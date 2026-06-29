Звезды рассказали про свою первую работу: Диброва убиралась в парке, Воробьев был охранником на складе, а Грушевский развлекал детей в пионерлагере

Полина Диброва, Анастасия Волочкова, Алексей Воробьев и другие звезды рассказали о своей первой работе. Фото: Михаил Фролов/Даниил Опарин

Большинство звезд далеко не всегда начинали свою карьеру с кино или эстрады. На пути к славе и популярности многие из них трудились на самых обычных и порой не совсем престижных работах. Мы расспросили у знаменитостей про их первое место трудоустройства, а также узнали, на что они потратили свою первую зарплату.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Когда Анастасия была еще ученицей Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, ее приняли в Мариинский театр — причем, сразу на должность солистки балета, минуя кордебалет.

«Это был единственный случай в истории Мариинского театра. Кроме того, работу я получила за год до окончания Академии балета Ваганова, — рассказала KP.RU 50-летняя Волочкова. — А моим государственным экзаменом был не просто балетный экзерсис, как у всех, а «Лебединое озеро», где я исполняла главную партию. У меня вообще все всегда было не как у всех. В жюри в царской ложе сидели мэтры балета, включая моего педагога Наталью Дудинскую. На что я потратила свою первую зарплату? Ее я получила, когда еще была ученицей Академии балета. Я поехала в Японию. Там нам платили небольшой гонорар, и вот на него я купила своей маме полушубок. Мама была тронута до слез».

Полина Диброва

Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер и основательница женского клуба не скрывает, что начала работать еще в подростковом возрасте. В то время Полина проживала в Ростове-на-Дону.

«Я работаю с 13 лет. На своей первой работе я была разнорабочей. Подметала в парке во время летних каникул. Дело в том, что у меня была цель — заработать себе на первый телефон. Поэтому я специально ходила в бюро трудоустройства. Спустя годы я говорю родителям огромное спасибо за то, что они не принесли мне тот телефон и не подарили его на день рождения. А сказали: «Если хочешь себе телефон, пойди и заработай». И я это сделала», — поделилась с KP.RU 36-летняя Диброва.

По словам Полины, после уборки в парке она также трудилась промоутером.

«Я, кстати, стала лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться», — рассказала бизнесвумен.

Алексей Воробьев

Алексей Воробьев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первое место работы 38-летнего актера и певца не было связано с творчеством. Алексей родился в обычной семье. Мама звезды была домохозяйкой, а папа — начальником охраны на предприятии.

«Я начинал с того, что работал охранником на складе цветного металла. Мне было 11-12 лет. Потом в 13 лет я работал охранником в трамвайном депо. Это были мои первые работы и первые деньги. И только в 15 лет я работал в Тульской областной филармонии. Поэтому я знаю цену деньгам. Но при этом я совершенно не скупой человек, особенно, когда дело касается моей семьи, жены, дочери (имеет ввиду свою падчерицу, дочь Аиды Гарифуллиной от первого брака). Но я точно знаю цену каждому рублю, каждой копейке», — поделился с KP.RU Алексей Воробьев.

Михаил Грушевский

Михаил Грушевский с мамой Инной Мироновной Фото: личный архив.

Михаил проявлял творческие способности с юности. По окончании первого курса Московского института стали и сплавов (МИСиС) юный Грушевский по воле случая отправился в качестве музыкального работника (или аниматора) в пионерский лагерь, куда ездил еще в детстве. Мама будущего знаменитого юмориста Инна Мироновна больше 40 лет проработала на заводе «Манометр». И каждое лето от этого предприятия Михаила отправляли в детский лагерь.

«В лагере, где я провел все свое школьное детство, я развлекал детвору разных возрастов и заработал приличные деньги для того времени — больше ста рублей! Ну и на радостях, поскольку это все было связано, конечно, с мамой, я думаю, без ее участия, такой заработок бы не случился в моей юной биографии, в общем, почти половину из той суммы я потратил, на мамин отпуск в санатории. Даже, помню название — подмосковный клязьминский пансионат. Отправил маму на отдых вместе с ее близкой подругой Светланой. Мама, конечно, долго отказывалась принимать такой подарок, но потом мне удалось ее уговорить, что от первого серьезного заработка я должен сделать взнос в мамин фонд отдыха», — рассказал KP.RU 61-летний Михаил Грушевский.

Кстати, позднее, когда Грушевский уже работал на эстраде и прилично зарабатывал, он также отправлял маму в разные путешествия. Особенно Инна Мироновна полюбила круизы по Средиземному морю.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева с мамой Ириной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Обладательница титула «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева работала моделью чуть ли не с рождения. Виктория пошла по стопам своей мамы Ирины, которая в молодости тоже была известной моделью.

«Мне было пять лет, когда я снялась для обложки журнала «Новые товары». Я рекламировала игрушки. А моя мама была внутри на развороте. И я помню, что заработала больше, чем она. На что мы потратили эти деньги, я, честно говоря, уже не помню. Но эта история живет в нашей семье уже много лет», — поделилась с KP.RU 42-летняя Виктория Лопырева.

Сергей Приказчиков

Сергей Приказчиков Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Основатель и солист популярной группы «Пицца» Сергей Приказчиков кем только не работал до того, как стать музыкантом.

«Я работал в киоске с аудиокассетами и мелочами, типа пленки для фотоаппарата, в подземном переходе в Уфе. Однажды к киоску подошел алкаш, и долго глядя на кассеты, спросил: «А есть нормальные сигареты?» Но там я так и не получил зарплату, потому что ушел оттуда на вторую неделю после того, как устроился. А еще я работал в магазине одежды. Получал сто рублей в день. Этого хватало на проезд на автобусе и на булку с кефиром. Кстати, прекрасную композицию там написал, она зазывается «Песни золотых листьев». Под именем VIA Чаппа. Рекомендую послушать, если найдете», — рассказал KP.RU 42-летний Приказчиков.

Егор Дружинин

Егор Дружинин Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Егор Дружинин широко известен публике, как хореограф и режиссер. А начал Дружинин свой творческий путь не менее ярко: ему было всего 11 лет, когда он сыграл главную роль пионера Петра Васечкина в фильмах «Приключения Петрова. И Васечкина» и «Каникулы Петрова и Васечкина».

Егор Дружинин в фильме "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные, 1983 год Фото: кадр из фильма.

«У меня были взрослые рабочие смены, а вот зарплата была детской. Но я ее не видел. Я только подписывал ведомости. Уже в 11 лет у меня появилась взрослая роспись. А зарплата моя попадала в руки родителей. Но, если я просил у папы купить мне мороженое, то мне, конечно, покупали мороженое», — поделился с KP.RU 54-летний Егор Дружинин.

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