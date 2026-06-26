Загадки нашего времени: откуда на старинных фотографиях, кинопленках и видео 50-летней давности взялись люди с гаждетами XXI века?

Последний концерт Элвиса Пресли посетила то ли инопланетянка, то ли гостья из будущего. Фото: кадр из видео концерта Элвиса Пресли

Не от мира сего – такими на старинных пленках выглядят некоторые люди, попавшие в кадр. Потому что они держат в руках … мобильники, появившиеся в обиходе гораздо позднее.

В сети сейчас увлеченно обсуждают выложенную на днях в одну из соцсетей видеозапись трансляции последнего концерта Элвиса Пресли. В ее кадры попало нечто, мягко говоря, сверхъестественное - девушка с iPhone, будто бы прибывшая из будущего.

Что за «несуразица», которая зрительно явно не соответствуют своему времени? KP.RU пробует разобраться.

За 30 лет до iPhone

Последний раз Элвис Пресли вышел на большую сцену почти 50 лет назад - 26 июня 1977 года. Тогда же телевизионщики и записали его выступление, которое состоялось на арене Market Square в Индиане. Просматривая сохранившееся историческое видео, зрители обратили внимание на толпу восторженных людей – конкретно на одну из девушек, которая держит перед собой черный прямоугольный предмет со светоотражающим квадратным окошком наверху – вылитый iPhone с камерой. Девушка будто бы снимает им «короля рок-н-ролла». А ведь об айфонах широкая публика узнала лишь спустя 30 лет.

И никаких мобильных телефонов тогда еще не было. Первый - Motorola DynaTAC 8000X – поступил в продажу в 1983 году — через 6 лет после скоропостижной смерти Элвиса Пресли в августе 1977 года.

Девушка с гаджетом, снимающая «короля рок-н-ролла». Фото: кадр из видео концерта Элвиса Пресли

За 60 лет до мобильника

Столь же загадочная девушка появляется в довоенной американской кинохроники, датированной 1938 годом. Похоже, что она держит в руке мобильный телефон. Но не фотографирует – просто разговаривает на ходу. Как многие сейчас.

Чертами лица (особенно носом) девушка с мобильником похожа на ту – с концерта Пресли. Правда, прическами они отличаются. И одеты по-разному. Разговаривающая - по моде своего времени, как и окружающие ее люди.

Девушка с мобильником из 1938 года.

В 2010 году Интернет удивил пользователей совсем уж древними кинокадрами – 1928 года. В объектив камеры, которой оператор снимал прохожих у китайского театра Манна в Лос-Анджелесе, где тогда состоялась премьера знаменитого фильма Чарли Чаплина «Цирк», попала какая-то несуразная бабуля в балахоне и цилиндром на голове. И у нее опять же будто бы мобильный телефон имеется. Одной рукой бабуля прижимает его к уху, проходя между муляжом зебры и входом в театр. Разговаривает и жестикулирует другой рукой.

Несуразная бабуля из 1928 года, разговаривающая по мобильнику.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Путешественницами во времени они могут и не быть, но быть инопланетянками обязаны

Людей с мобильными телефонам, запечатленных на старинных кадрах, энтузиасты-конспирологи, как правило, причисляют к гостям из будущего, прибывшими к нам со своим гаджетами. Что якобы свидетельствует о том, что перемещения во времени возможны. Фантастика, конечно, но уж очень ненаучная. Скорее, необоснованная фантазия.

Вопрос: с кем разговаривает абоненты - девушка из 1938 года, бабуля из 1928 года? Да и остальные (см. ниже), фото которых появляются одно за другим? Для связи необходимы сотовые станции. Без них кому-то звонить бессмысленно – даже другому путешественнику во времени с мобильником. А вот инопланетяне, наверное, могли бы поговорить друг с другом – через свои космические корабли, находящиеся на орбите. Или даже через свои спутники связи.

Кстати, на архивных снимках ночного неба, сделанных задолго до начала космической эры, когда на орбиту ничего земного запущено еще не было, астрономы находили какие-то загадочные светящиеся объекты.

Логика подсказывает: те люди, которые замечены в прошлом разговаривающими по мобильным телефонам (если они и в самом деле такое делали), это и не земляне вовсе, а пришельцы-инопланетяне, которые на них похожи. Чем не гипотеза?

Скорее всего – чисто умозрительно, конечно, что та фанатка земной рок-музыки с концерта Элвиса Пресли тоже прилетела с другой планеты. Но и гостьей из будущего она-то как раз могла бы быть. Ведь девушка по iPhone не разговаривает - только снимает. А такое возможно. Что хоть как-то обнадеживает. В смысле реальности машины времени.

