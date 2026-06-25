Лето опасностей: как понять, что ребенок связался с плохой компанией

Лето – это про свободу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето – это про свободу. В том числе и от родительского контроля: ребенок больше общается с новыми людьми как на улице, так и в социальных сетях. Это значит, что риск оказаться в дурной компании резко возрастает.

И это не просто сверстники-плохиши с пивом и сигаретами. Сегодня опасностей куда больше - дурные онлайн-знакомства, педофилы, мошенники, деструктивные сообщества и сверстники, вовлекающие детей в опасные игры.

Вот почему родителям крайне важно вовремя распознать «тревожные звоночки», по которым можно понять, что ребенок связался с плохими людьми. О них KP.RU рассказала Ника Ишмакова, психолог по семейным отношениям.

Сегодня опасностей куда больше - дурные онлайн-знакомства, педофилы, мошенники, деструктивные сообщества и сверстники, вовлекающие детей в опасные игры. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА

1. Нехарактерное поведение.

Всегда коммуникабельный и открытый ребенок вдруг стал скрытным? Это тревожный симптом.

* Обратите внимание на следующие действия: ребенок прячет телефон, кладет его экраном вниз или устанавливает пароль, прекращает разговор, когда кто-то входит в комнату.

* Или создает тайну в своем ноутбуке, социальных сетях или электронной почте.

- Конечно, не исключено, что подросток влюбился, но реальная ситуация может оказаться совершенно другой, - говорит Ника Ишмакова. - Бывает и прямо противоположная картина − стеснительный и «домашний» ребенок превращается в полную противоположность. Он настойчиво отпрашивается на встречу к новым друзьям, но наотрез отказывается пригласить их домой или познакомить с вами, ведет себя слишком развязно, агрессивно. Такие симптомы – «красные флаги», особенно если новая модель поведения не характерна для ребенка.

2. Эмоциональные качели.

Если ребенок вдруг стал эмоционально неустойчивым – это еще один сигнал для родителей. Например, сегодня он замкнутый и раздраженный, а завтра чересчур возбужденный и веселый, причем такие перепады происходят без всяких понятных причин. Апатия сменяется плаксивостью, а вспышки гнева происходят на ровном месте – и так по кругу. Это веский повод для родителей присмотреться к ребенку.

3. Пропажа денег или «потеря» вещей.

Очень опасный симптом, когда в вашем доме начинают пропадать мелкие денежные суммы или какие-либо вещи. Это могут быть достаточно незаметные пропажи – вчерашние 500 рублей, которые лежали на тумбочке, вдруг «исчезли», или ребенок начал «терять» часы, наушники, старый телефон и так далее. Или он начинает требовать увеличить карманные расходы, а в случае отказа – устраивает истерику или скандал.

4. Проблемы со здоровьем, внешним видом и самочувствием.

Резкое ухудшение самочувствия или внешнего образа ребенка – тоже повод насторожиться. Например, подросток резко (ключевое тут – именно резкая смена поведения, а то некоторые подростки просто по определению не любят душ – прим. Ред.) перестал следить за гигиеной, нормально питаться и постоянно страдает от бессонницы.

– Конечно, не всегда перечисленные признаки говорят о том, что ребенок связался с опасными людьми, - поясняет психолог. - Но если вы наблюдаете за его поведением и отмечаете, что перестали понимать и узнавать сына или дочь – настало время для решительных действий.

Резкое ухудшение самочувствия или внешнего образа ребенка – тоже повод насторожиться. Фото: Pressmaster/Shutterstock/Fotodom

КАК РОДИТЕЛЯМ ПОГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ И ПОМОЧЬ ЕМУ

1. Не начинайте с допроса или обвинительных фраз.

Фразы «Немедленно расскажи, что происходит!» или «Я вижу, что ты куда-то вляпался! Это все твои новые друзья!» - деструктивный путь в никуда.

Подросток просто замкнется, встанет в оборонительную позицию, а вы потеряете шанс создать доверительный диалог.

2. Говорите только «я-сообщениями».

Используйте «я-сообщения»: «Я вижу, что ты чем-то расстроена, и очень сильно переживаю за тебя» или «Я вижу, что у тебя возникли проблемы, но ты боишься мне рассказать. Я волнуюсь и очень хочу помочь тебе». Важно говорить о своих чувствах и избегать оценочных суждений.

3. Расскажите о собственном опыте, если такой, конечно, есть.

Никогда не смотрите на ребенка с позиции свысока – станьте ему равным. Фраза «вот я в твоем возрасте вела себя просто идеально и не создавала родным неприятности» не работает. Лучше действует следующий подход: «Знаешь, в твоем возрасте я однажды тоже оказалась в сложной ситуации, но набралась смелости попросить помощи у родителей».

Расскажите ребенку личную историю, чтобы он не чувствовал себя неполноценным. «Однажды я связалась с дурной компанией и долгое время боялась рассказать родным о том, что там делают, но однажды поняла, что другие хорошие ребята тоже могут попасть туда…» − один из примеров, как можно подтолкнуть ребенка раскрыться. Учтите, что он не обязан сразу же реагировать на ваше откровение, поэтому переходите к следующему пункту.

4. Демонстрируйте поддержку без условий и оговорок.

И наконец самое важное – это убедить ребенка в том, что вы поддержите его в любой ситуации без обвинений и скандалов и, конечно, сдержать свое слово. «Я бы очень хотела тебе помочь, если ты позволишь. Знай, что в любой сложной и неприятной ситуации ты можешь мне открыться. Я всегда выберу тебя, и я всегда буду на твоей стороне».

Не давите на ребенка и не заставляйте отвечать прямо здесь и сейчас. Постарайтесь усилить родительскую поддержку объятиями, чтобы на телесном уровне наполнить ребенка силой и любовью − но только если сам он не против.

- Создавайте доверительные отношения с ребенком как можно раньше, тогда риск попасть в дурную компанию сильно уменьшается, - говорит психолог Ника Ишмакова. - Пожалуй, это самый важный момент, ведь когда дети доверяют родителям и знают, что мама с папой всегда поддержат, то они не будут медлить с просьбой помочь в случае опасности.

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