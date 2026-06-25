Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В «Горький холл» прошла светская премьера фильма «Касса невест», который выйдет в широкий прокат 2 июля. Картину представили актеры — Алексей Воробьев, Егор Дружинин, Анна Богомолова, Роман Маякин, Екатерина Моргунова и другие. Воробьев, исполнивший главную роль обаятельного авантюриста, появился под руку с супругой Аидой Гарифуллиной. Роман Маякин вышел со спутницей, а Егор Дружинин — с женой и сыновьями.

Многие гости мероприятия пришли в белом. Более того, всем желающим раздавали фату. Не зря же фильм называется «Касса невест»! 38-летний Воробьев и 38-летняя Гарифуллина также появились в белых образах: Алексей — в костюме, а Аида — в приталенном длинном платье с декольте. Влюбленные не могли скрыть чувств. Воробьев, который крайне редко рассказывает о личном, признался, что никогда не был таким счастливым, как сейчас.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я очень надеюсь, что этот фильм приносит удачу, что все, кто его посмотрят, обязательно будут счастливы. Потому что действительно так совпало, так получилось, никто не мог этого предугадать, но именно в момент съемок мы поженились… Я в своей жизни никогда не был таким счастливым, как сейчас. Мне тут понятно, на самом деле, ради чего жить, ради чего работать, ради чего вообще все в этом мире. А я долго искал ответ на этот вопрос, при том, что у меня вроде как все получалось, вроде как многое было, но только теперь все обрело смысл. Счастье – бежать домой, где тебя ждут. Счастье – знать, что ты нужен. Счастье – бежать туда, где ты хочешь просто обнять человека и быть рядом с ним. Поэтому жениться – это прям, как кто-то сказал: «Женитесь!» Просто я как счастливый человек вам сейчас скажу: «Женитесь!» Попадется хорошая жена — станете счастливым человеком. Попадется плохая — станете философом», — рассказал Алексей Воробьев.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время беседы Алексей нежно обнимал и целовал любимую жену. Также он заботливо поправил платье, которое слегка съехало в области декольте.

Кстати, Аида приезжала на съемки комедии «Касса невест». А сам Алексей рассказал, что уже во время съемочного процесса ходил с кольцом на пальце. У него даже спрашивали — уж не реквизит ли?

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Приезжала. И мы сегодня вспоминали с Лешей, как он катал меня на машине (имеет ввиду раритетный автомобиль, используемый во время съемок, — прим. Ред.). И здесь она, видимо, тоже стоит. Сейчас мы пойдем с ней сфотографируемся. Вообще, получается, это такой исторический момент для наших отношений. Я безумно горжусь Лешей. Конечно, когда есть возможность, приезжаю, это всегда безумно интересно – попасть в этот сказочный мир кино», — поделилась с KP.RU Аида Гарифуллина.

Егор Дружинин с женой Вероникой и сыновьями Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетный отец, актер и хореограф Егор Дружинин пришел вместе с супругой Вероникой и сыновьями — 23-летним Тихоном и 18-летним Платоном. У пары также есть старшая дочь Александра, ей 27 лет.

«Мой персонаж — главный антагонист этой истории. Благодаря ему, наш главный герой (Алексей Воробьев) отправляется в прошлое, одновременно выполняя задания моего героя и обретая свою собственную любовь… Съемки прошли весело, легко, организованно. На площадке всегда было много шуток», — рассказал KP.RU 54-летний Егор Дружинин.

Анна Богомолова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Экранную возлюбленную Воробьева сыграла 32-летняя Анна Богомолова. Актриса призналась, что во время съемок буквально продрогла.

«У нас были сложные погодные съемки. Снимали погони. И я в платье с вырезом и с короткими рукавами. То есть ты полуголый снимаешься в минус 2. И как бы мы туда не поднадевали утепление, ты не спрячешь… И вот только стоп-кадр, ты достаешь куртку, а потом снова ее убираешь… Были такие морозные дни, и снег валил в лицо», — поделилась с KP.RU Анна.

Также на ковровой дорожке появились другие актеры проекта — Снежана Самохина, Екатерина Моргунова и Роман Маякин со спутницей.

Роман Маякин со спутницей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Снежана Самохина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Моргунова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Зверев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Зверев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Таша Белая Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анна Калашникова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Воробьев, режиссер Руслан Бальтцер, Егор Дружинин и Роман Маякин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Воробьев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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