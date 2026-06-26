За неделю группировка войск «Север» освободила Иволжанское в Сумской области. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 27 июня:

1. Новости с фронта: ВСУ потеряли 4562 дрона

2. Незалежная вымрет без мигрантов

3. В Раде вскрыли причину конфликта с Польшей

4. Военкомов начали резать

5. Комбат ВСУ сбежал от гнева родни пропавших солдат

6. Белорусскую доброту к украинским грибникам объяснили

7. «Шквал» и «Скала» — чемпионы по ненависти к ним

8. Прошел обмен пленными 160 на 160

Прошел обмен пленными 160 на 160 Фото: Минобороны РФ.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 27 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

За неделю группировка войск «Север» освободила Иволжанское в Сумской области.

Противник потерял более полутора тысяч бойцов. Подбиты пять бронемашин и 88 автомобилей. Сожжены 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 1510 человек. Утилизированы 23 бронемашины и 101 автомобиль.

«Южная группировка войск нанесла ВСУ такой урон: 1280 боевиков, 19 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии.

На счету «Центра» - более 2195 военнослужащих. В утиль отправлены 20 бронемашин и три боевые машины РСЗО «Град».

Бойцы «Востока» уничтожили свыше 3155 националистов. Разбиты 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии.

От действий «Днепра» противник потерял более 360 солдат и офицеров, 86 автомобилей и 22 станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 89 управляемых авиабомб. Поразили пять крылатых ракет «Storm Shadow» и шесть реактивных снарядов HIMARS. Приземлили 4562 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 27 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за неделю.

Киев без мигрантов протянет ноги

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал: незалежной придется привлекать мигрантов из-за нехватки рабочей силы. На встрече со студентами Киево-Могилянской академии бывший главный разведчик страны заявил, что демографическая нагрузка на одного работающего достигла критического уровня. А нехватка рабочих рук остра как никогда. Он сообщил: «Нам придется и возвращать граждан из-за рубежа, и привлекать специалистов из разных уголков мира». Два месяца из его уст уже звучала угроза, что Киев привезет мигрантов из Африки. Автозаками доставлять будут?

В Раде объяснили конфликт с Варшавой

Депутат Рады, известный историк- «первооткрыватель» Владимир Вятрович нашел истоки конфликта между Польшей и Украиной. Изданию Liga.net этот экс-активист Майдана сообщил: «История - это скорее прикрытие, чем реальная причина. Настоящая причина — страх конкуренции с Украиной в аграрном секторе. И страх сильной Украины в контексте обороны, в том числе, в рамках ЕС». Вятрович нашел общее между Польшей и Россией — обвинив обе страны в том, что они строят политический дискурс вокруг истории. Да потому что в мировой истории есть и были много веков и Россия, и Польша, а Украина выскочила как через из табакерки 35 лет назад — какой уж там дискурс...

Депутат Рады, известный историк- «первооткрыватель» Владимир Вятрович нашел истоки конфликта между Польшей и Украиной. Фото: Википедия.

В Харькове начали резать военкомов

На странице Харьковского областного ТЦК в соцсетях сообщили: в областном центре мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования. Как дело было? Да как обычно. Шли по Харькову военкомы в поисках приключений на свою пятую точку. Остановили мужика. Он им показался готовым к мобилизации. Но сам об этом не догадывался. И в знак протеста достал нож. Два военкома получили ножевые ранения. Один не выжил, другой госпитализирован. Не попавший в армию любитель холодного оружия успешно скрылся. Полиция его ищет. Но вряд ли найдет. Ранее в Хмельницкой области другой гражданин незалежной обстрелял из автомата здание ТЦК. Но Робин Гуда из него не вышло — при беспорядочной пальбе никто, кроме голубей, не пострадал. А две недели назад в Николаеве какой-то местный Рэмбо избил трех военкомов, которые собирались мобилизовать папашу костолома. Опасная это работа, на фронт тащить кого-то.

Гнев родни убитых заставил офицера ВСУ бежать в Карпаты

Комбат мехбригады ВСУ, подполковник Чичкань, решил скрыться в лесах Львовской области от гнева родни солдат из его подразделения. Мужики пропали без вести — а командир сделал вид, что он ни при чем. По данным источника в силовых структурах, которые приводит ТАСС, в Черниговскую область из Константиновки вывели жалкие остатки 2-го батальона 93-й отдельной мехбригады ВСУ. Их раскидали по боевым группам 114-й отдельной бригады теробороны. Ну а комбат разбитого подразделения сбежал в город Дрогобич. Причина проста. Родные десятков боевиков, пропавших без вести в Константиновке, требовали от подполковника сообщить им хоть что-то о судьбе своих мужчин. Офицеру начали слать угрозы на его мобильники. Он решил от греха подальше убраться во глубину карпатских руд. Но месть будет страшна.

Лукашенко объяснил доброту к украинским грибникам

Белорусский лидер на встрече с подмосковным губернатором сообщил, что поручил пограничникам вместе с руководством Гомельской и Брестской областей отработать варианты посещения граждан соседних областей Украины давно известных им грибных мест. По словам Александра Лукашенко, жители украинского приграничья многие годы забредали на белорусскую территорию для сбора подберезовиков с подосиновиками, да за клюквой с морошкой. По словам белорусского президента, самые ловкие соседи по 5-6 тысяч долларов зарабатывали за сезон, пока был мир. Минск и сейчас готов открыть пункты пропуска: «Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями». А с недобрыми — сразу в болото?

На Украине ненавидят «Шквал» и «Скалу»

Пленный боец полка «Шквал» Сергей Белозеров сообщил, что обычные люди на Украине ненавидят штурмовые полки «Шквал» и «Скала». Негативное отношение сложилось из-за того, что в этих подразделениях пытают и издеваются над мобилизованными солдатами, а после такой «подготовки» их бросают в мясные штурмы. Белозеров признал: «Там людей отправляют на мясо. Почти никто не возвращается. Или пытают». С боевых заданий возвращается очень мало солдат, получивших ранения — их просто никто не эвакуирует. А офицеры штурмового полка «Скала» лагерь для новобранцев по периметру окружили минами. И кто такие полки полюбит?

Прошел обмен пленными 160 на 160

В российском Минобороны сообщили, что Москва и Киев провели обмен пленными в формате «160 на 160», Днем в пятницу российские военнослужащие находились на территории Белоруссии, где с ними работали не только врачи, но и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. К вечеру 26 июня их доставили на подмосковный аэродром. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Во время предыдущего обмена пленными 5 июня стороны передали друг другу по 185 человек. 15 мая прошел обмен «205 на 205». В апреле - «193 на 193» К тому обмену перед Пасхой приложили руки представители не только ОАЭ, но и США. А теперь прикладывают руку к налетам...

* Внесен в список террористов и экстремистов

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