Егор Дружинин показал подросших сыновей и миниатюрную жену

Егор Дружинин с женой Вероникой и сыновьями Тихоном и Платоном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На премьере фильма «Касса невест» (в прокате со 2 июля) многодетный отец, актер и хореограф Егор Дружинин пришел вместе с супругой Вероникой и сыновьями — 23-летним Тихоном и 18-летним Платоном. У пары также есть старшая дочь Александра, ей 27 лет, но ее не было. Семейство Дружининых продемонстрировало стильный family look, выдержанный в одинаковых песочно-белых оттенках.

Егор вместе со старшим сыном Тихоном предпочли костюмы в оттенке кэмел, которые сочетали со светлыми рубашками. Младший Платон ограничился белой рубашкой и бежевыми брюками. А Вероника Дружинина продемонстрировала миниатюрную фигуру в полосатом комплекте с короткими шортами. Супруги завершили свои образы с помощью стильных очков в толстой оправе.

Егор Дружинин показал жену и сыновей и рассказал о планах на лето

Егор Дружинин с женой Вероникой и сыновьями Тихоном и Платоном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что 54-летний Егор и 56-летняя Вероника женаты аж 32 (!) года. Супруга Дружинина тоже хореограф, а также подруга детства Николая Цискаридзе. Кстати, знаменитый артист балета является крестным оцтом старшей дочери пары Александры.

Егор Дружинин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В беседе с KP.RU Дружинин рассказал, что в большой семье сложно организовать летний отдых. Тем более, у старшего сына сессия, а младший только-только окончил школу.

«Мы до сих пор не понимаем, куда мы отъедем… Нас много, как вы видели. Один хочет оставаться в Москве, другой согласен ехать только в Сочи. Мы хотим ехать куда-то на море. Одновременно хочется успеть что-то там посмотреть за границей. Ну, короче говоря, нам тяжело организоваться всем вместе. Мы очень рады, что мы все вместе хотя бы в мае успели съездить в Китай. Вот сейчас ищем новую точку высадки, но вот летом очень тяжело. Плюс графики у всех разные. У среднего сына сессия, а потом трудовая практика. Нужно между этими двумя событиями как-то успеть куда-то съездить с ним отдохнуть. У меня есть еще какие-то точки по работе. 4-го числа премьера, 30-го — гастроли нашего спектакля «Картины из жизни доктора Фауста» с Театром кукол Образцова в Екатеринбурге. Тоже надо успеть», — поделился с KP.RU Егор Дружинин.

Кстати, оба сына не пошли по стопам родителей, не выбрав профессию ни хореографа, ни актера.

«Средний сын — будущий юрист. Младший только закончил школу. Выбрал, но пока общеобразовательную программу берет без специализации. Направление называется — выбрать институт подальше, чтобы было красиво, чтобы там жило мало людей, и чтобы мама, папа и все их друзья не могли туда добраться», — улыбнулся Дружинин.

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