», способным с помощью магии приносить победы своей сборной. И хотя все это быстро превратилось в мемы, за шутками скрывается вполне реальная традиция.

Джуджу – древняя система западноафриканских ритуалов и верований, предполагающая использование различных порошков, амулетов и талисманов. Однако в реальности все выглядит гораздо менее зловеще, чем может показаться. Такие вещества обычно изготавливают из природных компонентов – трав, коры деревьев и других натуральных материалов. И, что важно, большинство практик джуджу вообще не связано с черной магией. Чаще их используют для привлечения удачи, защиты и укрепления здоровья.

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