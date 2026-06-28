Загадочная доисторическая акселерация: превращению Homo erectus в Homo sapience сопутствовал внезапный скачок в росте

Примерно два миллиона лет назад наши непосредственные предки, мало чем отличавшиеся внешне от обезьян, вдруг превратились в статных красавцев. Ну, почти. Они вдруг подросли - при чем резко. Тщедушные заморыши, весившие в среднем по 40 килограммов, стали «набирать» 60 и более килограммов. KP.RU разбирается, что именно могло способствовать доисторической акселерации.
Скачок в росте, оказавшийся внезапным, удивил антропологов. Ведь прежде считалось, что эволюция «вытягивала» обезьяноподобных предшественников людей долго и постепенно. А тут – быстрая прибавка. И сразу не десяток-другой сантиметров и килограммов. Феномен обнаружили британские ученые из Оксфордского университета (School of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford) и Университета Рединга (Ecology and Evolutionary Biology Division, School of Biological Sciences, University of Reading), изучив и сравнив 386 окаменелых останков 21 вида гомининов. О чем незамедлительно сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Для справки: гоминины включают современных людей, вымершие виды человека и всех наших предков после того, как они отделились от человекообразных обезьян.
Анализ показал: с гомининами что-то произошло. Рост Homo erectus - наших непосредственных предков, начавших передвигаться исключительно на двух ногах, вдруг резко пошел вверх – скачком. А прежде заморыши, действительно росли медленно и монотонно.
Скорее всего наши предки быстро подросли после того, как стали готовить пищу на огне. Эти два события удивительным образом совпали по времени. И даже по месту - произошли в Африке, откуда, собственно-то, мы все родом.
На юге Черного континента в пещере Вондерверк (Wonderwerk Cave in South Africa) были обнаружены угли и опаленные жаром кости – останки очага и шашлыка «по-карски». Недавно выяснилось, что они чуть ли не на миллион лет древнее, чем считали раньше.
Ученые доказали, что в пещере, расположенной на краю пустыни Калахари, жгли костер, жарили на огне мясо и парили на углях овощи именно гоминины вида Homo erectus. Они поселились там как раз примерно 2 миллиона лет назад.
Разводить в то время огонь предки еще не умели, но все-таки им пользовались. Очевидно, что они поддерживали тот, который заимствовали в очаге какого-нибудь природного пожара.
Термическая обработка пищи и поспособствовала эволюции – прибавила людям ума. Поскольку они стали получать высококалорийное питание, необходимое для роста мозга. Он и вырос.
И удовлетворять аппетит жареным-пареным стало гораздо легче. Это экономило массу времени, которое можно было использовать на самосовершенствование и изобретение чего-нибудь полезного. Например, каменного топора. Или лука со стрелами.
Эволюционный биолог доктор Крис Органу (Dr Chris Organ) определил время, когда предки освоили термическую обработку пищи - по их зубам. Зубы стали уменьшаться от того, что отпала необходимость перетирать ими сырые продукты. И первыми, у кого были замечены измельчавшие зубы и челюсти были, опять же, представители рода Homo erectus.
Параллельно с зубами у предков уменьшился и пищеварительный тракт – обработанная пища легче переваривалась. Существенная прибавка энергии, сэкономленная на этом процессе, тоже пошла на развитие мозга.
Пропорционально с мозгом увеличился и рост.
Под термической обработкой пищи ученые понимают не только приготовление ее непосредственно на огне, но и вяление и высушивание. Всё вместе - это и позволяло Homo erectus тратить на еду чуть больше 6 процентов от времени бодрствования.
Сравните: человекоподобные обезьяны с огромными зубами тратят на еду (ищут ее и жуют) почти половину своего времени бодрствования - 48 процентов.
Не труд, а бег превратил убогие задницы первобытных женщин в обворожительные
Последовательность событий: термическая обработка пищи – увеличившийся мозг – скачок в росте – удлинившиеся ноги – привела к тому, что наши предки стали больше ходить и, главное, быстро бегать. В том числе и за мясной добычей. Это, в свою очередь, видоизменило в лучшую сторону конкретную часть человеческого тела. Особенно у женщин.
Деннис Брамбл (Dennis M. Bramble) из университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah) и Даниэль Либерман (Daniel E. Lieberman) из Гарварда (Harvard University) считают, что именно с бега началось интенсивное развитие ягодичных мышц – эволюция задницы, говоря поэтично. Ведь то, что имелось на этом месте раньше, мало годилось для передвижения «на своих двоих». И было совсем уж непривлекательным - с современной точки зрения, конечно.
Ученые исследовали ископаемые останки, на которых сохранились следы мышц и сухожилий, и обнаружили еще одно совпадение: первыми ускорились резко подросшие Homo erectus и опять же, правильно, около 2 миллионов лет назад. Они пошли-побежали на короткие и длинные дистанции. Что и повлекло за собой всю дальнейшую трансформацию «пятых точек».
Как полагают Денис и Даниэль, таз и ягодичные мышцы бегунов и бегунь увеличились потому, что им потребовалось поддерживать равновесие, наклоняя тело вперед. Ведь бег – представляет собой процесс «контролируемого падения». А задница, по сути, стала его контролировать, заметно украсив при этом людей. Женщин — в первую очередь.
От том, каким образом первобытные люди добывали огонь, кто и когда их этому научил, читайте на KP.RU.
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