Девушка с мобильником из 1938 года.

Желаемое, выданное за действительное

«Ах, обмануть мене не трудно! Я сам обманываться рад!», - писал еще Пушкин. За века ничего принципиально не изменилось: видим одно – представляем себе другое. И окружающим внушаем. Перейдолия – одно слово, выражаясь психоаналитически. Скептики легко с этим «недугом» разбираются и разоблачают «пространственно-временные несуразицы» - как свежие, так и давно циркулирующие на информационных просторах.

Фанатка с концерта Элвиса Пресли вполне может держать в руке не iPhone, а модный в свое время специальный блокнотик для автографов, из которого торчит и отливает серебром металлическая ручка. Прямоугольный предмет может представлять собой и диктофон. И примитивный портативный телефон. И даже фляжку для виски.

Лос-Анджелесская бабуля может бормотать что-нибудь себе под нос или ругать оператора, прикрываясь черным футляром от очков, зажатым в руке.

«Мужчины с мобильниками» на недавно обнародованных фото – из Рейкьявика 1943 года и из Нью-Йорка 1936 года – могут подносить к ушам все-что угодно. Да, хоть чем-то чесаться.

Мужчины с мобильниками из Рейкьявика 1943 года (вверху) и Нью-Йорка 1936 года.

Своего рода исключение представляет собой пленка из 1938 с говорящей на ходу девушкой. Если верить британской газете The Daily Mail, эти кадры были сделаны в США. Оператор снимал служащих, выходящих из ворот промышленного гиганта Dupont, расположенного в городе Леонминстере штата Массачусетс (Leominster, Massachusetts).

В марте 2013 года пользователь интернета под ником Planetcheck сообщил газете, что девушка на старой пленке – это его прабабушка Гертруда Джонс (great grandmother Gertrude Jones). Мол, ей 92 года, до сих пор жива, посмотрела «кино», узнала в нем себя и рассказала, как было дело.

В 1938 году прабабушке было 17 лет. Она вспомнила, что держала в руках разработанное на предприятии экспериментальное устройство для беспроводной связи, которое испытывала примерно неделю вместе с пятью другими работницами.

Во время съемки Гертруда разговаривала с другим участником эксперимента - инженером, находящимся справа от нее. У него в руках тоже было точно такое же устройство для связи. Собеседник в кадр не попал.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Глава Apple углядел iPhone на картине XVII века

На удивление имеются и старинные живописные полотна, на которые нынешние фантазеры находят изображения тех или иных моделей iPhone. Одно из них впечатлило самого Тима Кука.

В картинной галерее Амстердама (Rijksmuseum Amsterdam) главе Apple показали творение художника Питера де Хоха (Pieter De Hooch), которой изобразил человека с предметом в руке, очень похожим на популярный гаджет.То есть, на iPhone. Держит он его правильно, как это делают большинство пользователей - перед собой. При этом вглядывается в экран – будто бы что-то читает. Или фотографирует даму.

Фрагмент картины художника Питера де Хоха «Мужчина вручает письмо женщине в холле».

Картина была написана в 1670 году. То есть, за 300 с лишним лет до того, как ныне покойный Стив Джобс создал и начал выпускать свое изобретение.

- Я всегда думал, что знаю когда iPhone был изобретен, - пошутил Тим Кук, - но теперь я не столь в этом уверен.

Эксперты потом объяснили Куку: картина называется «Мужчина вручает письмо женщине в холле». И не трудно догадаться, что предмет в руке мужчины, который можно принять за iPhone, это и есть то самое письмо — в темном конверте. Оба – плоские и прямоугольные. Да, вполне можно спутать, придуриваясь.

Знатоки потушили и ажиотаж, который в свое время разгорелся в интернете по поводу картины из мюнхенской галереи известного австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера (Ferdinand Georg Waldmüller), написанной в 1860 году.

Фрагмент картины «Ожидаемая» художника Фердинанда Георга Вальдмюллера.

В руках девушки, конечно же не iPhone - толстый, старой модели, в экранчик которого она вглядывается, как доказывали многие, а молитвенник — книжечка с текстами молитв размером как раз со смартфон.

Молитвенник, который скорее всего держала в руках девушка с картины Вальдмюллера.

Загадка давно разгадана, но девушку не прекращают называть гостьей и будущего. Современные технологии мобильной связи подбрасывают идеи для фантазий, давая новую жизнь старым предметам.

О том, как Грету Тунберг – злую эко-активистку уличили в путешествиях во времени, читайте на KP.RU.

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