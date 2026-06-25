Связаны ли землетрясения в Венесуэле и Японии и как они отразятся на наших Камчатке и Курилах: отвечает сейсмолог

Число жертв во время страшного землетрясения в Венесуэле по оценкам экспертов может достичь 100 тысяч человек Фото: REUTERS.

Число жертв во время страшного землетрясения в Венесуэле по оценкам экспертов может достичь 100 тысяч человек. В это же время в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Что происходят? Это звенья одной цепи? Отразится ли это на наших Курилах и Камчатке? Об этом KP.RU поговорил с доктором геолого-минералогических наук Андреем Корженковым, заведующим лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН.

Землетрясения в Венесуэле и Японии никак не связаны между собой, просто так случайно совпало Фото: REUTERS.

- Нет, землетрясения в Венесуэле и Японии никак не связаны между собой, просто так случайно совпало, - говорит Андрей Корженков. - Это совершенно разные тектонические плиты. В Японии сработала Тихоокеанская плита, но для Японии это рядовое землетрясения, такие события там происходят раз в несколько месяцев. Японцы фактически живут на вулкане, очень хорошо к землетрясениям готовы и к таким явлениям относятся спокойно: ну, раскачиваются люстры, шевелятся картины на стенах - ничего страшного. Тем более, что очаг находился где-то в море и до суши дошло уже ослабленное воздействие. Наши Курилы и Дальний Восток это тоже никак не заденет. А в Венесуэле действительно все серьезно. Землетрясение произошло в зоне контакта двух плит - Карибской и Южно-Американской. На самом деле там произошло два землетрясения с разницей в 40 секунд и оба землетрясения имеют очень высокую магнитуду от 7 до 7,5. Такая магнитуда по шкала сейсмической интенсивности (то есть, что почувствовали люди, какие деформации возникли в постройках?) соответствует 10 баллам. А 10 баллов значат, что в этом регионе вообще ничего нельзя строить. Когда мы делали изыскания по Крымскому мосту, мы прогнозировали сейсмическую интенсивность 9,5 балла. Если бы расчеты показали 10 баллов, то мост строить было бы нельзя. Так вот в Венесуэле интенсивность составила 10 баллов - это сильнейшая катастрофа.

Фото: REUTERS.

- Американские специалисты говорят, что число жертв землетрясения может достигнуть 100 тысяч человек…

- К сожалению, это вполне реальные цифры. Все-таки это два землетрясения, они наложились друг на друга и это добавило интенсивности. Кроме того, в отличие от Японии, здесь очаг находился на поверхности, поэтому разрушения очень сильные. Если бы такое произошло в Японии, японцам бы тоже мало не показалось, хотя они строят здания со специальным антисейсмическим дизайном. В Венесуэле же качество строительства с японским не сравнить. И даже по той телевизионной картинке, которую мы наблюдаем из Каракаса, видны тревожные признаки: дома наклонились, части зданий обрушились. А ведь в столицах строят еще более ли менее хорошо. Что происходит в населенных пунктах вблизи эпицентра - мы не знаем. На даже пригороды Каракаса окружены так называемыми “фавелами” - трущобами, которые построены неизвестно из чего и неизвестно как. Такие постройки просто складываются, как карточные домики и количество жертв может быть очень большим. Пока нам говорят о 32 погибших, но мы просто еще не имеем данных из тех районов, который близки к эпицентру. Есть ощущение, что нам надо готовится к неприятным известиям из Венесуэлы.

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