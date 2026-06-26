«Мамой клялись, что все нормально»: Блогерша Александра Митрошина объяснила подписчикам, за что получила 3 года условно

Александра Митрошина, более известная в Сети как «Матерь бложья», вновь вернулась к своим подписчикам. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Александра Митрошина, более известная в Сети как «Матерь бложья», вновь вернулась к своим подписчикам. Напомним, почти полтора года интернет-дива провела под домашним арестом, ей грозил реальный срок за отмывание денег, полученных преступным путем. Однако решением Тверского суда 31-летняя Митрошина осуждена на 3 года условно.

После пары каруселей (так в запрещенных соцсетях называют подборки фотографий) с благодарностями друзьям и близким, Александра обратилась к 2,5 миллионам своих подписчиков. По словам девушки, она хотела бы объяснить, что с ней произошло на самом деле, иначе в комментариях все окончательно запуталось.

Митрошина прокомментировала приговор суда по делу об уклонении от уплаты 127 млн рублей налогов Александра Митрошина прокомментировала приговор суда по делу о легализации денежных средств. Девушка призналась, что была готова к любому исходу. Но когда суд огласил условный срок - заплакала и упала в объятия

- Начну с того, что меня осудили и посадили на домашний арест, не за неуплату налогов, - заявила Митрошина и пересказала вкратце суть этой громкой истории.

Уголовное дело о неуплате налогов действительно было, но в 2023 году. Тогда, напомним, ФНС во время проверки выявили, что Митрошина и ее команда занималась так называемым дроблением бизнеса. Это означает, что доходы, получаемые от одной деятельности (Митрошина продавала курсы об успешном ведении блогов, - Авт.) проводятся по бухгалтерии через несколько юрлиц или ИП. Так обычно делают, чтобы каждый из участников схемы не превысил лимит годового оборота, который дает право на льготное, минимальное налогообложение.

Дальше – дельные советы от Александры Митрошиной, которые реально могут помочь не стать внезапно фигурантом уголовного дела о неуплате налогов.

Александра Митрошина обратилась к 2,5 миллионам своих подписчиков. Фото: социальные сети.

«МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ И ГЛУПЫМИ»

- Я тогда вместе с партнерами создавала и продавала курсы и конференции, - объяснила подписчикам Матерь бложья. - И мы, во-первых, были тогда молодыми и глупыми, а во-вторых - поверили рекомендациям налоговых консультантов. Они мамой клялись, что все нормально, и все так делают. Мы принимали оплату от клиентов на свои ИП, в соответствии с процентами, о которых договорились между собой. То есть, мы разделили обязанности, договорились о процентах и думали, что так мы просто распределяем прибыль от совместной предпринимательской деятельности между партнерами.

При этом блогерша уточняет:

- Естественно, я не снимаю с себя ответственности за нарушение. Просто объясняю, как вышло, что в 2022 году относительно моего ИП началась налоговая проверка. Налоговая сочла, что это дробление бизнеса, объединила обороты наших ИП и пересчитала уже по другой системе налогообложения. Плюс добавила штраф.

На этом этапе Митрошина сделала кое-что, что ей аукнулось в будущем: наняла налоговых юристов.

- Спойлер: я умудрилась нарваться на профессиональных мошенниц. Сейчас они находятся под следствием. На них завели дело за мошенничество в особо крупных размерах, где я потерпевшая. Но эту удивительную историю я расскажу в другом ролике…

Некоторые подробности сайт KP.RU сообщал ранее. Чудо-юристки посоветовали Митрошиной оформить гражданство Вануату (это крохотное островное государства, до которого из Москвы лететь с несколькими пересадками двое суток), обещали «защиты» и вытянули за свои услуги 69 млн рублей.

В 2023 году Митрошина стала фигуранткой уголовного дела. Фото: ТАСС.

«Я НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, ЧТО ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

По словам Митрошиной, она знала, что налоговая ее проверяет. Поэтому даже отложила на оплату налогов деньги – уже приблизительно понимала, какая потребуется сумма.

- Обычно в конце проверки налоговая выпускает решение, в котором обозначается конкретная сумма недоимки. Тебе дается 75 дней, чтобы эту сумму оплатить. Если не оплачиваешь, налоговая передает материалы дела в Следственный комитет, и там заводят уголовное дело.

Однако в марте 2023-го Александра узнала из СМИ, что стала фигуранткой уголовного дела.

- Я очень удивилась, ведь решения налогового органа еще не было. И я сразу выплатила недоимку в 127 миллионов рублей и еще 86 миллионов в качестве штрафов.

Так как долг был погашен, уголовное дело автоматически закрыли. Это случилось через три месяца, в июле того же 2023 года.

- Но из-за того, что изначально дело все-таки было заведено, спустя 1,5 года из него выделили другое дело - по легализации дохода, полученного преступным путем. Его суть заключается в том, что в период, который проверяла налоговая и когда я не доплатила налоги, я купила две квартиры в Москве. Следствие считает недоплаченные налоги, которые остались у меня тогда лежать на счетах, деньгами, полученными преступным путем. То есть, если я на эти деньги купила квартиры, я их легализовала. А на самом деле, я просто купила для себя квартиры, не подозревая, что это может быть расценено, как преступление.

Интересно, что именно это жилье Митрошиной пришлось продать, чтобы оплатить штрафы за неуплату налогов. Вот такой круговорот денег в природе…

Стоит отметить, что и в суде Александра Митрошина полностью признавала свою вину по статье «Неуплата налогов» (хотя дело было уже давно закрыто). Но уверяла: она даже не догадывалась, что покупка недвижимости на «сэкономленные» на налогах деньги могут счесть отмыванием. Мол, ничего отмывать не собиралась, а просто приобретала удобные квартиры на будущее.

Впрочем, точка в этом деле судом уже поставлена: 3 года условно. Это означает, что если за это время Александра вновь нарушит закон, срок может стать уже реальным.

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