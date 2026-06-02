Пришельцам на Земле неоткуда взяться: чтобы прилететь к нам, они должны передвигаться со сверхсветовой скоростью

Один из недавно рассекреченных файлов Пентагона: НЛО классической тарелочной формы на радаре истребителя. Фото: studyfinds.com

Несуразица какая-то. Военные, согласно распоряжению президента США Дональда Трампа, раз за разом рассекречивают весьма впечатляющие кадры «явлений» НЛО, демонстрирующие внеземную маневренность. Многие считают их аппаратами пришельцев и подозревают, что они же ими и «рулят». И иногда – есть такие заявления – попадают в плен. И живыми, и мертвыми. А каких-либо научных данных, которые бы свидетельствовали о том, что в Солнечной системе существует еще какие-то развитые цивилизация помимо нашей, нет. Откуда тогда взялись пришельцы? Наверняка из других звездных систем. Но как и на чем они добрались?

Быстро, но не очень

Кай Джеймс (Kai James), профессор Технологического института в Джорджии (The Georgia Institute of Technology), специализирующийся в аэрокосмической области, не особенно верит, что инопланетяне могли разработать и освоить технологии, которые позволили бы в приемлемые сроки преодолеть десятки, а то и сотни световых лет. Не говоря уж о других галактиках, до которых десятки тысяч световых лет. Значит, нет пришельцев в нашем обозримом пространстве. И не было – не долетели. А те «осведомители», которые рассказывают, что видели их на Земле, скорее всего просто врут.

Профессор, проведя элементарные расчеты, доказал: существующие, перспективные и даже полуфантастические способы создания тяги, которые у землян существуют пока лишь в теории, сильно продвинутые в науке и технологиях братья по разуму могли бы и реализовать на практике. Но и они не позволяют разогнать звездолет хотя бы до 10 процентов скорости света – порядка 30 тысяч километров в секунду. Такую мощь мог бы обеспечить достаточно экономичный двигатель на антивеществе. По расчетам ученого, тому потребовалось бы топлива – антивещества – в миллионы раз меньше, чем ракетным двигателям химического топлива. Достаточно было бы менее четверти общей массы корабля, что тоже представляет собой «неподъемный» груз. В переносном смысле, конечно.

Производство антивещества крайне дорого и трудоемко. На сегодняшний день земные физики «наработали» менее 20 миллиардных долей грамма, затратив сотни миллионов долларов. Можно потратить и триллионы, «наполняя» баки звездолета. Вот только световой год за 10 лет - это все равно очень медленно. Для межзвездных перелетов не годится.

«С увеличением времени в пути многократно возрастает риск катастрофических аварий или сбоев в работе систем, которые могут поставить под угрозу миссию, - объясняет Кай Джеймс. - Совокупный эффект сотен экстремальных, часто противоречащих друг другу технических требований может сделать ее физически неосуществимой».

Термоядерный двигатель, работающий по принципу токамака, теоретически сделать проще. Но больше 500 километров в секунду разработчики не обещают.

Двигаться быстрее света можно в искривленном пространстве. Но достигнутой скорости все равно будет недостаточно для межзвездных перелетов. Уж слишком длительными они будут. Фото: studyfinds.com

Еще быстрее

Способ передвигаться с фантастической скоростью – даже быстрее света - существует. Надо только научиться использовать так называемое искривленное пространство - space warp. Объясняя его эффект, приводят в пример дорожки, которые движутся в некоторых больших аэропортах. Человек, перемещаясь по ним на максимуме своей скорости и не превышая его, попадет из одного конца коридора в другой быстрее, чем если бы он двигался в «пространстве» рядом с дорожкой.

Чтобы устроить space warp и не превышать установленный Альбертом Эйнштейном непреодолимый предел скорости света в 300 тысяч километров в секунду, но лететь все же быстрее, ученые предполагают хитрость - сжать пространство перед носом корабля и растянуть его за кормой. Получится «пузырь Алькубьерре» - эдакое неравномерное искажение, в котором будет находиться перемещающийся объект. То, что создать такой пузырь, пригодный для перемещения космического корабля, возможно, теоретически доказал мексиканский математик Мигель Алькубьерре еще в 1994 году.

Вот только летать по галактике даже в разы быстрее света тоже непозволительно медленно. Это в свое время продемонстрировал Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue), служивший в NASA специалистом по планетарным наукам.

Ученый создал несколько анимаций, которые наглядно проиллюстрировали, как выглядело бы со стороны перемещение космического корабля, двигающегося со скоростью света и быстрее.

До ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра, у которой скорее всего имеется планета, пригодная для жизни, со скоростью света пришлось бы «тащиться» больше 4 лет.

А если передвигаться в искривленном пространстве намного быстрее света? Например, на звездолете вроде USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation)? О'Донохью и это представил, придавая звездолету разные скорости — вплоть до той, которая превышала скорость света более, чем в 2 тысячи раз. В район Проксимы Центавра он бы прибыл примерно через 18 часов. Что вполне приемлемо – в два раза быстрее, чем на неспешном поезде от Москвы до Крыма. Однако, чтобы пересечь нашу Галактику — Млечный путь — потребовалось бы 96 лет. И минимум 300 лет займет перелет на быстроходном USS Enterprise до соседней галактики - Туманности Андромеды. Кошмарно долго.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Совсем быстро это напрямик

Пришельцы могли бы прилетать к нам сквозь «кротовые норы». И если они действительно прилетают, то кратчайшие пути к звездам существуют. Фото: 3000ad//Shutterstock/Fotodom

Одна надежда, что перемещаться быстрее получится сквозь так называемые «кротовые норы» — эдакие тоннели в ткани пространства-времени, которые соединяют кратчайшими путями точки Вселенной, удаленные друг от друга на огромные расстояния.

Научные работы, посвященные исследованиям столь экзотических объектов, воодушевляют. Во-первых, из выводов, которые делают их авторы, следует: «кротовые норы» (wormholes) или «червоточины» действительно существуют. Во-вторых: они проходимы в обе стороны. В тоннели можно проникать, а стало бы попадать в другие галактики и возвращаться обратно.

И в-третьих: ученые вроде бы знают, как искать входы-выходы в «кротовые норы». Таким образом не исключено, что посланцы человеческой цивилизации рано или поздно доберутся до других звездных систем нашей Вселенной, проникая туда сквозь так называемые внутримировые «кротовые норы». А если удастся найти их межмировые разновидности, которые вроде бы тоже существуют, то можно будет оказаться и в соседних вселенных.

Но если даже нам «светит» перспектива дальних путешествий к другим звездам, то пришельцам — и подавно. Они могли добраться до нас аналогичным образом – через «кротовые норы». Да хоть бы из других галактик. Пока звучит фантастически. Но даже теоретическая возможность подобных визитов в какой-то мере реабилитирует «осведомителей». Вдруг они рассказывают про инопланетян правду? А те все-таки научились на практике находить и нырять в «кротовые норы»? Тогда другое дело – могут и прилетать, вопреки сомнениям профессора Джеймса.

Напрашивается и другой обнадеживающий вывод: доказанное присутствие инопланетян на Земле свидетельствовало бы о том, что «кротовые норы» и в самом деле существуют. Раз пришельцы кроме как через них попасть к нам не могли. Логично ведь?

Кстати, в свое время академик Николай Кардашев, который руководил международным проектом «Радиоастон», собирался искать «кротовые норы» с помощью одноименного космического радиотелескопа, установленного на спутнике «Спектр-Р». И верил, что одна из червоточин может находиться рядом с Землей…

Подробности поисков «кротовых нор» - в нашем материале.

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